Murió un montañista ruso cuando intentaba llegar a la cumbre del Aconcagua

El hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio a los 6.800 metros en el sector llamado El Hombro

Un montañista ruso falleció a metros de hacer cumbre en el Aconcagua (Julian Beerman/Cerro Aconcagua)

Un turista ruso y experimentado montañista murió el domingo a pocos metros de la cumbre del Aconcagua, en la provincia de Mendoza.

La víctima, identificada como K. B., de 55 años, formaba parte de una expedición que se encontraba en el sector conocido como El Hombro, a unos 6.800 metros sobre el nivel del mar (msnm).

Cerca de las 13.40, el montañista sufrió una descompensación repentina y colapsó cuando se hallaba a escasos metros del objetivo final. Tras esto, el guía a cargo de la expedición dio aviso a las autoridades y, de inmediato, desplegaron un protocolo de emergencia. El operativo incluyó la intervención de la Patrulla de Rescate de la Policía provincial y de Guardaparques del Parque Provincial Aconcagua, quienes se desplazaron en helicóptero hacia la zona del incidente.

Según informó el portal del diario Los Andes, los especialistas realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar, además de administrar oxígeno y adrenalina. Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano y terminó por confirmarse su fallecimiento.

De esta manera, la doctora María Luz Maturano, de la Oficina Fiscal N.º 11, fue notificada de lo sucedido y quedó a cargo de las directivas judiciales, según consta en el parte policial.

La logística para la recuperación del cuerpo depende de factores ajenos al control de los rescatistas. Las condiciones meteorológicas en el Aconcagua pueden cambiar en minutos, con ráfagas de viento y bajas temperaturas que complican cualquier operación. En ese sentido, la Fiscalía dispuso que el procedimiento quede supeditado a la evolución del clima.

El Parque Provincial Aconcagua concentra cada verano una intensa actividad de andinismo. Con el comienzo de la temporada de ascensos, que se inició el 1 de noviembre, se incrementa notablemente la presencia de visitantes internacionales y los desafíos asociados a la altura extrema. Según datos oficiales, este fallecimiento se ubica entre los primeros de la actual temporada y reaviva el debate sobre los riesgos inherentes a la expedición en grandes montañas.

El retiro del cuerpo dependerá de las condiciones climáticas de las próximas horas

El Aconcagua, con sus 6.962 metros de altitud, es un destino emblemático para montañistas de todo el mundo. Desde el inicio de la temporada, los equipos de rescate y guardaparques mantienen una guardia permanente en la zona, preparados para responder a incidentes que pueden ir desde mal de altura hasta accidentes de diversa gravedad.

Rescataron a un andinista en el Volcán Lanín

En el día previo a la Navidad, el volcán Lanín, uno de los picos emblemáticos de la región, volvió a ser foco de atención tras un operativo de rescate en condiciones de alta montaña que involucró a una andinista de 30 años.

El equipo del ICE Centro del Parque Nacional Lanín desplegó un dispositivo de evacuación al recibir la alerta en horas de la mañana, cuando la accidentada sufrió una caída en las inmediaciones del refugio Caja, una zona reconocida por su demandante complejidad técnica.

El parte de los brigadistas detalló que la joven, oriunda de Buenos Aires, presentó lesiones en el párpado izquierdo con hematoma y sangrado, además de manifestar dolor intenso en el muslo izquierdo y la cadera. El diagnóstico preliminar permitió estabilizarla con la intervención inmediata del guía responsable, en condiciones climáticas y orográficas que imponen riesgos adicionales.

De acuerdo con la comunicación realizada por el guía, quien permaneció junto a la accidentada en el sector de los domos del B. I. M., el contacto permanente con una médica del Hospital de Junín de los Andes garantizó la administración de las maniobras indicadas durante toda la evacuación.

Las condiciones extremas de la alta montaña fueron un desafío clave para el equipo de emergencia durante la evacuación de la andinista

Un primer grupo, integrado por cinco rescatistas, llegó a la zona de refugios a las 09:20 e inició su estabilización, mientras una segunda cuadrilla de relevo, posicionada estratégicamente en La Directa, completó el tramo final del descenso.

El operativo concluyó cerca de las 14:30, cuando la mujer ingresó al hospital de Junín de los Andes en una ambulancia. Las autoridades del parque resaltaron el valor del trabajo coordinado, al subrayar que el esfuerzo conjunto entre guardaparques, guías y el sistema de salud neuquino permitió garantizar la seguridad de la joven.

