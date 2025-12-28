Un hombre se entregó tras herir a un nene en la cabeza con un rifle de aire comprimido

La policía secuestró el arma de aire comprimido y una caja de balines

En la tarde del sábado, la tranquilidad habitual de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, se vio alterada cuando un hombre de 48 años se presentó espontáneamente en una comisaría local y confesó haber realizado un disparo con un arma de aire comprimido que impactó en la cabeza de un niño de 9 años.

Según informaron fuentes del caso, el hombre reconoció ante las autoridades haber utilizado un arma de aire comprimido calibre 5,5 milímetros, lo que motivó su inmediata detención y el inicio de una investigación judicial.

Antes de la llegada del atacante a la comisaría, los agentes policiales habían mantenido contacto con una mujer de 44 años en el barrio Intendente Ferrer, quien relató que su hijo jugaba junto a su hermano a la vera del río cuando repentinamente recibió el impacto en el lateral derecho de la cabeza. “Mi hijo estaba jugando junto a su hermano en la orilla cuando sucedió todo”, expresó la madre.

A raíz del incidente, personal de Bomberos Voluntarios arribó de inmediato al lugar, donde brindó asistencia al menor y colaboró en su traslado consciente al hospital local para su evaluación y atención médica. En el centro de salud, los profesionales confirmaron que el niño se encontraba lúcido y recibió las primeras curaciones necesarias. El hospital local fue el primer punto de atención tras el hecho y allí se realizaron los controles médicos correspondientes.

En tanto, el hombre que se entregó quedó alojado en la dependencia policial a disposición del magistrado interviniente. Dentro de la investigación, la Policía de Córdoba procedió al secuestro de un arma de aire comprimido calibre 5,5 milímetros y una caja de balines, elementos que fueron incorporados como pruebas a la causa judicial en curso.

El hecho generó inquietud en el sector de barrio Intendente Ferrer, donde vecinos y familiares del menor se acercaron al lugar para conocer el estado del niño y el desarrollo de las actuaciones policiales. Mientras tanto, las autoridades judiciales avanzan en la investigación para determinar las circunstancias exactas que rodearon el episodio y el motivo detrás del disparo, según lo señalado por los voceros oficiales.

La causa se encuentra bajo la órbita judicial y tanto el testimonio del detenido como los elementos secuestrados serán analizados para avanzar en la reconstrucción de los hechos y establecer eventuales responsabilidades.

Un hombre murió por un accidente mientras manipulaba un rifle de aire comprimido

Hace tan solo unos días, un hombre de 64 años falleció en Río Tercero, provincia de Córdoba, luego de un accidente ocurrido en su domicilio mientras manipulaba un rifle de aire comprimido.

El incidente tuvo lugar alrededor del mediodía en una vivienda situada en la calle Leopoldo Lugones, en el barrio Castagnino.

De acuerdo con los datos preliminares proporcionados por la Policía y recogidos por El Doce, la víctima se encontraba realizando tareas de mantenimiento y recarga de aire en el arma, utilizando un inflador, una práctica frecuente entre quienes poseen este tipo de dispositivos.

Durante el procedimiento, una de las puntas del inflador se desprendió de manera repentina, lo que ocasionó una herida grave en la zona abdominal del hombre.

A pesar de la rápida intervención de un servicio de emergencias y de una dotación de Bomberos Voluntarios, quienes aplicaron maniobras de primeros auxilios en el lugar, el hombre no logró sobrevivir y falleció en su vivienda.

La Fiscalía de Río Tercero inició una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. Las autoridades buscan determinar si el siniestro se debió a una falla en el equipo o a un posible error de manipulación.

Por el momento, todas las evidencias recabadas apuntan a que se trató de un accidente doméstico, según consignó El Doce.