Un infectólogo dijo que la “súpergripe” H3N2 circulará poco en el verano y que las vacunas estarían disponibles para el mes de marzo

El infectólogo Eduardo López afirmó que la “súpergripe” circulará poco en el verano y que hay que vacunarse precozmente en marzo (Radio Mitre)

La detección en Argentina de tres casos de la gripe H3N2, conocida como “supergripe”, marcó la llegada de la nueva mutación viral que ya fue reportada en casos de Sudamérica como Perú, Bolivia y Chile.

Según confirmó ayer el Ministerio de Salud y el Instituto Malbrán, esta variante del virus, nomenclado como subclado K, presentó cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad, lo que pudo derivar en un incremento de casos y consultas en el sistema sanitario. “No hay que abrumar a la gente, porque esto no va a ser el COVID. Lo que sí, este subclado aumenta la transmisibilidad, con lo cual es más fácil contagiarse. Ese es el punto clave, pero no la gravedad”, enfatizó el doctor Eduardo López, jefe del departamento de Medicina e Infectología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

Durante una entrevista en Radio Mitre, agregó que ”la supergripe H3N2 ya está en la Argentina, pero no hay que alarmarse. Hay que dar la vacuna en el mes de marzo, lo más rápidamente posible”.

El infectólogo Eduardo López ofreció un panorama sanitario acerca de la nueva variante de la gripe A (Eduardo Parra/Europa Press)

El Instituto Malbrán confirmó la detección de tres casos en la Argentina de esta gripe, dos adolescentes de Santa Cruz y un niño que había sido internado en el Hospital de Niños, atraviesan la enfermedad “sin complicaciones” y remarcaron la importancia de monitorear la evolución epidemiológica.

Sobre el estado de los tres pacientes, el especialista detalló que aún “no se ha dado la información completa sobre si han venido del exterior o tuvieron contacto con gente que vino del exterior. Lo importante fue la velocidad con que el Malbrán y la Secretaría de Gestión Sanitaria informaron que aparecieron los casos y derivaron rápidamente los especímenes para investigar si era gripe H3N2 con este subclado K”.

López explicó que este virus ya conocido (Influenza A) sufrió una pequeña mutación en su genoma viral y que, al modificarse, “la vacuna no estaba preparada para una máxima efectividad, esto se diseminó muy rápido”, explicó. Además, agregó, “el invierno europeo comenzó antes, de cuatro a seis semanas antes, la gente no estaba adecuadamente vacunada”.

El comunicado del Instituto Malbrán acerca de la detección del nuevo subclado de Influenza A en el país

El infectólogo señaló que la circulación del virus se facilitó por la falta de cobertura óptima y la mutación: “El virus de la gripe empieza a eliminarse en un individuo dos días antes de que tenga síntomas. Un individuo va transmitiendo el virus sin tener ningún tipo de síntomas”.

A pesar de esto, el especialista le puso paños fríos a la situación y aseguró que “no tenemos que abrumarnos ni preocuparnos, porque creo que va a circular poco durante el verano argentino, pero va a empezar a circular fuerte cuando empiece el otoño. Hay que vacunarse precozmente”, aconsejó. Y enfatizó que “la clave es que la vacuna no llegue tarde si tenemos un otoño más fresco que otros años, porque ahí la diseminación del virus es mucho mayor”.

Al ser consultado sobre la vacunación, el especialista insistió: “Hay que dar la vacuna en el mes de marzo lo más rápidamente posible”. Y detalló que el Ministerio de Salud de la Nación va a tratar de traer la vacuna para los primeros días de marzo. Y recordó: “Para los mayores de 65 años se da gratis, a los individuos que tienen factor de riesgo, desde seis meses, también se da gratuitamente. A los chicos de seis meses a 24 meses también se da gratis, como así también el personal de salud y la mujer embarazada”.

Una imagen microscópica colorizada del virus de la influenza A (H3N2), subclado K

López indicó que factores como los aglomeramientos, escasa ventilación en ambientes y el frío favorecen la transmisión. “No hay que pensar que esto va a ser la pandemia de COVID. De hecho, en Europa hay muchos casos, pero hay poca internación”, remarcó.

Y destacó la importancia de las vacunas: “Las vacunas salvan alrededor de cinco a seis millones de muertes por año. Particularmente, la vacuna de gripe disminuyó mucho la internación, la hospitalización y el pasaje a terapia intensiva, y eventualmente la muerte, especialmente en individuos con factores de riesgo y sobre todo en adultos mayores”.

El infectólogo criticó las campañas antivacunas recientes: “Hace unas semanas tuvimos un lamentable episodio con jornadas antivacunas en la Cámara de Diputados. Esto fue muy desafortunado. Yo no tengo dudas de la eficacia de las vacunas”.

Y trajo como ejemplo el impacto de la inmunización contra el sarampión: “Teníamos salas enteras dedicadas al sarampión. Ahora los médicos jóvenes nunca han visto sarampión. Sarampión tiene una mortalidad del 10% y gripe aproximadamente igual”.