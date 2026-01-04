Neuquén: dos muertos tras un brutal choque entre un camión y un auto en la Ruta 242

El impacto ocurrió cerca de las 8 de este domingo

Dos personas murieron en la mañana de este domingo como consecuencua de un accidente ocurrido sobre la ruta 242, cerca de la localidad de Las Lajas, en la provincia de Neuquén.

Las víctimas, indentificadas como Marcelo Andrés Sambueza y Alexis Ariel Gutiérrez, trabajadores del Ente Provincial de Termas del Neuquén, fallecieron tras el vuelco del vehículo en el que viajaban.

El siniestro ocurrió cerca de las 8, en la rotonda de acceso al paso fronterizo Pino Hachado, pasando el paraje Liu Cullin. De acuerdo con los datos aportados por la Policía del Neuquén, la Comisaría n°27 de Las Lajas recibió una llamada que advertía sobre un automóvil que transitaba en dirección a Las Lajas realizando maniobras indebidas. En ese contexto, los agentes se desplazaron hasta la intersección de la ruta nacional 242 con la ruta provincial 21 y encontraron un camión con acoplado sobre la calzada, con daños visibles en las ruedas traseras izquierdas, y, a unos 80 metros, un Peugeot volcado al costado del camino.

Personal del Servicio de Emergencias llegó al lugar y confirmó el fallecimiento de los dos ocupantes del automóvil, ambos oriundos de Loncopué y vinculados laboralmente al complejo termal de Copahue.

El intendente de Caviahue, Oscar Mansegosa, oficializó la identidad de las víctimas y expresó en redes sociales: “Acompañamos con sincero respeto y solidaridad a sus familias, amistades y seres queridos en este momento de profundo dolor, deseándoles fortaleza y consuelo ante tan irreparable pérdida”.

Las víctimas del siniestro eran empleados del Ente Provincial de Termas del Neuquén

A su vez, el gobernador Rolando Figueroa manifestó su pesar y acompañamiento a los allegados de los fallecidos, asegurando que el gobierno provincial seguirá de cerca la investigación y brindará apoyo a las familias.

El episodio desencadenó un operativo de emergencia que incluyó la participación de efectivos policiales, bomberos voluntarios, personal de salud y Defensa Civil, quienes trabajaron de manera coordinada mientras el tránsito permanecía interrumpido.

Según consignó el medio local LM Neuquén, a media mañana se permitió la circulación de vehículos livianos y, hacia el mediodía, se habilitó el paso para el tránsito pesado.

Una vez constatado el fallecimiento de Sambueza y Gutiérrez, intervino personal de la Fiscalía de Zapala, encabezados por el fiscal Jofré, junto a especialistas de Criminalística. Los cuerpos fueron trasladados a la localidad de Las Lajas, donde fueron examinados por el médico de Medicina Legal.

El tránsito permaneció interrumpido durante varias horas en la ruta 242 en Neuquén

Respecto a la mecánica del siniestro, la Policía del Neuquén precisó que el camión involucrado, de origen argentino, se dirigía a Chile y su conductor resultó ileso. El test de alcoholemia practicado arrojó resultado cero, pero el vehículo de mayor porte permanecerá en el lugar hasta este lunes debido a los daños sufridos. Las autoridades judiciales y peritos continúan con los trabajos de investigación para establecer cómo ocurrió el hecho.

La interrupción total del tránsito en los accesos desde Las Lajas, Pino Hachado y Loncopué generó largas filas de vehículos que aguardaron durante horas la rehabilitación del paso.

La investigación judicial permanece abierta, mientras la comunidad de Loncopué y los compañeros de las víctimas esperan avances en el esclarecimiento del siniestro.

Tragedia en Gualeguaychú: tres muertos y varios heridos de gravedad tras un choque frontal sobre la Ruta Provincial 20

Tres personas murieron y al menos cuatro resultaron con heridas de gravedad como consecuencia de un violento choque frontal ocurrido durante la madrugada de este domingo sobre la Ruta Provincial Nº 20, en el departamento Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, dos vehículos que circulaban en sentidos opuestos colisionaron de manera frontal en un tramo recto de la ruta.

El impacto fue de tal violencia que el conductor del Fiat Palio, un joven de 18 años, falleció en el acto, quedando atrapado en el habitáculo del automóvil. Personal de Bomberos Voluntarios debió trabajar con herramientas hidráulicas para liberar el cuerpo, mientras los servicios médicos constataron el deceso en el lugar del hecho.

En el mismo vehículo viajaban dos adolescentes. Una joven de 17 años, que ocupaba el asiento delantero como acompañante, sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladada de urgencia al hospital de Urdinarrain. La tercera ocupante, una adolescente de 16 años que se desplazaba en el asiento trasero, fue trasladada al hospital de Concepción del Uruguay para una evaluación más exhaustiva.

El Volkswagen Suran involucrado en el choque era conducido por un hombre de 39 años, que sufrió heridas de gravedad y fue trasladado en primera instancia al hospital de Urdinarrain.

En la Suran viajaban además dos mujeres. La acompañante que iba en el asiento delantero, de 32 años, falleció en el lugar del siniestro producto de las severas lesiones sufridas durante la colisión. En tanto, una mujer de 79 años, que ocupaba el asiento trasero y también era oriunda de Villa Elisa, perdió la vida como consecuencia de las graves heridas, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia.