Política

Ritondo volvió a hablar de Adorni y dijo que la presentación en el Congreso “va a ser un show y eso no ayuda para nada”

El impacto institucional y mediático, junto a la presión política, abre un escenario de recelos internos y expectativas cruzadas en torno al Congreso

Guardar
El diputado y jefe de la bancada del PRO aseguró que la situación judicial del jefe de Gabinete perjudica al oficialismo

Las recientes denuncias que involucran al jefe de Gabinete Manuel Adorni han generado un desgaste en la imagen del Gobierno nacional, advirtió Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en Diputados. El dirigente remarcó que la próxima exposición de Adorni en el Congreso genera expectativas de que el debate termine convertido en un espectáculo, en lugar de un ejercicio de control institucional.

Ritondo analizó que la situación de Manuel Adorni representa un problema judicial y político para el oficialismo. Sostuvo que estos hechos han dañado la reputación del Gobierno y que la comparecencia prevista impulsa temores de que el escenario parlamentario se transforme en un “show”, desaprovechando la oportunidad de discutir temas relevantes de manera transparente.

“Cuando hay estos temas, hay que ir lo más rápido posible a la justicia para aclarar la situación. Esto se debe resolver en el ámbito judicial”, expresó Ritondo, asegurando que el PRO mantendrá distancia de cualquier espectáculo político y reafirmando su postura responsable.

En cuanto al impacto de las denuncias, Ritondo subrayó: “Sin duda, este tema y la repercusión que tuvo en los medios ha perjudicado a la imagen del Gobierno. No es mi opinión aislada; lo dicen todas las encuestadoras". Añadió que las encuestas que circulan a diario en los medios reflejan el deterioro del oficialismo ante la opinión pública.

El desgaste provocado por la situación de Adorni se evidencia en los estudios de opinión pública, afirmó Ritondo. “No es que uno encargue estudios especialmente; las encuestas están en todos los medios”, sostuvo en declaraciones al programa No vale arrugar que se emite por Radio Splendid.

Los ministros con Manuel Adorni
La situación judicial de Manuel Adorni genera incomodidad y perjudica al Gobierno, según Ritondo

Consultado sobre la decisión del presidente Javier Milei de mantener al jefe de Gabinete, Ritondo fue claro: “El presidente es quien designa o remueve funcionarios. Si el presidente sostiene a Adorni, tendrá sus razones”, agregó. Indicó que el Gobierno considera el efecto de esta decisión en la percepción social y reconoció la presión ejercida por la opinión pública.

Para Ritondo, una decisión presidencial debe apoyarse en “fundamentos sólidos”. Afirmó que la continuidad de Manuel Adorni genera desgaste en el Gobierno y que este impacto es visible en la evolución negativa de los indicadores de imagen.

Expectativas y riesgos de la exposición de Adorni en el Congreso

La citación de Adorni al Congreso está prevista para el 29 de abril. Según Ritondo, debería ser una oportunidad para realizar preguntas de fondo y ejercer control institucional.

Sin embargo, consideró que la realidad apunta a que el evento se convertirá en un espectáculo, con “show de ambos lados”. Señaló: “Las preguntas del PRO tienen que ver con el funcionamiento de las leyes y las decisiones de Gobierno, pero temo que el debate termine en acusaciones cruzadas”.

Ritondo advirtió que, si la sesión se convierte en un show, se perderá una oportunidad valiosa para fortalecer la transparencia. “No creo que ayude ese juego de ‘tú eres peor por lo que me acusas’. Eso no contribuye ni a la calidad democrática ni al funcionamiento del Congreso”, sostuvo.

Para el jefe de la bancada del PRO, “parece que todos adelantan que lo que veremos es un show”. Destacó también que priorizar el efecto mediático afecta tanto a la política como a la imagen del Congreso y la reputación de sus integrantes.

“No creo que ayude para nada decir cuál peor sos vos que por lo que me acusas a mí. Me parece que eso, en general, no sirve, no contribuye ni a la calidad democrática, ni a la calidad del funcionamiento del Congreso y lleva a un debate a lo peor, no a lo mejor de la política”, enfatizó..

Ante ese escenario, el diputado defendió el papel del PRO: “No hubo ley desde diciembre de 2023 hasta ahora que no contara con nuestros votos y debate. Hacemos esto por convicción”. Señaló, además, que el partido desea que al Gobierno le vaya bien “porque eso será lo mejor para todos los argentinos”.

Para el dirigente opositor, la respuesta a la situación de Adorni y su exposición parlamentaria será una prueba del control institucional y de la madurez del debate político. Remarcó que la reputación de la administración estatal y el futuro del oficialismo se juegan ante la sociedad.

Temas Relacionados

Gobierno NacionalCongresoManuel AdorniCristian Ritondoúltimas noticias

Últimas Noticias

En medio de la guerra en Medio Oriente, Milei se reune con Netanyahu para ratificar su apoyo a Israel

El mandatario visitó este domingo el Muro de los Lamentos, en el inicio de su tercera visita oficial al país desde que asumió la Presidencia. Más tarde mantendrá un encuentro bilateral con el primer ministro

En medio de la guerra en Medio Oriente, Milei se reune con Netanyahu para ratificar su apoyo a Israel

Los dialoguistas se resisten a votar la ley sobre falsas denuncias y se tensa su trámite en el Senado

Varios aliados acompañaron el dictamen la semana pasada. En tanto, otros prefieren alejar la iniciativa del recinto. Eso ajustaría el número necesario. “En todo caso, que se la incorpore al nuevo Código Penal. Y, sobre todo, mejor escrita”, se oyó desde un despacho importante

Los dialoguistas se resisten a votar la ley sobre falsas denuncias y se tensa su trámite en el Senado

Pese al conflicto en Medio Oriente, EEUU mantiene Daga Atlántica, un ejercicio militar con Argentina sin precedentes: los detalles

Por la guerra, será más reducido y con menos elementos. Comenzará en mayo y se extenderá por 42 días. Habrá una fase táctica y una operacional, y las sedes serán Puerto Belgrano, Moreno y Córdoba

Pese al conflicto en Medio Oriente, EEUU mantiene Daga Atlántica, un ejercicio militar con Argentina sin precedentes: los detalles

Motosierra recargada: cómo fue la reducción del empleo público desde que asumió Milei

Infobae analizó en cuánto se redujo el personal en la Administración Pública Nacional y las empresas del Estado, según los últimos datos del INDEC

Motosierra recargada: cómo fue la reducción del empleo público desde que asumió Milei

El PRO y La Libertad Avanza tensan su relación en CABA: los movimientos de Karina Milei, Mauricio Macri y la incógnita Bullrich

La Casa Rosada evita confirmar a la exministra de Seguridad como candidata. Jorge Macri busca mostrar gestión mientras la UCR lo tienta para revivir Juntos por el Cambio

El PRO y La Libertad Avanza tensan su relación en CABA: los movimientos de Karina Milei, Mauricio Macri y la incógnita Bullrich
DEPORTES
La burla contra Garnacho de un ex compañero del Manchester United tras el triunfo ante el Chelsea

La burla contra Garnacho de un ex compañero del Manchester United tras el triunfo ante el Chelsea

Continúa la fecha 15 del Torneo Apertura: la agenda de partidos del domingo además del Superclásico entre River y Boca

Crece el escándalo por el caso de infidelidad entre una periodista y un entrenador: la dura crítica que terminó en un explosivo despido

Conmoción por la trágica muerte de una atleta mientras disputaba el Ironman Texas: su cuerpo apareció tras la prueba de natación

La reacción de Julián Álvarez tras la derrota del Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey

TELESHOW
La provocativa foto de Ivana Figueiras junto a Darío Cvitanich: “Mi cita”

La provocativa foto de Ivana Figueiras junto a Darío Cvitanich: “Mi cita”

Emoción a pleno en el show de Divididos: un nene subió a cantar al escenario y conmovió a Ricardo Mollo

Coty Romero contó las verdaderas razones de su salida de La cárcel de los gemelos: “Gracias por bancar”

El musical Billy Elliot se prepara para su arribo a la calle Corrientes: “Tenemos mucho talento en la Argentina”

Parálisis cerebral y un 70% de discapacidad física: quién es Lucho Miranda, el humorista que desafía prejuicios

INFOBAE AMÉRICA

La increíble historia de la joya de Georges Méliès hallada en el baúl de un granero de EE.UU.

La increíble historia de la joya de Georges Méliès hallada en el baúl de un granero de EE.UU.

Elecciones en Bolivia: cinco regiones del país vuelven a las urnas para elegir a sus gobernadores en segunda vuelta

La Casa Blanca confirmó que JD Vance liderará la delegación negociadora de EEUU con Irán en Pakistán

León XIV clamó ante 100.000 fieles en Angola por “una nueva cultura de justicia” y el fin de la corrupción

Polémica porque importantes museos británicos ceden ante presiones chinas para ajustar sus publicaciones