Murió un bombero que volvía de combatir el fuego en Chubut en un trágico accidente en la ruta 40

Mariscurrena colaboró en la lucha contra incendios forestales en Chubut antes de sufrir el accidente cuando retornaba a su hogar en El Bolsón

El kilómetro 1910 de la Ruta Nacional 40 en la Comarca Andina se convirtió en escenario de un hecho que estremeció a la región durante la madrugada. Un choque frontal entre dos vehículos dejó como saldo la muerte de Adolfo Leónidas Mariscurrena, un hombre vinculado a las tareas de apoyo en el combate de incendios en Puerto Patriada, según confirmaron el Ministerio Público Fiscal de Chubut.

El incidente ocurrió cerca de las 5:40, en la intersección con la calle Los Cipreses, en las cercanías de Las Golondrinas, una pequeña localidad ubicada en la provincia de Chubut. La colisión involucró a dos vehículos particulares, uno de los cuales era conducido por Mariscurrena.

La identidad de la víctima fatal fue confirmada horas más tarde, y además se supo que trabajaba en un camping en Puerto Patriada. Según reconstruyó el MPF, Mariscurrena había colaborado activamente con los brigadistas que combatían el incendio en la zona. Luego de ayudar con una pala durante toda la jornada del lunes, decidió autoevacuarse y regresar a su hogar en El Bolsón.

La Ruta Nacional 40 fue interrumpida varias horas debido al accidente, mientras las autoridades organizaron desvíos y pidieron precaución en la zona (MPF Chubut)

En el trayecto, cargó varias pertenencias en su vehículo y subió a su perro antes de tomar la ruta. La tragedia lo sorprendió cuando, por causas investigadas, su automóvil impactó de lleno contra el otro vehículo, en el que viajaba una pareja que se dirigía desde la Comarca Andina hacia Trelew.

Tras el impacto, las dos personas que viajaban en el otro automóvil resultaron heridas y fueron derivadas a centros de salud locales por personal de emergencia, intervención que incluyó al equipo de bomberos de El Bolsón, El Hoyo y Lago Puelo, detalló Diario Río Negro. La atención médica inmediata fue brindada.

El MPF aseguró que uno de ellos tiene una lesión de gravedad. Lo mismo indicó el director de Defensa Civil de Lago Puelo, Julián Cayún, según Diario Río Negro, quien aseguró que ambos heridos permanecen internados bajo evaluación en el hospital local.

El tránsito sobre la Ruta Nacional 40 permaneció interrumpido en ese tramo durante varias horas, mientras las autoridades implementaron desvíos preventivos y solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución, según reportó el medio local El Chubut.

El siniestro motivó la presencia en el lugar de la fiscal Débora Barrionuevo y el funcionario Natanel Abad, quienes coordinaron el inicio de la investigación. La brigada de investigaciones realizó entrevistas a testigos mientras se relevaban cámaras de vigilancia para obtener registros del recorrido de los rodados involucrados.

Testigos que presenciaron el desenlace relataron que la mascota de Mariscurrena sobrevivió al accidente y permaneció junto al cuerpo sin vida de su dueño hasta la llegada de los primeros auxilios.

Las autoridades judiciales dispusieron que el Servicio de Asistencia a la Víctima acompañe a la familia de Mariscurrena. Mientras tanto, los peritajes continúan para determinar las circunstancias exactas que desembocaron en el choque frontal en Ruta 40. El estado de la cinta asfáltica fue calificado como óptimo por los especialistas.

Otro accidente fatal en una ruta sobre la Patagonia

En Neuquén, un nuevo vuelco fatal en la Ruta 242 dejó dos fallecidos del Ente Provincial de Termas del Neuquén y la activación de un operativo de emergencia

Dos personas perdieron la vida días atrás como resultado de un accidente registrado sobre la ruta 242, en las inmediaciones de Las Lajas, provincia de Neuquén.

Las víctimas, identificadas como Marcelo Andrés Sambueza y Alexis Ariel Gutiérrez, formaban parte del equipo del Ente Provincial de Termas del Neuquén y murieron después de que el vehículo en el que se desplazaban volcara.

El hecho tuvo lugar cerca de las 8, en la rotonda de acceso al paso fronterizo Pino Hachado, una vez superado el paraje Liu Cullin. Según información oficial, la Comisaría n°27 de Las Lajas atendió un llamado que alertaba sobre un auto que se dirigía a Las Lajas realizando maniobras peligrosas.

Por ello, los efectivos acudieron a la intersección de la ruta nacional 242 y la ruta provincial 21, donde encontraron un camión con acoplado sobre la cinta asfáltica, con daños en las ruedas traseras izquierdas, y a unos 80 metros, un Peugeot dado vuelta al costado de la carretera.

El equipo del Servicio de Emergencias arribó al sitio y constató el fallecimiento de los dos ocupantes del automóvil, ambos oriundos de Loncopué con vínculos laborales en el complejo termal de Copahue.

El intendente de Caviahue, Oscar Mansegosa, hizo pública la identidad de los fallecidos y expresó a través de las redes sociales el acompañamiento a sus allegados: “Acompañamos con sincero respeto y solidaridad a sus familias, amistades y seres queridos en este momento de profundo dolor, deseándoles fortaleza y consuelo ante tan irreparable pérdida”.

El accidente activó un amplio despliegue de emergencia del que participaron policías, bomberos voluntarios, personal sanitario y Defensa Civil, quienes actuaron de forma conjunta mientras el tránsito se mantuvo cortado.

En cuanto a la dinámica del choque, la Policía del Neuquén detalló que el camión argentino implicado se dirigía hacia Chile y que su chofer no sufrió heridas. El control de alcoholemia realizado arrojó resultado negativo, aunque el vehículo de mayor porte permanecerá en el lugar hasta el lunes por los daños ocasionados. Los peritos y autoridades judiciales continúan trabajando para esclarecer lo sucedido.