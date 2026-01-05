Emitieron una advertencia oficial por peligro extremo de incendios en casi toda la Argentina

Autoridades provinciales extreman las restricciones ante el riesgo de propagación del fuego

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y el Servicio Meteorológico Nacional declararon un “riesgo extremo de incendios” para casi toda la Argentina. Un total de dieciséis provincias figuran en rojo en el mapa oficial, abarcando desde el norte del país hasta la Patagonia, y las autoridades hicieron un llamado a extremar los cuidados frente a condiciones ambientales que favorecen la propagación del fuego.

Las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes presentan el máximo nivel de alerta. Las imágenes difundidas por el Servicio Meteorológico Nacional muestran prácticamente toda la franja central y sur de Argentina bajo la categoría “extremo”, con puntos críticos en la región pampeana, Cuyo y la Patagonia.

El índice FWI (Fire Weather Index), herramienta desarrollada en Canadá y adoptada por las autoridades argentinas, sirve como referencia para evaluar el peligro de incendios forestales. Este índice se calcula diariamente a partir de datos de temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y precipitaciones acumuladas en las últimas veinticuatro horas.

El valor representa el comportamiento potencial que podría tener un incendio forestal en el momento más crítico del día, que suele estimarse a las 16 horas. “La situación debería considerarse potencialmente explosiva o extremadamente crítica”, advirtieron desde el SNMF.

El mapa oficial muestra dieciséis provincias bajo alerta máxima por incendios forestales

El parte oficial indica que, para diciembre, enero y febrero, el peligro se mantendrá “superior a la normal” sobre el centro y norte de la Patagonia, La Pampa, oeste de Buenos Aires, Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe. En gran parte de Cuyo, este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, sur del Litoral, este de Buenos Aires y sur de la Patagonia, el riesgo oscilará entre “normal” y “superior a la normal”. El monitoreo se mantiene especialmente atento sobre el sudoeste bonaerense, sectores de La Pampa, sur de San Luis y Mendoza, así como toda la región patagónica.

Las autoridades provinciales, como el Gobierno de Río Negro, reforzaron las restricciones. Según el último parte del SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales), el índice en esa provincia es “Extremo”, lo que implica la prohibición total de realizar fuego en espacios públicos y privados, incluidas playas, senderos, veredas, campings dependientes del SPLIF y cualquier tipo de quema. Solo se permite el uso de fuego en espacios cerrados y seguros, y los campings bajo jurisdicción de Parques Nacionales mantienen sus propias disposiciones.

El área de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil de Córdoba también emitió una advertencia. El riesgo extremo se atribuye a la combinación de vientos moderados y muy baja humedad en el ambiente, factores que favorecen la rápida propagación del fuego.

Ante este escenario, se solicita a residentes y visitantes que eviten cualquier acción que pueda iniciar focos ígneos y que se mantengan atentos a la información oficial. En caso de detectar humo o fuego, la población debe comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia habilitados: 0 800 – 888 – 38346 (FUEGO), 100 (Bomberos Voluntarios) y 911 (Policía de Córdoba).

El índice FWI determina diariamente el nivel de peligro de incendios en todo el país

La preocupación de las autoridades también recae sobre el noreste argentino, donde se reportaron déficits de precipitaciones en el último mes y las previsiones trimestrales apuntan a la probable continuidad de esta condición. El noroeste patagónico, particularmente afectado por la falta de lluvias invernales, atraviesa un período de estrés en los combustibles vivos y gran disponibilidad de combustibles muertos. La previsión de temperaturas por encima del promedio anual incrementa el riesgo, y aunque se esperan posibles precipitaciones aisladas, el peligro generalizado se mantendría alto.

La respuesta institucional se traduce en la activación de canales de denuncia y líneas directas en las provincias bajo alerta extrema. En Río Negro, las denuncias deben realizarse a través de Protección Civil (103) y SPLIF Bariloche (4437417). En Córdoba, las líneas de emergencia incluyen 0 800 – 888 – 38346, Bomberos Voluntarios y la Policía provincial.

Sobre el futuro inmediato, los expertos insisten en la importancia de monitorear el sudoeste bonaerense, el sur de San Luis y Mendoza, y toda la Patagonia. El pronóstico indica que las condiciones atmosféricas seguirán desfavoreciendo la contención natural del fuego y, por tanto, el llamado a la responsabilidad social y la atención a los partes oficiales se mantiene vigente.