Sociedad

Fue a cobrar su jubilación y la habían dado por muerta: “No puedo comprar ni una aspirina”

Un error administrativo la dio por muerta el pasado 15 de diciembre. El calvario que atraviesa a los 80 años y la respuesta que le dieron desde la ANSES

La víctima es Silvia Rojas, jubilada oriunda de Tucumán (Captura Facebook)

Una jubilada oriunda de la provincia de Tucumán se encuentra afrontando un calvario luego de que un error administrativo la diera por muerta. La situación le impide cobrar su jubilación y acceder a la atención médica.

La víctima del engorroso malentendido es Silvia Rojas, de 80 años. Según pudo reconstruir este medio, todo comenzó el viernes pasado cuando su sobrino -encargado de realizar sus trámites- intentó cobrar la pensión en un cajero, pero la operación fue rechazada por el sistema.

Ante esa situación, le indicó que debía presentarse en una oficina de ANSES para resolver un inconveniente con el pago. “Cuando llego, me dicen que mi no liquidación se debe a que yo estoy muerta. En este momento, no dispongo ni siquiera de la obra social, porque al no pagar no tengo derecho”, comenzó relatando Rojas.

En diálogo con el medio local Más Noticias Tucumán, la jubilada se mostró visiblemente indignada por la situación: “Todo es desmedido. Esto es una irresponsabilidad total. No sé quién tiene la culpa, pero yo tengo el problema hoy de que no cuento con mis ingresos, que tengo derecho a disponerlos".

Rojas, quien pasó a figurar como fallecida el pasado 15 de diciembre, manifestó su preocupación por la posibilidad de enfermarse y no poder contar con atención médica, así como por la extensa lista de medicamentos que debe tomar a diario.

“El ANSES es el que me tiene que dar la respuesta efectiva para esto. Y el ANSES es el que me ha dicho: ‘Usted está muerta’. ‘¿Cómo muerta?’, le dije: ‘Resucitada, estoy viva, tengo documentos, tengo todo’“, agregó.

Y concluyó: “La sorpresa... Me ha superado. Aparte, yo tengo mi hermana que está discapacitada, ha tenido dos antecedentes de ACV y yo vengo con un dato de esto y tengo que manejar todas las cosas en mi casa y las mías. Se me complica todo y yo me movilizo en taxi. ¿Quién me paga todo eso? Yo tengo que ir aquí, allá“.

La jubilada se mostró visiblemente indignada por la situación.

La damnificada también habló con TN, donde explicó que desde ANSES le entregaron un formulario para solicitar la reversión de fallecimiento. Según relató, le advirtieron que el trámite podría demorar hasta un mes en resolverse.

“No puedo disponer de nada, ni atención de salud. No tengo lo básico. Necesito medicamentos permanentemente. Tengo 80 años. Con todos los problemas de esa edad, felizmente he podido llegar. Tengo consultas médicas permanentes, los remedios que son mensuales y fijos. Hoy no puedo comprar una aspirina”, lamentó.

De acuerdo con la reconstrucción del canal, la irregularidad se originó en el Registro Civil de la provincia de Buenos Aires, donde se asentó de manera incorrecta el número de DNI en un acta de defunción que correspondía a otra persona. Ese error derivó en que el aviso de fallecimiento quedara asociado al legajo de Rojas.

Fuentes de ANSES confirmaron a Infobae que el organismo no tiene la potestad de “dar a nadie por muerto”, sino que el registro en el que Rojas llegó a figurar como fallecida fue el del RENAPER. También advirtieron que, a este momento, el aviso de fallecimiento ya fue retirado y se realizó un acta para informar que la damnificada efectivamente sigue con vida.

Este medio también pudo constatar que la situación quedó normalizada en el organismo el pasado 29 de diciembre, por lo que la jubilada estaría en condiciones de volver a percibir su jubilación a partir de enero.

El titular del organismo, Fernando Bearzi, respondió en las últimas horas a una usuaria que había denunciado la situación en la red social X. Allí, escribió: “ANSES no es responsable. No es de nuestra competencia declarar defunción alguna. Por otra parte, ya nos hemos puesto en contacto con la señora. Saludos”.

