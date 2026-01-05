Sociedad

Qué pasará con las temperaturas esta semana tras el ingreso de un frente frío

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene en alerta amarilla y naranja varias zonas del país, con máximas previstas de 28 °C a 31 °C en la ciudad de Buenos Aires y descensos posteriores en el termómetro

El pronóstico semanal anticipa jornadas con variaciones térmicas y escasa probabilidad de precipitaciones en la región central

El comienzo de la semana estará marcado por el paso de un frente frío tras una ola de calor extremo que afectó a varias regiones del país. Las previsiones detallan una variación térmica importante y el despliegue de alertas meteorológicas en distintos puntos del país.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) experimentará una semana de transición: el lunes 5 se prevé una temperatura máxima de 28 °C y una mínima de 18 °C, con cielo despejado y sin probabilidad de precipitaciones.

Para el martes 6, la máxima asciende a 31 °C y la mínima a 21 °C, acompañada de nubosidad variable. Para el miércoles 7, el termómetro alcanza los 29 °C de máxima y 21 °C de mínima, con escasas chances de lluvias.

El jueves, en tanto, los valores descenderán levemente, con una máxima prevista de 26 °C, y una mínima de 17 °C y predominio de nubosidad. Las condiciones se mantendrán estables hasta el sábado 10, con máximas entre 26 °C y 29 °C, mínimas de 21 °C y un bajo porcentaje de precipitaciones.

En la ciudad de Buenos Aires las máximas previstas alcanzan los 31 °C al inicio de la semana, con descenso de temperatura hacia el jueves

De acuerdo con las imágenes satelitales, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes advertencias por temperaturas extremas por calor en sectores de Neuquén y Mendoza, donde se identifican áreas en nivel de alerta amarillo y naranja. El resto del territorio nacional figura en nivel verde, lo que indica condiciones sin riesgo climático relevante en ese aspecto.

Rigen varias alertas para este lunes

El mapa de alertas meteorológicas para el lunes 5 de enero refleja una situación dinámica: zonas de Mendoza, Catamarca, Chubut, Neuquén, San Luis, La Pampa y Río Negro se encuentran bajo alerta amarilla, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos. El resto del país se mantiene sin alertas activas, según lo reportado por el Servicio Meteorológico Nacional.

Varias provincias continúan bajo alerta amarilla por lluvias

Si bien el nivel de alerta es amarillo, lo que significa posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, persiste la posibilidad de que haya tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se esperan acumulados de precipitación entre 20 y 50 mm, con posibilidad de valores superiores en forma puntual y, en los niveles más altos de la cordillera, precipitaciones en forma de nieve y granizo.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados y seguir las instrucciones de protección civil ante cualquier cambio en las alertas vigentes. Días atrás, varias jurisdicciones sufrieron daños e inundaciones.

Cómo estará el clima en la Costa Atlántica

Según Meteored, no será una semana ideal de tiempo para los veraneantes del Partido de la Costa

Según informó el portal especializado Meteored, esta no será una semana ideal de tiempo para los veraneantes del Partido de la Costa, que comprende localidades como San Clemente del Tuyú, Santa Teresita y San Bernardo. Si bien es cierto que se esperan muy pocas precipitaciones, las bajas temperaturas y las condiciones ventosas serán un factor determinante a la hora de pensar en días agradables de playa.

Se espera un lunes soleado con máximas de 23 a 25 °C, y un martes con gradual aumento de nubosidad con máximas de 25 a 27 °C, y bastante ventoso.

El panorama cambiará el miércoles con el ingreso de un frente frío a la región que traerá un brusco cambio de viento al sudeste, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Se prevén algunas precipitaciones aisladas, descenso de temperatura, y probablemente una nueva crecida en el mar que podría desembocar en un jueves no solamente muy fresco y ventoso, sino con poca playa debido al avance del agua.

Tanto jueves como viernes no se esperan precipitaciones, pero serán jornadas bastante ventosas aún en la línea costera y con temperaturas que apenas si superarán los 20 °C en algún momento de la tarde del viernes.

Un esquema similar de lo que sucederá en la parte norte de la Costa Atlántica se repetirá en la parte central, posicionando a localidades como Pinamar, Gesell y Mar del Plata dentro de un ascenso térmico generalizado de lunes a martes con el viento del norte, hasta tocar máximas de 27 a 30 °C.

El miércoles se esperan lluvias y algunas tormentas aisladas, especialmente en la primera mitad del día, con valores en general bajos de precipitación y baja chance de fenómenos fuertes asociados. El viernes continuaría templado y algo ventoso, y para el sábado volverán a presentarse condiciones inestables en estas ciudades costeras, con abundante nubosidad y baja probabilidad de lluvias aisladas.

