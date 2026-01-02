Sociedad

Jugueterías enviarán regalos a hospitales bonaerenses durante la celebración de Reyes Magos

La campaña solidaria está impulsada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete con el objetivo de resaltar la importancia del juego en las infancias

Guardar
La agenda solidaria de Reyes
La agenda solidaria de Reyes Magos abarca actividades del 2 al 6 de enero en hospitales pediátricos, jugueterías barriales y barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires (Matias Arbotto)

Los preparativos para la celebración de Reyes Magos movilizan a distintas organizaciones y comercios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde el 2 hasta el 6 de enero, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) impulsará un amplio cronograma de actividades solidarias y encuentros públicos, con el eje puesto en llevar juegos, ilusión y juguetes argentinos a niñas y niños que se encuentran internados o transitan por hospitales y barrios populares. La iniciativa destaca el rol social de las jugueterías de barrio, que se suman a la movida con jornadas abiertas y eventos participativos.

El objetivo central de la campaña, indicaron desde la entidad, es brindar momentos de alegría y fortalecer el valor del juego en la infancia, a la vez que se promueve la importancia del juguete como herramienta de desarrollo y contención.

Las acciones incluyen visitas de los Reyes Magos a hospitales pediátricos, instituciones que acompañan a familias y recorridas por jugueterías emblemáticas de distintos barrios. Los encuentros se extienden durante cinco días, con un cronograma que abarca desde Banfield y Lomas de Zamora hasta diversos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

El cronograma incluye la entrega
El cronograma incluye la entrega de juguetes donados por fabricantes argentinos durante visitas a hospitales emblemáticos como el Ricardo Gutiérrez y el Hospital del Quemado (Gustavo Gavotti)

El itinerario arranca el viernes 2 de enero, con la presencia de los Reyes Magos en Banfield y Lomas de Zamora, donde compartirán actividades con familias y niños.

La cobertura de prensa acompaña especialmente la visita al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, pautada para el sábado 3 de enero a las 11:00, en Gallo 1300. Según detalló la CAIJ, allí los Reyes, junto a payasos y voluntarios de la Comisión Día del Niño, entregarán juguetes donados por fabricantes locales a pacientes internados.

Más tarde, la caravana se traslada a la Av. Cabildo 2500 a las 18:00, y luego a Villa Crespo, en Av. Corrientes 5300, a partir de las 19:30.

El domingo 4, la agenda contempla un paso por Casa Cuna, seguida de actividades en la zona de Villa Urquiza y Villa del Parque.

Payasos, voluntarios y la Comisión
Payasos, voluntarios y la Comisión Día del Niño participan en la animación y reparto de juguetes para niños internados, promoviendo el valor del juego en la infancia (Gustavo Gavotti)

El lunes 5 está prevista la visita al Hospital del Quemado, junto con una serie de recorridas por jugueterías barriales, y el cierre de la jornada en una tradicional calesita sobre Avenida Cuenca 2600, programado para las 19:00.

La última jornada, martes 6 de enero, incluye una visita a la Fundación Natalí Dafne Flexer (FNDF), en Av. del Libertador 8209. Esta entidad respalda a niñas, niños y familias que enfrentan tratamientos oncológicos. La prensa podrá registrar el evento a partir de las 11:00, en un contexto donde la entrega de juguetes y la animación buscan aportar un aliciente a quienes atraviesan situaciones complejas de salud.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete remarcó que estas acciones apuntan a “reforzar el valor del juego real, el encuentro en familia y la importancia del juguete como herramienta de desarrollo, contención y alegría, especialmente en fechas tan significativas como Reyes Magos”.

El antecedente de la Noche de las Jugueterías

Días atrás, la CAIJ organizó otra iniciativa que se conoció como la Noche de las Jugueterías, que tuvo lugar el pasado jueves 11 de diciembre en todo el país, presentando una agenda orientada a promociones, descuentos y propuestas para familias. La jornada se desarrolló durante todo el día y permitió aprovechar diversos beneficios en negocios participantes, tanto en grandes centros urbanos como en localidades del interior.

La reciente Noche de las
La reciente Noche de las Jugueterías ofreció juguetes nacionales accesibles en todo el país (Gustavo Gavotti)

Voceros de la entidad resaltaron la diversidad de formatos comerciales incluidos, que fueron desde jugueterías clásicas y didácticas hasta librerías con espacios para niños y tiendas ubicadas en centros comerciales, además de cadenas con presencia regional.

El presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Matías Furió, señaló: “Estamos con expectativas porque la Noche de las Jugueterías contribuye a estimular y adelantar las ventas de los pequeños y medianos comercios e industrias que integran la cadena de valor del juguete”.

Este año, los juguetes fabricados en la industria nacional conservaron sus precios sin subas acumuladas, lo que, según la cámara, permite acceder a juegos y artículos desde $3.000. Entre las propuestas disponibles se encontraron sets de masas para modelar, bloques, autos de plástico, slimes, torres para apilar pensadas para primera infancia, naipes y baldes pequeños de playa con pala y rastrillo.

Temas Relacionados

Reyes MagosJuguetesCámara Argentina de la Industria del JugueteÚltimas noticias

Últimas Noticias

Desesperada búsqueda de un hombre que entró al río y fue arrastrado por la corriente en Quilmes

Jonathan De Lima, de 33 años, ingresó al agua durante la mañana del martes pasado. Desde entonces, permanece desaparecido

Desesperada búsqueda de un hombre

Hubo demoras y cancelaciones en decenas de vuelos en Aeroparque: los motivos

Un temporal de granizo en Córdoba provocó daños leves en aeronaves que tuvieron que salir momentáneamente de servicio para recibir mantenimiento. El episodio repercutió en otras operaciones

Hubo demoras y cancelaciones en

Tragedia en Río Negro: una pareja de adolescentes volcó, cayó a un canal y murió su bebé de un año

Ocurrió en la localidad de Chimay. Los jóvenes de 16 y 17 años salieron por su cuenta del vehículo, pero el hijo quedó atrapado. Qué se sabe de la investigación

Tragedia en Río Negro: una

Cuáles fueron los 20 nombres de bebés más elegidos en Argentina durante 2025

Los datos oficiales del Renaper arrojan las preferencias de las familias argentinas durante este año, según cada sexo

Cuáles fueron los 20 nombres

Calendario 2026: cuándo es el próximo feriado después de Año Nuevo

El Gobierno sumó tres días no laborables con fines turísticos y habrá casi un fin de semana largo por mes para favorecer el turismo interno y la actividad económica

Calendario 2026: cuándo es el
DEPORTES
La oferta de Roma a

La oferta de Roma a Paulo Dybala para renovar contrato que podría arruinar el sueño de Boca Juniors

Tras su polémico posteo contra la dirigencia de Vélez, Thiago Fernández fue presentado en su nuevo club de Europa

La lista de futbolistas de Boca Juniors que volvieron al club y se entrenarán separados del plantel

Revelaron el cambio de último momento que salvó la vida de Anthony Joshua en el trágico accidente en Nigeria

Tras el gran triunfo en el debut, Argentina va por el batacazo ante Estados Unidos en la United Cup

TELESHOW
Silvina Scheffler recibió el alta

Silvina Scheffler recibió el alta luego de una semana internada

Daniela Christiansson, conmovida por la tragedia de Crans-Montana: “Un lugar lleno de recuerdos de mi infancia”

Horacio Pagani aclaró por qué no acompañará a Beto Casella en América: “No todo es plata”

Nacho Viale cumplió 45 años: el festejo íntimo en Punta del Este y el saludo de Marcela Tinayre

Kennys Palacios se casa con Roi después de 12 años de relación: así fue la emotiva propuesta en Brasil

INFOBAE AMÉRICA

La policía suiza cree que

La policía suiza cree que las bengalas sobre botellas de champaña causaron el incendio mortal en Crans-Montana

Los microplásticos generan nuevas moléculas químicas bajo la acción de la luz solar

Las acciones europeas cerraron en máximos históricos y el petróleo comienza el año con nuevas pérdidas

El amor y la amistad triunfan sobre la mitología en el emotivo final de ‘Stranger Things’

La era del Gran Desapego