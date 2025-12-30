Cromañón, una madre y una pregunta: “Espero que nos reencontremos y me cuente por qué no pudo salir de esa maldita cámara de gas”

Nilda con Mariano: "Cada vez que estoy mal pienso en su mano en mi cintura. La sensación es increíble, pero se me repite todo el tiempo. Yo sé que cuando estoy acongojada pienso en eso y salgo"

“Todavía no puedo hablar de mi hijo sin llorar”, se sincera Nilda Gómez, mamá de Mariano Benítez, uno de los 194 muertos injustamente en el incendio del boliche Cromañón, aquella funesta noche del 30 de diciembre de 2004. “Cuando estoy sola lloro fuerte, muy fuerte. Pero no me lo permito en los momentos en los que está mi mamá de 92 años, y mi hija, que está operada”, confiesa. Así será su testimonio durante toda la charla con Infobae, mezcla de ahogo, tristeza, congoja y angustia, pero a puro sano recuerdo donde también asomarán las sonrisas de una madre orgullosa de su hijo.

Ahora Nilda respira profundo, solloza, pero también se le encienden los ojos de alegría porque siente como que lo tiene allí, a su lado cuando habla: “Mariano era un chico de 20 años, muy cariñoso, afectivo, vivíamos pegoteados. En esa época íbamos a Blockbuster y comprábamos chocolates para ver películas, nos sentábamos en el sillón y él se acostaba sobre mi regazo. Nos decíamos ‘mi mamá’ y mi bebé’. Él era muy solidario y humanitario. Venía el vendedor de agujas a nuestra casa de José C Paz, tocaba el timbre y él salía y me hacía comprarle una y otra vez. ‘Capaz es lo único que tienen para llevar algo a la mesa, mamá’, repetía. Después pasaba el mismo hombre con medias y sucedía lo mismo. Era más que generoso, prestaba su ropa antes de estrenarla. Un chico muy amiguero, de compartir todo, muy trabajador, nunca una discusión. En el colegio lo mismo. Los docentes lo amaban. Cuando cumplió 18 no quiso fiesta, intenté comprarle un departamentito en San Miguel, cerquita, para que tuviera un lugar donde reunirse con sus amigos. Me dijo: ‘¿Para qué? Si yo acá tengo todo. ¿Me estás echando? Me vas a tener que aguantar hasta los 40’. Esos 40 se cumplieron el año pasado, en 2024...”, cuenta y se quiebra por la impotencia que le genera que no se haya concretado aquel anhelo.

Nilda Gómez recuerda con dolor y orgullo la vida de su hijo Mariano Benítez, una de las víctimas de Cromañón. La mujer preside la ONG Familias por la vida

Si bien hace una pausa, se percibe en ella que quiere seguir hablando de Mariano, su amado hijo. Lo hace con ansias, con una necesidad que a la vez la hace fuerte en una fecha donde siempre suele estar deprimida y sin ganas de hablar: “Al final compramos una casa en Mar de Ajó. Y Mariano iba con sus amigos, la casa se llenaba de chicos, de la alegría que hoy me falta. Una amiga mía les cocinaba, otra hacía determinada cosa, lo mimaban mucho ellas. Pasamos Navidad y fin de año. Algo que hoy no puedo repetir y eso me enoja, me entristece. Me acuerdo de que yo me tiraba a la pileta y él estaba atento. ‘Mañana te enseño a nadar’, me dijo. Y fue así, al otro día ya estaba flotando y braceando. También me enseñó a nadar debajo del agua. Me llevaba con su mano en mi cintura y me hacía tocar el fondo, siempre como te conté, con la mano de él en mi cintura. Todavía la siento. Cada vez que estoy mal pienso en su mano en mi cintura. Y eso me saca a flote como en el agua y me mejora cuando estoy deprimida. La sensación es increíble, pero se me repite todo el tiempo. Yo sé que cuando estoy aturdida o acongojada pienso en eso y salgo“.

La lucha por justicia de los familiares de víctimas de Cromañón sigue vigente tras 21 años del incendio en el boliche del barrio de Balvanera

Los viajes con él también aparecen uno tras otro en la memoria de Nilda: “Fuimos a Disney con su hermana y también al Santuario Histórico de Machu Picchu. Lo imagino ahí observando desde el borde de una montaña. A veces lo veo mirándome a mí, apoyado en un árbol, en medio de un césped corto, lindo, verde, cuidado... Ahora viene a mi mente el año 2004, cuando estudiaba Derecho conmigo. Antes había ido a la universidad a aprender informática, pero no le gustó porque había mucha matemática. Yo estaba haciendo la maestría, así que fuimos compañeros de la facultad. Terminé esa maestría y él el primer año de Derecho. Tenía su novia y era muy amoroso con ella y con las chicas en general, cuidaba mucho a las adolescentes y a las mujeres, todas me lo cuentan. No sé qué sueños tendría, pero sí sé lo que hacía y sentía, cómo le gustaba vivir, salir, ir a ver recitales hasta que esa noche me lo mataron en una maldita cámara de gas. Él me cuida, cada vez que estoy mal me protege, lo siento todo el tiempo. Mirá, solo espero el momento en que nos reencontremos algún día para que me cuente por qué no pudo salir esa perversa madrugada del boliche”.

"Cuando cumplió 18 no quiso fiesta, intenté comprarle un departamentito en San Miguel, cerquita, para que tuviera un lugar donde reunirse con sus amigos. Me dijo: ‘¿Para qué? Si yo acá tengo todo", cuenta Nilda

Nilda, como puede y con sus herramientas, intenta sobreponerse día a día. Ya pasaron 21 años, pero para ella y para todos los familiares de los muertos la lucha por justicia continúa. Cuando se refiere a Callejeros, el grupo que tocaba aquella noche de tanto dolor, los menciona como “La banda de la muerte”: “Ellos creen y sienten que están en la cima de la fama. Y en realidad están en la cima, pero de una pila de 194 cadáveres, de la tragedia. Ellos también participaron en esa masacre y su acción fue absolutamente necesaria para que se produjera. No lo digo yo, lo expresó la justicia a través de una sentencia que estableció responsabilidades como si fueran tres lados de un triángulo equilátero. Y colocó al gobierno de la ciudad, al de la Nación y a los privados como responsables. Entre los privados está La banda de la muerte, Chaban (Omar Emir), Argañaraz (Diego, manager de Callejeros) y todo lo que ellos representaban, lo que diseñaron, armaron, crearon, y en esas condiciones dieron ese concierto, ese recital. La justicia fue muy clara, planteó que el 33,3% de la responsabilidad fue del Estado nacional. Igual porcentaje para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y la misma cifra para las personas que ya nombré y prefiero no volver a hacerlo”.

Mariano Benítez tenía 20 años cuando falleció en la tragedia de Cromañón, el 30 de diciembre de 2004

Hoy familiares, amigos y seres queridos de las víctimas de Cromañón siguen en la pelea. Porque todavía no les cedieron el predio, pese a que había una promesa que aún no se cumplió. Y además una ley que estableció que se lo iba a expropiar, pero por inacción de parte de la justicia y del poder político, eso todavía no ocurrió. El lugar iba a ser destinado a un espacio de memoria y reflexión, pero aún continúa en poder de Rafael Levy, su dueño. “Otra falta de respeto hacia las víctimas”, detalla Nilda. “Aunque suene increíble, así se manejaron las cosas. La misma inacción por llamarle de alguna manera pasó con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires de ese momento, Aníbal Ibarra, que nunca fue citado prácticamente por la justicia. Solo tuvo una sanción política porque fue destituido. Pero nunca la justicia lo llamó. La banda de la muerte tuvo una responsabilidad compartida con todos ellos, fueron socios del espectáculo que terminó en masacre. Sobre todo con el tema de la seguridad, una responsabilidad compartida con la policía, con los bomberos, con toda la laxitud que hubo en permitir que, por ejemplo, hubiera el triple de personas de las que estaban permitidas. E incluso que estuviera habilitado, ya que por las normas de la ciudad, un boliche clase C como era ese nunca debió haber sido autorizado en las condiciones en las que estaba ese edificio. Una clara corrupción que por ejemplo no tuvo en cuenta que las puertas de emergencia estaban cerradas por fuera. Cuidado que al día de hoy hay lugares que están así también, ¿eh?”.

Nunca olvidaremos que Cromañón dejó el mayor número de muertos por tragedias no naturales de la Argentina. Cuando chocó la bengala con la media sombra generó ese humo tóxico y fueron cayendo como moscas. Así de cruel fue la muerte de las 194 víctimas, entre ellas mi amado hijo", dice Nilda

Para Nilda, la pelea por justicia perdurará por siempre: “Siempre digo que Cromañón no terminó el 30 de diciembre de 2004 cuando se apagó la última chispa que había, se retiró el último cuerpo y se lo entregó a las familias. Ese fue el inicio de la lucha. Porque además de los 194 muertos y 1432 heridos, las familias quedaron con secuelas que día a día van impactando en la salud mental, en la salud física, en el bienestar de todos los damnificados. Ya llegamos casi a 70 padres que fallecieron. Por eso es necesario que nos otorguen el predio. El proyecto estaba aprobado, pero bueno, la inacción política de Alberto Fernández hizo que lo firmara a último momento cuando ya se estaba yendo del gobierno. Somos fuertes, logramos poner en el banquillo de los acusados y hacer el juicio a tres funcionarios de Ibarra. No nos alcanzó para llegar a Ibarra por la protección política que tenía. Por otro lado, también pudimos acusar y condenar a la Policía Federal que dependía del Ministerio del Interior de Aníbal Fernández. Fue un logro porque en estos casos la política se une, se amalgama para autoprotegerse. Otro capítulo aparte es el del baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, que fue condenado a 35 años por matar a su mujer, Wanda Taddei prendiéndola fuego. Pero ahora con 15 años transcurridos pide un beneficio y se están analizando salidas transitorias. Eso no puede ser, pido que alguien haga algo y proteja y beneficie a las víctimas, no a sus asesinos”.

La codicia y la corrupción confluyeron aquella noche según resume Nilda Gómez: “Así el ácido cianhídrico que se desprendió de la quema de la media sombre del techo terminó matando a tantos chicos. Y después estuvieron los héroes que salían y volvían a entrar a rescatar gente y muchos murieron. Mataron a los chicos porque la policía los empujaba para cerrar las puertas y los metió en una trampa mortal que ellos también conocían porque iban a cobrar las coimas. Las ambulancias no existían, había muy poquitas, no tenían absolutamente nada para hacer primeros auxilios. La gente humilde que vivía en la calle, solidaria, fue la que primero ayudó. No había camilleros, ni médicos, ni oxígeno. La seguridad de La banda de la muerte dejó pasar la pirotecnia. Los extractores de aire no funcionaban, habían sido clausurados porque molestaba el ruido al hotel de al lado, que, oh casualidad, como Cromañón también era propiedad de Rafael Levy. Los extintores no tenían la carga adecuada, las mangueras no funcionaban, la salida de emergencia la habían cerrado con vallas. La supuesta salida de emergencia secundaria estaba clausurada con alambre porque había ocurrido otro incendio y los chicos se vieron obligados a salir por el garage de dicho hotel. Nunca olvidaremos que Cromañón dejó el mayor número de muertos por tragedias no naturales de la Argentina. Cuando chocó la bengala con la media sombra generó ese humo tóxico y fueron cayendo como moscas. Así de cruel fue la muerte de las 194 víctimas, entre ellas mi amado hijo. Desde el primer instante pienso y reparo en esa imagen y el dolor no deja de atormentarme”.