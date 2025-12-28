El perro que se arrastró con las patas en carne viva para buscar comida entre la basura y hoy es protagonista de un calendario

Boku, al momento del rescate y como protagonista en el calendario de P4P (Proyecto4patas)

El alerta llegó por mail. Era breve, pero dejaba en claro la urgencia. Una mujer contaba que había visto a un perro arrastrándose por la calle, con las patas caídas, y pedía ayuda. En Proyecto 4 Patas hicieron lugar de inmediato y salieron a buscarlo. El rescate ocurrió en Gregorio de Laferrere, al oeste del conurbano bonaerense. Boku —así lo llamarían después— estaba golpeado, anémico, exhausto, con el cuerpo profundamente marcado por el abandono.

Las primeras evaluaciones médicas encendieron las alarmas entre los rescatistas: se sospechaba un desplazamiento de las vértebras lumbares que incluso abría la posibilidad de una cirugía. A ese cuadro se sumó el diagnóstico de una enfermedad que complicaba aún más su estado general. Aunque el tratamiento fue largo y exigió tiempo, cuidado y paciencia, Boku demostró una fortaleza enorme para salir adelante.

Hoy sigue viviendo en el refugio de Proyecto 4 Patas. Está a salvo, y su historia condensa con claridad el trabajo que la ONG sostiene desde hace años: rescates de animales que estaban al borde la muerte y segundas oportunidades que se construyen paso a paso. Esa transformación también quedó reflejada en el calendario solidario de P4P: Boku es el protagonista del mes de mayo, una imagen que no solo acompaña el año, sino que recuerda que detrás de cada mes hay una vida que logró volver a ponerse de pie.

Proyecto 4 Patas rescató al perro que se arrastraba entre la basura

El rescate

Aquel mail de alerta llegó el 14 de marzo de este año y activó una carrera contra el tiempo. La mujer que escribió el mensaje contó que había visto al perro arrastrándose para pedir comida y la desesperación la hizo actuar y pedir ayuda a quienes más confiaba. Al leer el mensaje, Luciano Carbone, cofundador de Proyecto 4 Patas, entendió que la urgencia era evidente desde el primer momento.

“Evaluamos el caso con el grupo y salimos de inmediato a buscarlo, porque no sabíamos si lo habían atropellado hacía poco, o cuándo”, recuerda los instantes previos a salir por él. Cuando hay lesiones de columna, el tiempo de acción es clave: “Si se trata dentro de las primeras 24 horas, muchas veces la médula puede recuperarse y hay chances de que vuelvan a caminar”, dice.

Cuando lo encontraron, el diagnóstico confirmó la gravedad: un fuerte golpe le había desplazado vértebras de la columna, estaba totalmente anémico, con sarna y con erliquiosis, una enfermedad infecciosa transmitida por garrapatas, que complicaba aún más su cuadro general. Ya en el refugio, comenzaron los estudios veterinarios de urgencia, pero la posibilidad de una cirugía quedó rápidamente descartada. “Lamentablemente, los veterinarios decidieron no operar porque ya había pasado mucho tiempo”, cuenta Carbone. El camino, entonces, sería largo y paciente. El tratamiento fue arduo: primero hubo que estabilizarlo y luego combatir la erliquia; después arrancó un proceso intenso de fisioterapia que exigió constancia, tiempo y cuidado. Sesión tras sesión, Boku empezó a responder: primero con movimientos mínimos, luego con intentos de ponerse en pie, hasta que finalmente volvió a caminar. Los ejercicios continuaron siempre guiados por las indicaciones de la fisioterapeuta y sostenidos por el trabajo diario de los voluntarios.

Boku, el perrito que se arrastraba, hoy busca una familia que lo ame (Proyecto4patas)

“Empezamos a estimularlo y nos dimos cuenta de que no todo estaba perdido”, recuerda el rescatista. La rehabilitación se intensificó y los avances fueron llegando de manera progresiva: primero pequeños con movimientos, después la posibilidad de pararse solo y, finalmente, recuperar la movilidad completa. La recuperación física tuvo un impacto directo en su ánimo. “Había llegado bastante deprimido y un poco cascarrabias, pero volver a caminar hizo que cambiara su actitud al ciento por ciento: empezó a jugar, a interactuar con otros perros, a mostrarse feliz”, admite Carbone.

Hoy, Boku tiene el alta médica y sigue en el refugio, a la espera de una familia. Aún no participó de campañas de adopción, pero desde P4P lo tienen claro: “Es de esos perros que los tenés que ver y conectar. ¡Es un perrazo!”.

Su historia de resiliencia fue elegida para el calendario solidario de la organización como símbolo de esas segundas oportunidades que solo existen cuando alguien decide involucrarse y no mirar para otro lado.

Boku, el perro que demostró que siempre es posible volverse a poner de pie (Proyecto4patas)

El calendario

Proyecto 4 Patas (P4P) surge hace 18 años con una convicción clara y sostenida en el tiempo: para transformar una realidad marcada por el abandono y la crueldad hacia los animales, es indispensable involucrarse de manera directa. La historia comienza en San Antonio de Padua, cuando Luciano Carbone y Carolina Martin, amigos y vecinos, rescatan a un perro de la calle sin imaginar que ese gesto inicial los enfrentaría a la profundidad de una problemática estructural que afecta a millones de perros y gatos en la Argentina. Aquella experiencia, atravesada por la empatía y el desconcierto, fue el punto de partida de un camino que se transformó primero en una red de voluntarios y luego en una Asociación Civil con un refugio propio que hoy alberga a más de 80 perros en espera de una familia definitiva.

Desde entonces, P4P sostiene un trabajo voluntario e independiente, sin ayuda estatal, financiado exclusivamente por donaciones de particulares y la venta de merchandising solidario. Su accionar se apoya en una mirada ética que reconoce a los animales como semejantes, seres capaces de sentir placer, alegría, dolor y sufrimiento.

Esa perspectiva se traduce en acciones concretas: rescates y asistencia médica en situaciones críticas, campañas de adopción responsable, operativos de castración gratuitos o de bajo costo en zonas de alta vulnerabilidad, y una fuerte labor educativa a través de charlas, talleres y campañas de concientización. Además, la organización impulsa acciones judiciales y legislativas para exigir el cumplimiento de las leyes vigentes y promover nuevas herramientas de protección animal, al tiempo que articula con otras organizaciones y activistas para fortalecer una red solidaria. En cada rescate, como en el de aquel primer perro, P4P reafirma su misión de transformar la empatía en acción y la acción en un cambio real y duradero.

Boku es la cara de mayo del calendario solidario (Proyecto4patas)

Una vez más, al igual que cada fin de año, los calendarios solidarios de una de las organizaciones rescatistas más reconocidas del país, llegan para acompañar a quienes aman a los perros y creen en las segundas oportunidades.

Lejos de ser un simple objeto para marcar el paso de los días, este calendario solidario se convierte en una herramienta fundamental para sostener el trabajo de la ONG y, al mismo tiempo, en un soporte narrativo que visibiliza historias de rescate, adopción y transformación. Con el paso del tiempo, estas ediciones anuales se consolidaron también como piezas de colección, cargadas de valor simbólico y emocional.

La iniciativa comenzó en 2013 con el lanzamiento del primer calendario solidario de P4P y, desde entonces, no dejó de crecer. Cada edición propone que los doce meses del año cuenten una historia distinta: la de una vida atravesada por el abandono que logró cambiar su destino gracias al compromiso de un grupo de personas empáticas. A lo largo de estos años, los protagonistas fueron rotando porque algunos consiguieron una familia impulsados por la visibilidad del calendario; otros, como Aloe —una perra rescatada tras quedar completamente cubierta de petróleo—, ya no están, pero permanecen como parte indeleble de la memoria de la organización; y uno de ellos, López, terminó convirtiéndose en un emblema de la ONG. Por esto, más que acompañar el año, el objetivo de este calendario es sostener nuevos rescates, tratamientos veterinarios, campañas de castración y procesos de adopción responsable, recordando que detrás de cada mes hay una historia que merece ser contada.

*Quienes deseen adquirir un calendario, u otros productos y ayudar a los rescatados de 4 patas, puede hacerlo ingresando a https://www.proyecto4patas.tienda/calendarios

*Para adoptar a Boku, pueden comunicarse escribiendo a adopciones@proyecto4patas.org