Tragedia en Catamarca: el ex intendente de Londres perdió el control de su camioneta, chocó contra un árbol y murió

El ex intendente de Londres murió tras chocar con su camioneta en la Ruta 40

La provincia de Catamarca se vio sacudida este domingo con la noticia de la muerte del ex intendente de la localidad de Londres, Gilberto Orlando Santillán, quien chocó con su camioneta en la Ruta Nacional 40. Tras conocerse su fallecimiento, dirigentes de la política local se expresaron en sus redes sociales y lo despidieron.

Según se conoció hasta el momento, el hecho ocurrió cerca de las 4:45 de la mañana a la altura del kilómetro 4.082, cuando, por motivos que aún se investigan, Santillán perdió el control de su camioneta Toyota Hilux de color gris y se estrelló contra un árbol. Luego del impacto, las autoridades llegaron al lugar y lograron trasladarlo al Hospital “Dr. Segundo Enrique Muñiz”, pero a pesar de los esfuerzos de los médicos, finalmente falleció producto de las heridas.

El ex jefe municipal perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un árbol

En cuanto a las actuaciones judiciales, la investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial. Las fiscales intervinientes, Dra. Reartes y Dra. Flores, instruyeron la realización de peritajes accidentológicos y la recopilación de testimonios clave para reconstruir la mecánica del siniestro. Ahora, bucarán determinar si existieron factores externos, el estado del asfalto o alguna descompensación previa que haya podido influir en el desenlace.

La figura de Gilberto Orlando Santillán ocupa un lugar destacado en la historia política local de este pueblo turístico, que tiene la particularidad de que fue fundado en 1558 y tiene el récord de ser la segunda ciudad más antigua del país, detrás de Santiago del Estero. En ese sentido, logró ser intendente de Londres durante cinco mandatos, acumulando un total de veinte años al frente de la comuna.

Así quedó la camioneta en la que viajaba Santillán

Además, ocupó la presidencia del Partido Justicialista en el departamento Belén y mantuvo un alto perfil como dirigente del oeste catamarqueño. Su administración se caracterizó por la continuidad en la gestión y el impulso de proyectos públicos orientados al desarrollo de la región.

El anuncio de su muerte generó una profunda conmoción en toda la comunidad catamarqueña, en especial en el seno del Partido Justicialista local, con referentes que lo despidieron en sus redes sociales.

Por un lado, el gobernador Raúl Jalil escribió: “Fue un dirigente comprometido, que defendió los valores del justicialismo a lo largo de toda su vida, y un médico que dejó una huella profunda de servicio y vocación en su querida ciudad. En este momento tan difícil, quiero hacer llegar mi acompañamiento y mis condolencias a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad de Londres, que hoy despide a un hombre íntegro y profundamente comprometido con su gente”.

Raúl Jalill despidió a Santillán en sus redes sociales

En tanto, la senadora Lucia Corpacci, otra de las referentes del peronismo, compartió: “Aún sin poder creer esta dura realidad, querido amigo, pido a Dios que tu familia pueda encontrar consuelo. Hoy parte una persona noble, profundamente humana, que supo hacer de la política una noble causa, siempre al servicio del otro. Su serenidad y calidez lo pusieron siempre en el lugar de sabio consejero. Vecino querido y médico valorado, vamos a extrañarte. Descansa en paz. Mucha fuerza a sus hijos y a su señora en estos momentos de tanto dolor”.

Asimismo, el PJ local lo recordó como un “militante leal, dirigente comprometido y hombre de convicciones firmes” y agregó: “Ejerció sus responsabilidades siempre con humildad, compromiso y un profundo amor por su pueblo y por el movimiento nacional y popular”.

“Su compromiso con el peronismo fue cotidiano, silencioso y profundamente humano, siempre al servicio de los demás y de una política entendida como herramienta de transformación y justicia social. Hasta siempre, compañero Gilberto”, completó el escrito.

Los restos de Santillán son velados desde esta mañana de forma privada en una sala funeraria local, y se prevé que mañana el féretro sea trasladado a la sede municipal para que la ciudadanía de Londres y personal municipal tengan posibilidad de rendirle homenaje. Las honras serán acompañadas por autoridades, referentes gremiales y vecinos. Desde el municipio se invitó a toda la comunidad a participar del homenaje colectivo a quien condujo los destinos de la ciudad durante dos décadas.