Rescataron a siete pescadores que estuvieron varados un día entero en el Río de la Plata

Rescataron a siete pescadores del Río de la Plata

Luego de un fin de semana marcado por las altas temperaturas, un grupo de siete pescadores logró ser rescatado durante este lunes tras un amplio operativo. Los hombres estaban varados en una zona costera del Río de la Plata desde el domingo cuando salieron en una lancha.

Según informaron medios locales, todo se dio a conocer gracias a la denuncia de la esposa de uno de los pescadores que remarcó que su pareja había salido durante la mañana del sábado y que desde el domingo no se había vuelto a comunicar. Todo esto en medio del calor que azotó a gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La denuncia formal fue radicada en la Comisaría Segunda de Ensenada y rápidamente se sumaron al operativo efectivos de la Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios de Ensenada, guardavidas y personal del Municipio de Ensenada.

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Noticias Argentinas, los siete hombres habían ingresado al río el sábado alrededor de las 16 con la intención de pasar una jornada de pesca y regresar esa misma noche. Llegaron en motos hasta la zona conocida como la Reserva de Punta Lara, donde, según reconstruyeron los rescatistas, el nivel del agua se encontraba bajo al momento de su arribo. Sin embargo, no previeron el brusco incremento del caudal, lo que más tarde los dejaría incomunicados en un área costera apartada.

Los hombres habían quedado varados durante el domingo y fueron rescatados recién el lunes

La situación se agravó a partir del domingo en la mañana, cuando familiares y allegados no pudieron volver a entablar comunicación con el grupo. El calor extremo en la región intensificó la preocupación, ya que las temperaturas superaron los 35 °C y la exposición prolongada podría representar un riesgo adicional para los pescadores. En ese contexto, se organizó un rastrillaje con equipos terrestres y embarcaciones, coordinando esfuerzos entre los distintos organismos intervinientes.

El operativo de búsqueda se extendió a lo largo de la costa, especialmente en el límite entre Punta Lara y la localidad de Berazategui. Participaron móviles terrestres y acuáticos, mientras que los guardavidas recorrieron playas y zonas de monte, verificando posibles puntos de refugio. Las autoridades locales destacaron la colaboración entre los distintos equipos y la rápida movilización tras la denuncia.

El hallazgo se concretó en la mañana del lunes, cuando los pescadores fueron localizados en el sector conocido como “El Galeón”, ubicado en la reserva natural justo en el límite entre Ensenada y Berazategui. Según informó 0221.com.ar, los hombres se encontraban en buen estado general, sin lesiones ni signos de deshidratación severa. Los especialistas que participaron del rescate constataron que no era necesario trasladarlos a un centro de salud. Ninguno de los integrantes del grupo requirió atención médica.

El operativo contó con el respaldo de Prefectura Naval Argentina

La reconstrucción de lo sucedido indica que los pescadores avanzaron por la playa hasta Berazategui mientras el río permanecía bajo. Al intentar regresar, ya durante la tarde del domingo, se encontraron con que el caudal había crecido de manera significativa, impidiéndoles volver sobre sus pasos. Ante la imposibilidad de avanzar, optaron por resguardarse en el monte, donde pasaron la noche completamente aislados.

El área donde permanecieron varados es reconocida por su belleza natural y su escasa presencia de visitantes fuera de los fines de semana. La reserva de Punta Lara, si bien es un espacio habitual para actividades recreativas, presenta extensas zonas deshabitadas y de difícil acceso, lo que dificultó las tareas de búsqueda.

Una vez localizados, los rescatistas proporcionaron a los pescadores agua y alimentos, además de asistirlos para su traslado fuera de la zona de riesgo. Desde la Prefectura Naval Argentina recordaron la importancia de informar siempre a las autoridades antes de emprender cualquier actividad en áreas costeras y de mantenerse atentos a los pronósticos meteorológicos, especialmente ante condiciones de calor extremo y posibles crecidas repentinas.