De Luján a Brochero: la peregrinación que un grupo de jóvenes seminaristas hará este verano uniendo ambos santuarios

Durante el verano de 2026, jóvenes en formación para ser sacerdotes, marcharán desde la basílica de Luján al santuario del cura Brochero en Traslasierra

El cura Brochero (Enrique Breccia)
El sentido de viajar

Existe un cuento de G. K. Chesterton llamado “Nostalgia del hogar”. Fiel a sus paradojas, el autor, narra el viaje circular de un hombre que estando en su casa decide emprender la marcha para volver a casa. La trama consiste en un irse y volver para redescubrir la belleza de lo propio.

Un viaje circular representa la idea de que, cuando es emprendido, no es inspirado por el deseo de dejar atrás la propia vida y el lugar propio. Por el contrario, la búsqueda de lo otro no implica el abandono de lo que somos sino su enriquecimiento. No es un escape sino una profundización. Un recorrido para acercar el corazón, porque estando cerca físicamente estoy lejos interiormente.

La mayoría de los viajes de la literatura clásica despliegan su trama en viajes circulares. Un esquema que revela una mirada realista sobre el mundo y las cosas. En El Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien, relata un viaje circular de los hobbits. Estos salen de la Comarca, pasan gran cantidad de aventuras y peligros, pero nunca olvidan ni desprecian su hogar. Más aún, el regreso a la comarca es el horizonte que sostiene la realización de la misión.

Vista aérea de la Basílica
Pensemos en la Odisea, gran parte de la trama se despliega en el camino de regreso de Odiseo, mientras Penélope, su esposa aguarda su llegada en casa. O El Principito, que viaja por distintos planetas para descubrir que su rosa era única y decide volver.

Incluso en el viaje del Hijo Pródigo, la partida está motivada por un escape, pero el regreso le revela la identidad del padre que tenía tan cerca y aún no conocía. De hecho, al final de la parábola, el hermano mayor, que no emprendió el viaje, es el que está más lejos del corazón del padre y menos lo conoce.

Peregrinar

Tomás de Aquino se refiere al ser humano como “homo viator”, hombre viajero o peregrino. Su vida es un “exitus” y un “reditus”, una salida y un regreso. Una salida de Dios y un regreso a Dios. Por eso, la realidad de los viajes toca las fibras más íntimas de la existencia humana. Existe en el corazón del hombre una nostalgia de un lugar de plenitud que a veces pareciera estar muy cerca o otros muy lejos, y que reclama ser descubierto como el tesoro en el campo del evangelio.

Imagen de la Virgen de
Cuando un viaje custodia el deseo de encontrar a Dios se convierte en peregrinación. Para el pueblo creyente, peregrina quien se siente llamado a recorrer un camino y llegar a un lugar. Un lugar que es signo de la manifestación de Dios en la historia y donde se experimenta un encuentro con el Señor, su Madre o alguno de sus santos. En ese encuentro uno busca consuelo, ayuda, bendición y advierte una transformación interior para mirar de un modo nuevo.

Desde la ternura de Luján al coraje de Brochero

El 18 de enero de 2026, los seminaristas de Fasta (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino) comenzarán una peregrinación desde la Basílica de Luján hacia el Santuario de Villa Cura Brochero.

Los seminaristas de Fasta que
Durante unos 30 días caminarán llevando una imagen de la Virgen gaucha y una reliquia del cura gaucho, estimando la llegada al santuario de Traslasierra entorno al 17 de febrero. Más allá del vínculo cultural que une dos lugares centrales de la religiosidad popular argentina; pretenden realizar un recorrido espiritual desde la ternura y el consuelo de María hacia el coraje y la entrega de Brochero. Una experiencia del amor misericordioso de Dios que los invita a ser pastores valientes, dispuestos a dar la vida por su pueblo. Desean reconocerse como hijos para asumir su vocación de padres, haciendo suya la súplica del salmista: Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme.

María, con su presencia, será madre y maestra. Ella los llevará recorriendo el camino. Ella los cuidará y les enseñará cómo ser un verdadero discípulo misionero de Jesucristo. La Purísima, paso a paso, los llevará al encuentro de Brochero.

Durante el recorrido, los seminaristas, irán rezando por cada una de las iglesias particulares que visiten, por sus sacerdotes y obispos. Recibirán las intenciones que las comunidades quieran confiarles y celebrarán la misa junto a quienes los reciban. En el trayecto, realizarán un gesto simbólico en la ciudad de Leones, lugar de la fundación de Fasta, donde colocarán una placa conmemorativa por el 40° Aniversario de la Fasta sacerdotal. La peregrinación podrá seguirse por la cuenta de Instagram del seminario de Fasta: @maderadeapostol.

