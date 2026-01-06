Sociedad

Murió un bombero que volvía de combatir el fuego en Chubut en un trágico accidente en la ruta 40

Ocurrió en la madrugada de este martes, cerca de Las Golondrinas. Viajaba en el auto con su perro, que resultó ileso. En el otro vehículo viajaba una pareja y ambos resultaron lesionados

Guardar
Mariscurrena colaboró en la lucha
Mariscurrena colaboró en la lucha contra incendios forestales en Chubut antes de sufrir el accidente cuando retornaba a su hogar en El Bolsón

El kilómetro 1910 de la Ruta Nacional 40 en la Comarca Andina se convirtió en escenario de un hecho que estremeció a la región durante la madrugada. Un choque frontal entre dos vehículos dejó como saldo la muerte de Adolfo Leónidas Mariscurrena, un hombre vinculado a las tareas de apoyo en el combate de incendios en Puerto Patriada, según confirmaron el Ministerio Público Fiscal de Chubut.

El incidente ocurrió cerca de las 5:40, en la intersección con la calle Los Cipreses, en las cercanías de Las Golondrinas, una pequeña localidad ubicada en la provincia de Chubut. La colisión involucró a dos vehículos particulares, uno de los cuales era conducido por Mariscurrena.

La identidad de la víctima fatal fue confirmada horas más tarde, y además se supo que trabajaba en un camping en Puerto Patriada. Según reconstruyó el MPF, Mariscurrena había colaborado activamente con los brigadistas que combatían el incendio en la zona. Luego de ayudar con una pala durante toda la jornada del lunes, decidió autoevacuarse y regresar a su hogar en El Bolsón.

La Ruta Nacional 40 fue
La Ruta Nacional 40 fue interrumpida varias horas debido al accidente, mientras las autoridades organizaron desvíos y pidieron precaución en la zona (MPF Chubut)

En el trayecto, cargó varias pertenencias en su vehículo y subió a su perro antes de tomar la ruta. La tragedia lo sorprendió cuando, por causas investigadas, su automóvil impactó de lleno contra el otro vehículo, en el que viajaba una pareja que se dirigía desde la Comarca Andina hacia Trelew.

Tras el impacto, las dos personas que viajaban en el otro automóvil resultaron heridas y fueron derivadas a centros de salud locales por personal de emergencia, intervención que incluyó al equipo de bomberos de El Bolsón, El Hoyo y Lago Puelo, detalló Diario Río Negro. La atención médica inmediata fue brindada.

El MPF aseguró que uno de ellos tiene una lesión de gravedad. Lo mismo indicó el director de Defensa Civil de Lago Puelo, Julián Cayún, según Diario Río Negro, quien aseguró que ambos heridos permanecen internados bajo evaluación en el hospital local.

El tránsito sobre la Ruta Nacional 40 permaneció interrumpido en ese tramo durante varias horas, mientras las autoridades implementaron desvíos preventivos y solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución, según reportó el medio local El Chubut.

El siniestro motivó la presencia en el lugar de la fiscal Débora Barrionuevo y el funcionario Natanel Abad, quienes coordinaron el inicio de la investigación. La brigada de investigaciones realizó entrevistas a testigos mientras se relevaban cámaras de vigilancia para obtener registros del recorrido de los rodados involucrados.

Testigos que presenciaron el desenlace relataron que la mascota de Mariscurrena sobrevivió al accidente y permaneció junto al cuerpo sin vida de su dueño hasta la llegada de los primeros auxilios.

Las autoridades judiciales dispusieron que el Servicio de Asistencia a la Víctima acompañe a la familia de Mariscurrena. Mientras tanto, los peritajes continúan para determinar las circunstancias exactas que desembocaron en el choque frontal en Ruta 40. El estado de la cinta asfáltica fue calificado como óptimo por los especialistas.

Otro accidente fatal en una ruta sobre la Patagonia

En Neuquén, un nuevo vuelco
En Neuquén, un nuevo vuelco fatal en la Ruta 242 dejó dos fallecidos del Ente Provincial de Termas del Neuquén y la activación de un operativo de emergencia

Dos personas perdieron la vida días atrás como resultado de un accidente registrado sobre la ruta 242, en las inmediaciones de Las Lajas, provincia de Neuquén.

Las víctimas, identificadas como Marcelo Andrés Sambueza y Alexis Ariel Gutiérrez, formaban parte del equipo del Ente Provincial de Termas del Neuquén y murieron después de que el vehículo en el que se desplazaban volcara.

El hecho tuvo lugar cerca de las 8, en la rotonda de acceso al paso fronterizo Pino Hachado, una vez superado el paraje Liu Cullin. Según información oficial, la Comisaría n°27 de Las Lajas atendió un llamado que alertaba sobre un auto que se dirigía a Las Lajas realizando maniobras peligrosas.

Por ello, los efectivos acudieron a la intersección de la ruta nacional 242 y la ruta provincial 21, donde encontraron un camión con acoplado sobre la cinta asfáltica, con daños en las ruedas traseras izquierdas, y a unos 80 metros, un Peugeot dado vuelta al costado de la carretera.

El equipo del Servicio de Emergencias arribó al sitio y constató el fallecimiento de los dos ocupantes del automóvil, ambos oriundos de Loncopué con vínculos laborales en el complejo termal de Copahue.

El intendente de Caviahue, Oscar Mansegosa, hizo pública la identidad de los fallecidos y expresó a través de las redes sociales el acompañamiento a sus allegados: “Acompañamos con sincero respeto y solidaridad a sus familias, amistades y seres queridos en este momento de profundo dolor, deseándoles fortaleza y consuelo ante tan irreparable pérdida”.

El accidente activó un amplio despliegue de emergencia del que participaron policías, bomberos voluntarios, personal sanitario y Defensa Civil, quienes actuaron de forma conjunta mientras el tránsito se mantuvo cortado.

En cuanto a la dinámica del choque, la Policía del Neuquén detalló que el camión argentino implicado se dirigía hacia Chile y que su chofer no sufrió heridas. El control de alcoholemia realizado arrojó resultado negativo, aunque el vehículo de mayor porte permanecerá en el lugar hasta el lunes por los daños ocasionados. Los peritos y autoridades judiciales continúan trabajando para esclarecer lo sucedido.

Temas Relacionados

ChubutRuta 40Puerto PatriadaLas GolondrinasAccidente vialAccidente fatalÚltimas noticiasincendios

Últimas Noticias

Desesperada búsqueda de un adolescente de 16 años en el río Paraná

Desapareció este martes mientras se bañaba en la zona de la bajada de Bella Vista en Puerto General San Martín. La Prefectura Naval y los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo mantienen un operativo con buzos y embarcaciones

Desesperada búsqueda de un adolescente

“Es un asco, no se puede estar”: los testimonios de vecinos de Pinamar por el caño cloacal roto en la ruta 11

El episodio obligó a cortar el tránsito y generó largas demoras en los accesos a balnearios clave del partido. Además, se desplegó un operativo de emergencia para contener los residuos

“Es un asco, no se

Dos detenidas por llevar 11 mil dólares falsos bajo la ropa: una de ellas gozaba de prisión domiciliaria

Las descubrió Gendarmería cuando viajaban de Jujuy a Salta en remís

Dos detenidas por llevar 11

Un chofer de Santa Fe encontró una mochila llena de dinero y medicamentos, la devolvió y no aceptó recompensa

Gustavo relató como tras recibir un llamado desesperado de una pasajera por la pérdida de sus pertenencias, coordinó la devolución mientras realizaba otro viaje

Un chofer de Santa Fe

Tres policías de Mendoza detenidos por el crimen de una mujer tras una pelea entre trapitos y clientes de un bar

Todos fueron imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautores. Además, las autoridades buscan a un colectivero prófugo

Tres policías de Mendoza detenidos
DEPORTES
El gol de Nico Domínguez

El gol de Nico Domínguez con el que amargó el estreno del Taty Castellanos en la Premier League y hundió al West Ham en el descenso

La lección de Pablo Aimar en una charla con entrenadores: “El fútbol es un juego de picardía”

Argentinos presentó a Enzo Pérez como refuerzo: la palabra especial que utilizó y todos los refuerzos que contrató para la Libertadores

La fuerte denuncia de un piloto argentino contra su escudería en el Dakar: “Los franceses de este equipo son soberbios”

No sabía que lo estaban grabando, dijo que era su sueño jugar en el Real Madrid y estalló el escandalo en Europa

TELESHOW
Las fotos sexies de Morena

Las fotos sexies de Morena Beltrán en Punta del Este tras la propuesta de casamiento de Lucas Blondel

La tajante respuesta de Marta Fort a su primo John por el legado de la empresa familiar: “Basta, chicos”

La reacción de Wanda Nara al enterarse que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo ven MasterChef

Un verano en familia: Dolores Trull y la postal íntima de José Ignacio

Virginia Demo, exparticipante de Gran Hermano, se sumó a Cuestión de Peso: “No me gusta mirarme en el espejo desnuda”

INFOBAE AMÉRICA

De la exclusión en los

De la exclusión en los restaurantes al refugio de las heladerías: cómo las mujeres conquistaron su lugar en la mesa urbana en el siglo XIX

Delcy Rodríguez dijo que Venezuela no está gobernada por “ningún agente extranjero”

Por la falta de lluvias en Uruguay, el sur de Uruguay enfrenta nuevas alertas por el déficit hídrico

Así es GoHam, la “hamburguesa” cósmica que revela vórtices y es clave para entender la creación de nuevos planetas

Los aliados de Ucrania pactaron en París garantías de seguridad vinculantes con respaldo de Estados Unidos