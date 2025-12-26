Un joven murió tras chocar con una camioneta cuando regresaba en moto de los festejos de Nochebuena en Córdoba

La moto caída de la víctima tras el choque con una camioneta en la calle Alberdi y La Rioja de la localidad cordobesa de Villa María (El Doce.tv)

En la madrugada de ayer jueves, un accidente vial en el barrio Ameghino, de Villa María, provincia de Córdoba, dejó como saldo la muerte de un joven de 24 años.

El hecho ocurrió cerca de las 5.30, cuando la víctima regresaba de celebrar la Nochebuena. La tragedia se produjo en la intersección de las calles Alberdi y La Rioja, donde una motocicleta de 110 centímetros cúbicos y una Toyota Hilux conducida por un hombre de 53 años impactaron de manera violenta.

Al tomar conocimiento de lo sucedido, el personal de Bomberos Voluntarios llegó al lugar poco después del incidente y asistió al joven herido, trasladándolo al Hospital Regional Pasteur. El motociclista ingresó con lesiones graves y falleció horas más tarde pese a los intentos médicos por salvarlo.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, la Fiscalía de Instrucción de Turno, encabezada por la fiscal Juliana Companys y la secretaria Carolina Ardisino, dispuso la intervención del personal de Policía Científica en la escena del accidente.

Las autoridades realizaron tareas de foto-planimetría y pericias técnicas en el cruce donde se produjo el choque, con el objetivo de determinar las circunstancias en que ocurrió el siniestro.

El procedimiento incluyó la recolección de pruebas materiales, registros fotográficos y la reconstrucción preliminar del trayecto de ambos vehículos involucrados. Hasta el momento, se desconoce cuál fue la mecánica exacta del accidente.

La investigación sigue abierta y las fuentes judiciales señalaron que se aguarda el resultado de los peritajes y los testimonios de eventuales testigos para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Aún no hay ninguna hipótesis sobre el accidente (Policía de Córdoba)

Un joven perdió el control de su auto, volcó y murió

Días atrás, un fatal siniestro vial sacudió la tranquilidad de avenida La Voz del Interior al 6600, en el sector de barrio Los Boulevares en la ciudad de Córdoba.

Todo ocurrió cuando un Fiat Regata, ocupado por un hombre y una mujer, perdió el control. En ese instante, el vehículo impactó contra un poste de cemento, provocando un vuelco que dejó el automóvil recostado sobre el lateral izquierdo y a ambos ocupantes atrapados dentro.

Rápidamente, personal de la Dirección Bomberos acudió al lugar y se abocó a rescatar a las víctimas, quienes permanecían inmovilizadas en el habitáculo tras el violento choque.

Poco después, equipos de un servicio de emergencias constataron el fallecimiento del conductor del automóvil, un joven de 22 años. La acompañante fue diagnosticada con politraumatismos y trasladada conscientes al Hospital de Urgencias, donde recibió asistencia médica, indicaron fuentes oficiales.

El propio ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, reconoció la existencia de dos hipótesis. Por un lado, la posibilidad de una pérdida de control y posterior choque; por el otro, la sospecha de una posible picada ilegal.

En sus declaraciones, Quinteros señaló: “Tengo entendido que tenemos domos, los están revisando. Un Fiat Regata que chocó y arrancó de cuajo un poste, con el lamentable saldo de una víctima fatal, una persona muy joven. Vamos a revisar todo”.

De esta manera, confirmó que las imágenes de las cámaras de domos de la zona serán revisadas por Accidentología Vial para finalmente determinar las circunstancias en las que el joven perdió el control del coche y terminó accidentado.