Sorpresiva aparición de un lobo marino en la costanera de Vicente López

Los vecinos alertaron sobre la presencia del animal marino en una de las zonas céntricas de la costa municipal. Personal especializado busca rescatarlo

La Navidad no trajo renos a Vicente López, pero sí a otro curioso animal. Desde temprano, un lobo marino sorprendió a vecinos y a las autoridades este 25 de diciembre al aparecer en la costanera de Vicente López, una zona urbana ajena al hábitat natural del animal.

Las imágenes, captadas por residentes, llamaron la atención y provocaron preocupación por el destino del animal, que parecía encontrarse desorientado mientras se trasladaba por las playas de una de las zonas céntricas de la costanera del municipio, en la intersección de Urquiza y el Río.

El avistamiento motivó la intervención inmediata de Prefectura Naval Argentina (PNA) y personal de Defensa Civil, además de la espera de una cuadrilla especializada, según se informó desde TN.

“Desde las 8 de la mañana ya lo había visto. Descansaba en la playa, se volvía a meter al río y luego volvía a aparecer. En este momento se volvió a meter en el agua”, dijo Olga, una de las vecinas que registraron las imágenes.

Fuentes del municipio de Vicente López confirmaron a Infobae que la Fundación Temaikèn está trabajando en la costanera para recuperar al ejemplar. “Como el lobo marino se volvió a meter en el agua, están esperando que se acerque a la orilla”, deslizaron.

Una de las recomendaciones habituales ante la aparición de estos mamíferos pinnípedos, como se los denomina en el ámbito científico, es no acercarse ni intentar devolver a los animales al agua. Podría estar en estado de shock y, aunque su aspecto sea dócil, puede reaccionar mordiendo o golpeando con sus aletas.

Mamíferos acuáticos y humanos del Río de la Plata: un vínculo ancestral

En otras oportunidades ya se han realizado operativos similares para asistir a animales varados en la costa bonaerense. La presencia de estos mamíferos marinos, como los lobos marinos de uno o dos pelos, es común en el litoral de la provincia de Buenos Aires, donde también se registran avistamientos ocasionales de ballenas, delfines costeros franciscanas y delfines nariz de botella.

En particular, el lobo marino de dos pelos suele provenir de colonias reproductivas ubicadas en la costa uruguaya, en particular, de la Isla de Lobos. Ocasionalmente, aparece de manera aislada en aguas argentinas.

Esta situación se enmarca en una serie de hallazgos recientes de fauna marina en la zona. Este año, se produjo el varamiento y muerte de dos ballenas en aguas dulces del Río de la Plata. Según informó la Fundación Cethus, los cuerpos de estos cetáceos fueron encontrados primero frente a Vicente López y posteriormente en las inmediaciones de Tierra Santa, en la costa porteña. En ambos casos, Prefectura Naval se encargó de remolcar los cadáveres hacia aguas más profundas para su disposición final.

Ballena muerta encallada en la
Ballena muerta encallada en la costanera de Vicente López (Fotografía: NA)

La investigación científica aporta algunas particularidades de la presencia de estos animales en la región bonaerense. Los investigadores Alejandro Acosta y Daniel Loponte, que pertenecen a CONICET-Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, señalan que la presencia de pinnípedos en el estuario del Río de la Plata tiene antecedentes históricos y arqueológicos.

En un artículo publicado este año en la revista académica Comechingonia, se expone que, durante el Holoceno tardío —un periodo que abarca los últimos 1.500 años—, los cazadores-recolectores de la región ocasionalmente aprovechaban estos animales como recurso alimenticio y simbólico. Los restos, atribuidos principalmente a ejemplares subadultos del género Arctocephalus —en particular el lobo marino de dos pelos sudamericano—, fueron identificados en diversos sitios arqueológicos como El Espinillo y Rancho Largo, cerca del municipio de Tigre.

Entre 1987 y 2007, según citaron los autores, se documentaron 958 varamientos de pinnípedos en 160 kilómetros de costa bonaerense, con predominio del lobo marino de dos pelos. Este fenómeno afecta principalmente a animales jóvenes, poco experimentados tras su destete.

Los habitantes originarios que vivían en el Holoceno tardío en la zona, ocasionalmente, aprovechaban la aparición de estos mamíferos para alimentarse, según indica el artículo titulado “Nuevos registros arqueofaunísticos de pinnípedos en sitios cazadores-recolectores del extremo meridional de la Cuenca del Plata”. Así lo refleja el análisis de cortes en huesos recuperados, algo que evidencia prácticas de desarticulación y consumo eventual, aunque la baja frecuencia de estos restos indica que no formaban parte central de la dieta prehispánica.

Los dientes de pinnípedo, hallados como piezas sueltas en los yacimientos, pudieron haber sido empleados también como ornamentos o en rituales, en consonancia con prácticas documentadas para otros carnívoros de la región. La reconstrucción paleoambiental de los investigadores expone la dinámica relación entre los cambios geográficos del Río de la Plata, la disponibilidad de recursos y las estrategias de subsistencia de las comunidades ribereñas.

Antes se los comía o se utilizaba sus restos de manera instrumental, hoy se los contempla. En cualquier caso, el contacto entre humanos y animales marinos de la costa bonaerense es una historia de miles de años.

