Denunciaron a la madre de un alumno en Chubut por quedarse con la plata que era para la fiesta de egresados

Padres denunciaron a una madre de quedarse con la plata de la fiesta de egresados de sus hijos en Esquel, provincia de Chubut (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de padres de la localidad chubutense de Esquel, denunció a la madre de un alumno por el presunto robo del dinero que iba a ser destinado a la fiesta de egresados de la Escuela Nº 735.

Se trata de una suma millonaria para el evento de fin de curso, según expuso públicamente Fabiana, la mamá de otro alumno egresado.

La acusación involucró a C. A., quien era la responsable de centralizar y administrar el dinero recaudado en los últimos meses por las familias y los estudiantes.

El caso se destapó horas antes de la celebración, cuando varios padres comenzaron a advertir ciertas irregularidades en los pagos a proveedores. Según informó el portal ADN Sur, la preocupación aumentó cuando trascendió la cifra que habría sido gestionada por la madre denunciada: alrededor de 15 millones de pesos.

La falta de documentación y la ausencia de información clara sobre el destino de los fondos generaron malestar entre los padres y los alumnos. La situación provocó que parte de los gastos de la fiesta quedaran sin cubrir.

Otro elemento que generó sospechas fue la actitud de la mujer en los grupos de padres: “Nos bloqueó a todos, pero llamativamente no sale del grupo de padres de WhatsApp”, señalaron desde el entorno de las familias afectadas.

A pesar de la crisis, la fiesta de egresados pudo realizarse luego de que la acusada liberara parte de los fondos y radicaran la denuncia Los gastos que faltaban cubrir se solventaron con recursos generados por la venta de entradas y por una cantina organizada durante el propio evento.

Ahora, la investigación judicial sigue abierta y las autoridades evalúan la documentación aportada por los denunciantes. El caso se mantiene bajo seguimiento en la región y suma nuevos testimonios de padres que reclaman respuestas sobre el destino final del dinero recaudado.

Finalmente la fiesta pudo realizarse

Una madre gastó en el casino el dinero de la fiesta de egresados de su hija

Días atrás y en otro caso de similares características, la comunidad educativa de la Escuela Provincial de Comercio N° 19 de Eldorado, Misiones, se vio sorprendida en los últimos días luego de que una madre fuera acusada de apropiarse de más de 17 millones de pesos recaudados por padres y alumnos para la fiesta de egresados de su propio hija. La mujer, identificada como R. E., permanece prófuga y es intensamente buscada por la Policía provincial.

Según la información consignada, el dinero destinado a cubrir los servicios de la fiesta, como catering, sonido, DJ e iluminación, desapareció pese a que los padres habían realizado aportes mensuales desde abril. La administración de los fondos estuvo a cargo de R.E., quien dejó de dar respuestas al ser consultada por comprobantes y contratos.

Hasta ese momento solo se había pagado la seña del salón, mientras que los demás servicios seguían pendientes.

Mónica B., madre de una estudiante, fue una de las primeras en denunciar públicamente el caso. “Fuimos demasiado ingenuos y confiamos todos en una sola persona”, expresó en diálogo con la prensa local. Explicó, además, que durante meses pidieron rendiciones y siempre recibieron excusas por parte de la acusada. El temor creció cuando la mujer comunicó que el dinero no estaba disponible, aludiendo inicialmente a un robo y más tarde a problemas de ludopatía.

La recaudación se transfirió a través de una billetera virtual y en ocho meses se habrían reunido 17.500.000 pesos, pero menos del 15% del presupuesto fue abonado. S. V., una de las egresadas, afirmó que la noticia se conoció el mismo día de la recepción. “Había chicos llorando, sin saber qué hacer. Fue horrible”, relató.

Frente al riesgo de que la celebración se cancelara, los padres de los 35 estudiantes afectados se reunieron de urgencia en el Salón Pirámide, previsto para el evento, y lograron reorganizar los pagos más urgentes con el apoyo del intendente local. Pudieron reunir un faltante estimado en 8.300.000 pesos, lo que permitió desarrollar la fiesta como estaba planeado. “La fiesta se hizo igual, gracias al esfuerzo de todos”, confirmaron los alumnos.

El abogado y padre de un egresado, Ramón Mercado, aseguró que se trata de “una de las estafas más grandes que se conocieron.