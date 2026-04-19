Ritondo volvió a hablar de Adorni y dijo que la presentación en el Congreso “va a ser un show y eso no ayuda para nada”

El diputado y jefe de la bancada del PRO aseguró que la situación judicial del jefe de Gabinete perjudica al oficialismo

Las recientes denuncias que involucran al jefe de Gabinete Manuel Adorni han generado un desgaste en la imagen del Gobierno nacional, advirtió Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en Diputados. El dirigente remarcó que la próxima exposición de Adorni en el Congreso genera expectativas de que el debate termine convertido en un espectáculo, en lugar de un ejercicio de control institucional.

Ritondo analizó que la situación de Manuel Adorni representa un problema judicial y político para el oficialismo. Sostuvo que estos hechos han dañado la reputación del Gobierno y que la comparecencia prevista impulsa temores de que el escenario parlamentario se transforme en un “show”, desaprovechando la oportunidad de discutir temas relevantes de manera transparente.

“Cuando hay estos temas, hay que ir lo más rápido posible a la justicia para aclarar la situación. Esto se debe resolver en el ámbito judicial”, expresó Ritondo, asegurando que el PRO mantendrá distancia de cualquier espectáculo político y reafirmando su postura responsable.

En cuanto al impacto de las denuncias, Ritondo subrayó: “Sin duda, este tema y la repercusión que tuvo en los medios ha perjudicado a la imagen del Gobierno. No es mi opinión aislada; lo dicen todas las encuestadoras". Añadió que las encuestas que circulan a diario en los medios reflejan el deterioro del oficialismo ante la opinión pública.

El desgaste provocado por la situación de Adorni se evidencia en los estudios de opinión pública, afirmó Ritondo. “No es que uno encargue estudios especialmente; las encuestas están en todos los medios”, sostuvo en declaraciones al programa No vale arrugar que se emite por Radio Splendid.

La situación judicial de Manuel Adorni genera incomodidad y perjudica al Gobierno, según Ritondo

Consultado sobre la decisión del presidente Javier Milei de mantener al jefe de Gabinete, Ritondo fue claro: “El presidente es quien designa o remueve funcionarios. Si el presidente sostiene a Adorni, tendrá sus razones”, agregó. Indicó que el Gobierno considera el efecto de esta decisión en la percepción social y reconoció la presión ejercida por la opinión pública.

Para Ritondo, una decisión presidencial debe apoyarse en “fundamentos sólidos”. Afirmó que la continuidad de Manuel Adorni genera desgaste en el Gobierno y que este impacto es visible en la evolución negativa de los indicadores de imagen.

Expectativas y riesgos de la exposición de Adorni en el Congreso

La citación de Adorni al Congreso está prevista para el 29 de abril. Según Ritondo, debería ser una oportunidad para realizar preguntas de fondo y ejercer control institucional.

Sin embargo, consideró que la realidad apunta a que el evento se convertirá en un espectáculo, con “show de ambos lados”. Señaló: “Las preguntas del PRO tienen que ver con el funcionamiento de las leyes y las decisiones de Gobierno, pero temo que el debate termine en acusaciones cruzadas”.

Ritondo advirtió que, si la sesión se convierte en un show, se perderá una oportunidad valiosa para fortalecer la transparencia. “No creo que ayude ese juego de ‘tú eres peor por lo que me acusas’. Eso no contribuye ni a la calidad democrática ni al funcionamiento del Congreso”, sostuvo.

Para el jefe de la bancada del PRO, “parece que todos adelantan que lo que veremos es un show”. Destacó también que priorizar el efecto mediático afecta tanto a la política como a la imagen del Congreso y la reputación de sus integrantes.

“No creo que ayude para nada decir cuál peor sos vos que por lo que me acusas a mí. Me parece que eso, en general, no sirve, no contribuye ni a la calidad democrática, ni a la calidad del funcionamiento del Congreso y lleva a un debate a lo peor, no a lo mejor de la política”, enfatizó..

Ante ese escenario, el diputado defendió el papel del PRO: “No hubo ley desde diciembre de 2023 hasta ahora que no contara con nuestros votos y debate. Hacemos esto por convicción”. Señaló, además, que el partido desea que al Gobierno le vaya bien “porque eso será lo mejor para todos los argentinos”.

Para el dirigente opositor, la respuesta a la situación de Adorni y su exposición parlamentaria será una prueba del control institucional y de la madurez del debate político. Remarcó que la reputación de la administración estatal y el futuro del oficialismo se juegan ante la sociedad.