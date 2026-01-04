Investigan la aparición de granadas de guerra en el Lago Epuyén y sospechan de una acción intimidatoria para “sembrar miedo”

Las granadas pertenecen a Fabricaciones Militares

Seis granadas de guerra hechas por Fabricaciones Militares fueron halladas en el último mes en la orilla y en las profundidades del Lago Epuyén, en Chubut. El gobierno provincial, con apoyo de la administración nacional, investiga el origen de estas apariciones que obligaron, por momentos, a cerrar el acceso al público en una zona de alta presencia de turistas durante la temporada de verano.

El último hallazgo se dio este viernes por la tarde en la costa de Playa Escondida, dentro del Parque Municipal Puerto Bonito, lo que obligó a las autoridades a cerrar el acceso al público de manera preventiva.

Según confirmó el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, a Infobae, son granadas de mano fragmentarias de origen argentino, producidas por Fabricaciones Militares (FM), modelo FMK2, provistas y únicamente utilizadas por Fuerzas Armadas. La carga principal de la granada es Compuesto B (80 gramos), un alto explosivo resultante de la mezcla de Hexógeno y TNT, con una cubierta o cuerpo metálico que se fragmenta al detonar.

La primera fue descubierta por un turista mientras hacía buceo: el hombre avisó a la Policía y un equipo especial de Explosivos lo sacó del agua

En el caso de las granadas encontradas en el Lago Epuyén, cuentan con esa carga explosiva, pero carecen del detonador que inicia la secuencia del tren explosivo del elemento. Entonces, existe riesgo de explosión si quedan expuestas a altas temperaturas (+400 grados centígrados) o reciben un golpe extremadamente fuerte.

El radio letal -es decir, la distancia a la redonda que podría causar la muerte en caso de explosión- es de aproximadamente cinco metros y el riesgo de lesiones por fragmentación puede alcanzar distancias que rondan los cien metros.

“En el caso de estas granadas encontradas, se puede llegar a determinar a que Fuerza Armada en particular fueron provistas, por intermedio del Ministerio de Defensa de la Nación, realizando un peritaje sobre los elementos secuestrados y develando los número de lote que poseen inscriptas en el cuerpo de la granada”, explicaron fuentes oficiales. También explicaron que cuando se hizo el peritaje se vio que por el número de lote inscripto pertenecen al Ministerio de Defensa de la Nación.

La foto tomada desde fuera del agua de la granada sumergida

Torres ordenó montar un operativo en el paraje Las Golondrinas, en la zona de Cushamen, del que participan fuerzas de seguridad federales, el GEOP de la Policía chubutense y un gabinete que incluye funcionarios de Desarrollo Social, dado que la detonación de estos explosivos, más allá del daño humano, podrían generar un incendio forestal en una época donde la zona es altamente combustible por la sequedad del territorio y los fuertes vientos.

Algunos de los explosivos encontrados (el primero fue hallado el 9 de diciembre tras la denuncia de un turista que estaba haciendo buceo y detectó la granada en el fondo del lago) estaban cerca de carteles con la A envuelta en un círculo que simboliza el anarquismo y que en Chubut son atribuidos por los investigadores a la llamada organización mapuche RAM.

“Lo primero que se pensó es que era un loquito que se deshacía de un arsenal ilegal, porque esas granadas son exclusivamente de las Fuerzas Armadas por lo tanto o alguien las robó o alguien las vendió. Ahora que se vieron esas inscripciones abrimos una nueva hipótesis. Todos los años pasa esto. No es algo nuevo. El año pasado detuvimos a varios de la banda de (Facundo) Jones Huala”, contó a este medio el gobernador chubutense quien consideró que es posible una acción de algún grupo mapuche radicalizado “para sembrar miedo” porque “no quieren que haya turismo”.

En el gobierno de Chubut sospecha de una acción intimidatoria para evitar el turismo en la zona

Muchos grupos mapuches, como los que lidera Jones Huala, hacen una lectura de la cosmovisión originaria y consideran que toda la zona es territorio sagrado, por lo que la explotación turística es una agresión a la naturaleza.

Fuentes oficiales confirmaron que los investigadores están trabajando con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y que ya cuentan con informes de pasos sospechosos de Chile a Argentina. En ese sentido, Torres adelantó que Chubut abrió una licitación para instalar cámaras de videovigilancia en la comarca andina que permitan disuadir presuntas acciones delictivas como estas.

“Como ya hicimos en años anteriores con la situación de los incendios y los atentados en nuestra provincia, vamos a coordinar acciones con las fuerzas federales para garantizar la seguridad de todos los chubutenses y de quienes nos visitan año tras año. Lo dijimos desde el primer día: no vamos a ceder ante la violencia, ni a permitir tampoco que nadie intente intimidar a nuestra comunidad”, escribió Torres en su cuenta de X.