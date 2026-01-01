Un motociclista murió durante los festejos de año nuevo en La Plata por un violento choque

Los dos motociclistas involucrados fueron asistidos por médicos y personal policial en el lugar

Un choque entre dos motociclistas dejó como saldo la muerto de un hombre, en el primer día del año en La Plata. El hecho ocurrió en la avenida 520 y la calle 209, en la localidad de Abasto, durante la madrugada de este jueves e involucró a una Motomel Blitz negra y una Zanella ZB 150 cc, . Como consecuencia del impacto murió Braian Emanuel González, de 28 años, quien conducía uno de los vehículos.

La colisión ocurrió cuando González, oriundo de Tolosa, transitaba a bordo de su Motomel Blitz y, por causas que permanecen bajo investigación, impactó contra la otra moto.

La identificación de la víctima solo se logró tras la intervención de su hermano, Alan, quien aportó el DNI. Al momento del siniestro, la víctima vestía una camiseta de Racing y pantalón corto.

En el primer informe oficial, la identidad de la víctima había quedado sin determinar. Las horas siguientes permitieron a los investigadores avanzar en la identificación, mientras los peritos analizaban las circunstancias exactas del choque.

Braian Emanuel González tenía 28 años (Foto: El Editor Platense)

Según informó el medio platense 0221, en el otro vehículo viajaba una joven de 28 años, quien resultó con politraumatismos y fue trasladada en ambulancia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. La mujer se encuentra fuera de peligro tras recibir atención médica.

La escena del accidente permaneció preservada por personal policial, que incautó ambos ciclomotores para la realización de las pericias correspondientes.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N°10 del Departamento Judicial La Plata, una información corroborada por los tres medios consultados.

La mujer que conducía la Zanella ZB 150 cc resultó con politraumatismos y fue derivada al hospital (Foto: 0221)

El hecho tuvo lugar además luego de un año en el que La Plata, Berisso y Ensenada registraron 77 muertes en accidentes de tránsito, de las cuales el 64,93% involucró motocicletas. Así, el siniestro en Abasto se convirtió en el primer deceso vial del año en la región.

La investigación judicial continúa mientras se realizan peritajes para determinar las responsabilidades en el hecho y dilucidar los motivos que derivaron en el choque.

Las autoridades mantienen bajo resguardo los vehículos involucrados y avanzan en la toma de testimonios y análisis de las pruebas.

Un auto embistió a una moto en la Autopista La Plata - Buenos Aires: el conductor tenía 2,07 de alcohol en sangre

El motociclista fue atendido por médicos en el Hospital Rossi luego del impacto ocurrido durante la mañana en el acceso a la ciudad (Fotos: 0221)

La Autopista La Plata-Buenos Aires vivió un violento choque que de milagro no se convirtió en una tragedia. Un conductor en estado de ebriedad embistió a un motociclista, que debió ser hospitalizado tras el fuerte impacto.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6.40 de la mañana y tuvo como protagonistas a R.E.D., al volante de un Volkswagen Bora gris, y a un joven de 27 años que circulaba a bordo de una motocicleta Yamaha YBR en sentido descendente de la traza.

De acuerdo a lo consignado por el medio platense 0221, el auto se desplazaba a alta velocidad cuando impactó a la moto, cuyos restos quedaron esparcidos sobre la calzada en una escena que obligó a desplegar un operativo especial para asegurar la zona y restablecer la circulación de los vehículos.

La víctima, con lesiones de consideración, fue trasladada de urgencia al Hospital Rossi de La Plata, donde fue atendida por el equipo médico de guardia. Tanto la moto como los objetos personales del joven quedaron repartidos en el asfalto, lo cual obligó a cortar parcialmente el tránsito para extremar precauciones.

Una vez controlada la situación, los agentes de tránsito le realizaron un test de alcoholemia al conductor del Bora y el resultado fue alarmante: el hombre tenía 2,07 gramos de alcohol por litro en sangre, una cifra que, supera por más de cuatro veces el límite máximo permitido para conducir vehículos.

Este dato fue señalado como clave en la investigación, que quedó caratulada como “lesiones culposas” y puesta bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°10, cuyo titular es el fiscal Carlos Vercellone.

La investigación judicial continúa con el propósito de reconstruir la dinámica del choque, determinar la responsabilidad penal y adoptar medidas preventivas en una autopista que frecuentemente se ve alterada por incidentes de alta gravedad.