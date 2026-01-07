Tras un martes caluroso, vuelven las lluvias al AMBA y hay alerta por vientos fuertes en la Costa Atlántica

Las temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires descienden tras varios días de calor, las lluvias llegan en la madrugada

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por fuertes vientos en la Costa Atlántica y estableció un monitoreo especial sobre la evolución de las lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el pronóstico anticipa el regreso de precipitaciones y un descenso en las temperaturas.

En la Ciudad, el pronóstico anticipa un cambio importante en las condiciones climáticas. Después de la ola de calor de finales de 2025 y una baja de temperatura en los primeros días de 2026, el SMN informó que este miércoles podrían registrarse chaparrones durante la madrugada y tormentas en horas del mediodía y también en la tarde.

Se estima una mínima de 19°C y una máxima de 28°C, con probabilidades de precipitaciones que aumentarán a lo largo del día: entre 10% y 40% durante la mañana, y hasta un 70% en la tarde. La noche se prevé ventosa, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

El pronóstico extendido muestra que el jueves la situación tenderá a estabilizarse en el AMBA, con nubosidad variable y temperaturas que oscilarán entre los 16°C y los 25°C. Para el viernes y el sábado, la probabilidad de lluvias disminuye, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto. Según el gráfico oficial del SMN, las ráfagas de viento en la ciudad se mantendrán entre los 42 y 50 km/h durante los días más afectados, disminuyendo hacia el fin de semana.

El pronóstico extendido del SMN

La advertencia por vientos intensos afecta una amplia franja de la Costa bonaerense: desde Magdalena hasta Miramar, incluyendo destinos turísticos como San Clemente, Pinamar, Villa Gesell y Mar del Plata. El SMN indicó que el área será afectada por vientos del sudeste con velocidades de entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan sobre el estuario del Río de la Plata.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, tal como detalló el Servicio Meteorológico Nacional. El aviso fue emitido durante la tarde del martes, luego de una jornada calurosa y con abundante nubosidad tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el Conurbano bonaerense.

En cuanto a las alertas por tormentas, el SMN extendió la advertencia para otras regiones del país. Durante este miércoles, ocho provincias permanecen bajo alerta amarilla por tormentas. Las zonas señaladas son Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y el norte de Neuquén.

El organismo prevé lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída de granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 70 milímetros, pudiendo superarse en forma puntual.

Ocho provincias permanecen bajo alerta por tormentas, el noroeste y Cuyo presentan riesgo de lluvias y granizo

En la provincia de Buenos Aires, la alerta por tormentas afecta especialmente al oeste y noroeste, incluyendo partidos como Alberti, Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, 9 de Julio y 25 de Mayo. El SMN advirtió que “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, con posibilidad de granizo, ráfagas y precipitaciones intensas en cortos lapsos.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no se encuentra bajo alerta en las próximas horas, aunque el regreso de las lluvias y el clima ventoso impactarán en la dinámica cotidiana. Las recomendaciones oficiales hacen énfasis en la importancia de tomar recaudos ante la posibilidad de ráfagas fuertes, sobre todo en sectores costeros y zonas abiertas.

La Costa Atlántica se mantiene en el centro de atención debido a la afluencia de turistas, especialmente en plena temporada de verano. El SMN reiteró la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades locales y prestar atención a los canales oficiales para actualizaciones sobre el estado del tiempo y posibles modificaciones en el nivel de alerta.

Para quienes transitan o veranean en la costa bonaerense, las autoridades recordaron que los vientos intensos pueden provocar cortes temporales en servicios y actividades recreativas al aire libre. En tanto, el monitoreo sobre el regreso de la lluvia a la Ciudad de Buenos Aires se mantiene vigente, con la expectativa puesta en la evolución de la nubosidad y los frentes de inestabilidad que atraviesan el centro y norte del país.