Sociedad

Un joven perdió el control del auto, volcó y murió en Córdoba: investigan si estaba corriendo picadas

El hecho ocurrió en una avenida de la capital cordobesa. En el interior del vehículo también se encontraba una chica que estaba atrapada y herida. Fue trasladada al Hospital de Urgencias

La investigación policial analiza si
La investigación policial analiza si el accidente fatal en Córdoba se produjo durante una picada ilegal

Durante la madrugada de este jueves, un fatal siniestro vial sacudió la tranquilidad de avenida La Voz del Interior al 6600, en el sector de barrio Los Boulevares en la ciudad de Córdoba. Todo ocurrió cerca de la 1 de la mañana, cuando un Fiat Regata ocupado por un hombre y una mujer perdió el control. En ese instante, el vehículo impactó contra un poste de cemento, provocando un vuelco que dejó el automóvil recostado sobre el lateral izquierdo y a ambos ocupantes atrapados dentro.

Rápidamente, personal de la Dirección Bomberos acudió al lugar y se abocó a rescatar a las víctimas, quienes permanecían inmovilizadas en el habitáculo tras el violento choque.

Poco después, equipos de un servicio de emergencias constataron el fallecimiento del conductor del automóvil, un joven de 22 años. La acompañante fue diagnosticada con politraumatismos y trasladada conscientes al Hospital de Urgencias, donde recibió asistencia médica, indicaron fuentes oficiales.

Las cámaras de seguridad de
Las cámaras de seguridad de la zona serán revisadas para determinar las causas del choque en barrio Los Boulevares

Sobre las causas del siniestro, la investigación sigue su curso. El propio ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, reconoció la existencia de dos hipótesis. Por un lado, la posibilidad de una pérdida de control y posterior choque; por el otro, la sospecha de una posible picada ilegal.

En sus declaraciones al medio cordobés La Voz, Quinteros señaló: “Tengo entendido que tenemos domos, los están revisando. Un Fiat Regata que chocó y arrancó de cuajo un poste, con el lamentable saldo de una víctima fatal, una persona muy joven. Vamos a revisar todo”.

De esta manera, confirmó que las imágenes de las cámaras de domos de la zona serán revisadas por Accidentología Vial para finalmente determinar las circunstancias en las que el joven perdió el control del coche y terminó accidentado.

Por lo pronto, todas las actuaciones quedaron a cargo de la Justicia, que trabaja para determinar las circunstancias exactas que originaron el accidente en avenida La Voz del Interior.

La muerte de otra joven por un accidente vial en el interior

Días atrás, un grave accidente ocurrió en la Ruta Provincial 21, a la altura de General Lagos, localizado en el departamento Rosario, en la provincia de Santa Fe. El hecho sucedió en el cruce de la ruta con el acceso al Balneario de La Costa y la bajada La Mariposa, pocos minutos antes de las 6, y tuvo como saldo la muerte de una joven.

La víctima, con poco más de 20 años y domiciliada en Pueblo Esther, conducía una Honda Twister que, por causas aún bajo investigación, colisionó con una Ford Ecosport dirigida por un joven de 23 años. El automóvil mostraba daños evidentes en su rueda delantera del lado del conductor.

Otro accidente fatal en la
Otro accidente fatal en la Ruta Provincial 21 de Santa Fe dejó una joven motociclista fallecida tras chocar con una Ford Ecosport

El alerta al 911 de Villa Gobernador Gálvez activó a las fuerzas de seguridad, que llegaron rápidamente al lugar, muy cerca del camino de ingreso al balneario. Allí, los agentes confirmaron la gravedad del accidente.

El cuerpo de la joven fue hallado junto a su motocicleta, que había quedado parcialmente destruida por el choque. Profesionales del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) asistieron al sitio, pero solo pudieron constatar el fallecimiento en el lugar.

La Fiscalía de Homicidio Culposo, dirigida por la fiscal Valeria Prunotto, tomó el caso y dispuso el inicio de las primeras actuaciones, con intervención del personal de Accidentología Forense, la Subcomisaría 13ª y la PDI de Pueblo Esther, según informó La Capital.

Ambos vehículos, junto con el casco de la motociclista, se encuentran retenidos por orden judicial para los peritajes. Además, el conductor de la Ford Ecosport fue trasladado a Medicina Legal para la extracción de sangre y orina, como se establece en estos casos. Finalizados los peritajes de la PDI, el cuerpo será remitido al Instituto Médico Legal (IML) para que se realice la autopsia.

La Fiscalía de Siniestros Viales continúa con las investigaciones para esclarecer las causas y responsabilidades del suceso en una de las rutas de mayor circulación en el sur santafesino.

