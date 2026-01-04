Dos policías le salvaron la vida a un bebé de dos meses durante un operativo en Córdoba

El hecho ocurrió durante la madrugada en un operativo por un siniestro vial. El niño presentaba signos de broncoaspiración y fue trasladado al Hospital Florencio Díaz

En la madrugada de este domingo, la intersección de Avenida 11 de Septiembre y Colectora, en la ciudad de Córdoba, fue escenario de un hecho que movilizó tanto a la Policía como al personal de salud. En ese lugar, mientras los agentes se encontraban abocados a tareas por un accidente de tránsito, una familia irrumpió en la escena con una urgencia inesperada: su hijo de dos meses, identificado como Máximo, no reaccionaba tras un episodio de broncoaspiración. El padre del menor descendió del automóvil y solicitó auxilio, llevando en brazos al bebé, quien se encontraba inconsciente.

La rápida reacción de los uniformados resultó determinante. En ese contexto de tensión, el personal policial aplicó maniobras de Heimlich, logrando que el lactante respondiera favorablemente.

“Mientras el personal policial se encontraba trabajando en un accidente de tránsito en Avenida 11 de Septiembre y Colectora, se hace presente en un vehículo particular una familia que trasladaba a un menor de dos meses de nombre Máximo, el cual venía inconsciente producto de que se había broncoaspirado. Inmediatamente, el personal policial toma participación, realiza las maniobras de Heimlich, logrando que el bebé reaccione de manera favorable”, expresó el Comisario del operativo.

El episodio, que ocurrió durante la madrugada, cobró notoriedad por la inmediatez de la asistencia. Los agentes consideraron prioritario el traslado del menor y de su familia en el móvil policial hacia el Hospital Florencio Díaz, donde el bebé quedó bajo observación médica.

El menor fue trasladado en un móvil policial para recibir atención médica en el hospital Florencio Díaz

Allí, profesionales de la salud completaron las primeras atenciones y determinaron la necesidad de realizar estudios complementarios para descartar cualquier complicación derivada del cuadro de broncoaspiración.

Fuentes oficiales consultadas por Infobae remarcaron que la intervención del personal fue clave. El procedimiento se inició después de que el padre del menor, quien conducía un Volkswagen Gol, solicitara ayuda al advertir la gravedad del estado de su hijo. “El niño presentaba signos de broncoaspiración y fue trasladado al Hospital Florencio Díaz”, detalló la fuerza en un comunicado.

Abandonaron a un bebé dentro de una bolsa y fue rescatado por una vecina en Solano: “Me quedé shockeada”

La criatura fue trasladada hacia el hospital más cercano y continúa internado (X: @infodequilmes)

Una vecina de la localidad de San Francisco Solano, provincia de Buenos Aires, rescató a un bebé recién nacido que había sido abandonado dentro de una bolsa en una zanja. La mujer reconoció que se dio cuenta de que algo raro ocurría, tras notar que se movía en el lugar. “Me quedé shockeada”, contó. El menor quedó internado bajo observación.

El hallazgo ocurrió después de las 23 horas del pasado 19 de diciembre cuando la mujer caminaba por la avenida Monteverde, entre las calles 886 y 887. En ese momento, relató haber escuchado el llanto de una criatura y, al acercarse, descubrió la bolsa cerrada que se movía.

En un principio, pensó que se podría haber tratado de un gato, pero fue su hija quien le advirtió que el sonido era similar al de un bebé. “Me quedé shockeada”, reconoció la vecina al contar que confirmó que se trataba de un recién nacido.

Durante una breve entrevista con el noticiero de TN, la mujer señaló que el pequeño “tenía la manija de la bolsa enroscada en el cuello”. Fue así que al toparse con tan impactante escena, decidió dar aviso de inmediato al 911.

Según los datos recopilados por Info Quilmes, el Comando de Patrullas de Quilmes llegó minutos después y trasladó al bebé al Hospital Dr. Eduardo Oller de Solano. El recién nacido, de sexo masculino, recibió atención médica y permanece internado en el Servicio de Neonatología, donde se encuentra en buen estado general bajo evaluación y control.

Luego de que se concretara su traslado, la mujer aseguró que se dirigió hacia la comisaría local para poder denunciar lo ocurrido. “Fuimos para dejar en claro que no teníamos nada que ver y que lo único que hicimos fue ayudar”, aclaró.

En la causa intervienen Minoridad y la Fiscalía correspondiente, que ya investigan el origen del niño y buscan identificar a la persona responsable de haberlo abandonado en la vía pública. Aunque todavía no hay detenidos por el hecho, se dio a conocer un video, en el que se vio como una persona encapuchada descartó a la criatura.