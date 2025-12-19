Abandonaron a un bebé dentro de una bolsa y fue rescatado por una vecina de Solano: “Me quedé shockeada”

La criatura fue trasladada hacia el hospital más cercano y continúa internado (X: @infodequilmes)

Una vecina de la localidad de San Francisco Solano, provincia de Buenos Aires, rescató a un bebé recién nacido que había sido abandonado dentro de una bolsa en una zanja. La mujer reconoció que se dio cuenta de que algo raro ocurría, tras notar que se movía en el lugar. “Me quedé shockeada”, contó. El menor quedó internado bajo observación.

El hallazgo ocurrió el martes pasadas las 23 horas, cuando la mujer caminaba por la avenida Monteverde, entre las calles 886 y 887. En ese momento, relató haber escuchado el llanto de una criatura y, al acercarse, descubrió la bolsa cerrada que se movía.

En un principio, pensó que se podría haber tratado de un gato, pero fue su hija, quien le advirtió que el sonido era similar al de un bebé. “Me quedé shockeada”, reconoció la vecina al contar que confirmó que se trataba de un recién nacido.

Durante una breve entrevista con el noticiero de TN, la mujer señaló que el pequeño “tenía la manija de la bolsa enroscada en el cuello”. Fue así que al toparse con tan impactante escena, decidió dar aviso de inmediato al 911.

El menor permanece bajo observación, pero su salud estaría fuera de peligro

Según los datos recopilados por Info Quilmes, el Comando de Patrullas de Quilmes llegó minutos después y trasladó al bebé al Hospital Dr. Eduardo Oller de Solano. El recién nacido, de sexo masculino, recibió atención médica y permanece internado en el Servicio de Neonatología, donde se encuentra en buen estado general bajo evaluación y control.

Luego de que se concretara su traslado, la mujer aseguró que se dirigió hacia la comisaría local para poder denunciar lo ocurrido. “Fuimos para dejar en claro que no teníamos nada que ver y que lo único que hicimos fue ayudar”, aclaró.

En la causa intervienen Minoridad y la Fiscalía correspondiente, que ya investigan el origen del niño y buscan identificar a la persona responsable de haberlo abandonado en la vía pública. Aunque todavía no hay detenidos por el hecho, se dio a conocer un video, en el que se vio como una persona encapuchada descartó a la criatura.

Según los fragmentos de la filmación que se difundieron en redes sociales, solo se llegó a ver como una persona vestida con un buzo color gris claro y pantalones oscuros caminaba con una bolsa blanca. En un instante de la secuencia, se vio como la apoyó en una zona de pasto y continuó su marcha sin mirar hacia atrás. También quedó registrado el momento en el que la vecina y su hija hallaron al bebé.

El momento en el que la persona, aparentemente una mujer, abandonó al recién nacido

La situación dejó conmovido a todo el barrio, según aseguró otra vecina que viviría cerca del punto donde el pequeño fue abandonado. “Cuando vimos el video no lo podíamos creer. Ni a un animal se lo deja tirado así”, denunció la mujer.

De acuerdo con su relato, se enteró de lo ocurrido la mañana siguiente. “Yo al video lo vi al otro día, el miércoles, porque me comentaron los vecinos. A las 6 de la mañana ya empezamos a buscar, a mirar y a difundirlo entre nosotros”, contó al asegurar que se quedaron “helados” por la crueldad de las imágenes.

Al ser consultada sobre la zona en donde la persona dejó al bebé, la mujer planteó: “Yo creo que ella tuvo la intención de tirarlo ahí para que no lo vieran. Porque si no, lo hubiese dejado en la puerta de alguna casa”.

“No se ve bien la cara, pero es lo que pude aportar”, señaló la vecina sobre los detalles que pudieron rescatarse del video que se viralizó. Asimismo, agradeció que en la zona no hubiera perros presentes “porque lo hubiesen agarrado”.

Por su parte, la intendente Mayra Mendoza visitó al niño y felicitó al equipo médico, al resaltar la rapidez del personal de salud y la importancia de proteger los derechos del menor. Además, el Hospital Oller informó que está a disposición de las autoridades para colaborar en la investigación y asegurar la protección del bebé.