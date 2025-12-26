Sociedad

Un joven murió tras chocar con una camioneta cuando regresaba en moto de los festejos de Nochebuena en Córdoba

El accidente ocurrió en el barrio Ameghino de la localidad de Villa María

Guardar
La moto caída de la
La moto caída de la víctima tras el choque con una camioneta en la calle Alberdi y La Rioja de la localidad cordobesa de Villa María (El Doce.tv)

En la madrugada de ayer jueves, un accidente vial en el barrio Ameghino, de Villa María, provincia de Córdoba, dejó como saldo la muerte de un joven de 24 años.

El hecho ocurrió cerca de las 5.30, cuando la víctima regresaba de celebrar la Nochebuena. La tragedia se produjo en la intersección de las calles Alberdi y La Rioja, donde una motocicleta de 110 centímetros cúbicos y una Toyota Hilux conducida por un hombre de 53 años impactaron de manera violenta.

Al tomar conocimiento de lo sucedido, el personal de Bomberos Voluntarios llegó al lugar poco después del incidente y asistió al joven herido, trasladándolo al Hospital Regional Pasteur. El motociclista ingresó con lesiones graves y falleció horas más tarde pese a los intentos médicos por salvarlo.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, la Fiscalía de Instrucción de Turno, encabezada por la fiscal Juliana Companys y la secretaria Carolina Ardisino, dispuso la intervención del personal de Policía Científica en la escena del accidente.

Las autoridades realizaron tareas de foto-planimetría y pericias técnicas en el cruce donde se produjo el choque, con el objetivo de determinar las circunstancias en que ocurrió el siniestro.

El procedimiento incluyó la recolección de pruebas materiales, registros fotográficos y la reconstrucción preliminar del trayecto de ambos vehículos involucrados. Hasta el momento, se desconoce cuál fue la mecánica exacta del accidente.

La investigación sigue abierta y las fuentes judiciales señalaron que se aguarda el resultado de los peritajes y los testimonios de eventuales testigos para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Aún no hay ninguna hipótesis
Aún no hay ninguna hipótesis sobre el accidente (Policía de Córdoba)

Un joven perdió el control de su auto, volcó y murió

Días atrás, un fatal siniestro vial sacudió la tranquilidad de avenida La Voz del Interior al 6600, en el sector de barrio Los Boulevares en la ciudad de Córdoba.

Todo ocurrió cuando un Fiat Regata, ocupado por un hombre y una mujer, perdió el control. En ese instante, el vehículo impactó contra un poste de cemento, provocando un vuelco que dejó el automóvil recostado sobre el lateral izquierdo y a ambos ocupantes atrapados dentro.

Rápidamente, personal de la Dirección Bomberos acudió al lugar y se abocó a rescatar a las víctimas, quienes permanecían inmovilizadas en el habitáculo tras el violento choque.

Poco después, equipos de un servicio de emergencias constataron el fallecimiento del conductor del automóvil, un joven de 22 años. La acompañante fue diagnosticada con politraumatismos y trasladada conscientes al Hospital de Urgencias, donde recibió asistencia médica, indicaron fuentes oficiales.

El propio ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, reconoció la existencia de dos hipótesis. Por un lado, la posibilidad de una pérdida de control y posterior choque; por el otro, la sospecha de una posible picada ilegal.

En sus declaraciones, Quinteros señaló: “Tengo entendido que tenemos domos, los están revisando. Un Fiat Regata que chocó y arrancó de cuajo un poste, con el lamentable saldo de una víctima fatal, una persona muy joven. Vamos a revisar todo”.

De esta manera, confirmó que las imágenes de las cámaras de domos de la zona serán revisadas por Accidentología Vial para finalmente determinar las circunstancias en las que el joven perdió el control del coche y terminó accidentado.

Temas Relacionados

choque fataljovenmuertemotocamionetaNochebuenaVilla MaríaCórdoba

Últimas Noticias

Robaron cuatro casas en un exclusivo barrio privado de Santa Fe durante la madrugada de Navidad

Los delincuentes vulneraron el sistema de seguridad. Todo salió a la luz cuando los propietarios comenzaron a regresar a sus hogares tras los festejos

Robaron cuatro casas en un

Cinco jóvenes rescataron a un hombre atrapado en un violento incendio: quedó internado en terapia intensiva

Ocurrió en Coronel Pringles. En el interior de la propiedad había tres adultos. El auxiliado por los adolescentes fue el único que resultó con heridas de gravedad

Cinco jóvenes rescataron a un

Violencia urbana, la otra cara de la Navidad: peleas, botellazos y disparos

En Córdoba, dos menores resultaron con quemaduras por pirotecnia, mientras que un hombre fue baleado. En Mar del Plata un adulto fue atacado con una botella y en Bahía Blanca se enfrentaron unas 20 personas

Violencia urbana, la otra cara

Cómo la Justicia intenta determinar de dónde vino la bala perdida que impactó en la cabeza de la nena de 12 años

La fiscal Valeria Courtade, de la UFI N°3 de Morón, investiga el hecho ocurrido en Villa Sarmiento durante la madrugada de Navidad. La menor sigue en estado crítico

Cómo la Justicia intenta determinar

Lo buscaban por robar un drugstore y lo atraparon en su casa la mañana de Navidad

La Policía detuvo a un sospechoso de 20 años acusado de amenazar con un arma de fuego a un empleado durante un asalto en Mar del Plata

Lo buscaban por robar un
DEPORTES
El lado desconocido de Marino

El lado desconocido de Marino Hinestroza, flamante refuerzo de Boca Juniors: su millonario negocio fuera del fútbol

Los tatuajes de Aníbal Moreno que revolucionaron a los hinchas de River: un famoso animé y tres personajes de El Chavo del 8

El mensaje de Franco Colapinto y Pierre Gasly por la Navidad: el deseo que pidieron para Alpine en 2026

El tenso cruce entre Mourinho y un periodista luego del triunfo del Benfica en la liga de Portugal

El especial anuncio del futbolista de Boca Juniors Carlos Palacios en Navidad: “El mejor regalo del mundo”

TELESHOW
La felicidad de Lizy Tagliani

La felicidad de Lizy Tagliani al compartir su primera Navidad como madre junto a su hijo Tati: “Familia Nebot”

El original y divertido disfraz de Leticia Siciliani para interpretar a Papá Noel Xeneize: “De Boca desde la cuna”

Mica Tinelli reveló cuál es su particular deseo de Navidad y sorprendió a sus seguidores

Carolina Baldini mostró la intimidad de su festejo navideño con un guiño a la Selección Argentina: “Nos unió el amor”

Tamara Báez respondió las críticas que recibió por la cena que preparó para su Navidad en familia

INFOBAE AMÉRICA

Tarique Rahman, principal líder opositor

Tarique Rahman, principal líder opositor de Bangladesh, regresó a su país tras 17 años de exilio en Londres

Estados Unidos exhortó a Camboya y Tailandia a cumplir el alto el fuego en medio de nuevos combates fronterizos

Nueva provocación de Rusia: bombarderos nucleares volaron cerca del espacio aéreo del Reino Unido

Moscú amenazó a Polonia con “represalias dolorosas” tras el cierre de un consulado ruso en su principal ciudad portuaria

Elecciones históricas en Somalia: los residentes de Mogadiscio votaron por primera vez en más de 50 años