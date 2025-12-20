Córdoba: murió un hombre tras pasar seis días internado por quemaduras que sufrió tras la explosión de una casa

Las primeras investigaciones en Villa Carlos Paz apuntan a una deflagración de gas inflamable como causa de la explosión que dejó una víctima fatal

Médicos del Instituto del Quemado confirmaron este sábado el fallecimiento de un hombre de 54 años, quien se encontraba hospitalizado tras sufrir graves quemaduras. El paciente había permanecido internado desde el pasado 15 de diciembre, cuando una explosión sacudió la tranquilidad de una vivienda en la ciudad de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba.

Todo comenzó ese lunes por la tarde, con el estruendo que alertó a los vecinos en la esquina de Lago Argentino y Comodoro Rivadavia. Al arribar al lugar, el personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) implementó un riguroso perímetro de seguridad utilizando técnicas específicas.

Los efectivos buscaban resguardar tanto la integridad del herido como la de quienes se encontraban cerca del domicilio afectado.

De acuerdo con la información oficial, los primeros indicios apuntan a que el incidente obedeció a una explosión química, probablemente originada por la deflagración de un gas inflamable. Apenas ocurrió el siniestro, la víctima recibió auxilio inmediato del equipo policial, que puso en práctica protocolos de emergencia y primeros auxilios hasta la llegada del servicio de emergencias.

El hombre fue trasladado primero al Hospital Sayago, donde fue estabilizado, para luego ser derivado al Instituto del Quemado. Allí, los especialistas continuaron con la evaluación y tratamiento de las lesiones provocadas por el fuego. A pesar de los esfuerzos médicos, su pronóstico se mantuvo reservado y hoy se conoció la confirmación de su deceso a raíz de la severidad de las quemaduras.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias que condujeron a esta explosión en la vivienda de Villa Carlos Paz. El caso permanece bajo análisis, mientras se aguardan los resultados periciales que puedan arrojar luz sobre el origen puntual del siniestro.

Una mujer fue internada tras la explosión en un edificio en Neuquén

Semanas atrás, una explosión fue registrada en un edificio situado en la calle Santamaría, en pleno barrio centro oeste de la ciudad de Neuquén. El hecho despertó inquietud entre los habitantes y las autoridades, movilizando la asistencia de distintos organismos de emergencia y peritaje.

Integrantes de la subsecretaría de Obras Particulares, entre ellos Luis López de Murillas, ingresaron al edificio cerca de las 9:30 del jueves para concretar la primera inspección pormenorizada tanto en el edificio de cinco pisos como en la vivienda familiar aledaña.

El propósito de este primer ingreso fue verificar el estado general de las construcciones luego de la detonación, un evento que derivó en la evacuación completa y en la suspensión de los servicios básicos en toda la cuadra.

La división Bomberos Central, bajo la conducción del comisario Enrique Fraile, esclareció el origen del siniestro. Entrevistado por LU5, Fraile detalló que el punto de partida de la explosión fue el departamento de una joven de 23 años, quien permanece bajo asistencia en el Hospital Castro Rendón tras haber sufrido serias heridas.

El mismo jefe de Investigaciones explicó que fue la saturación de gas lo que generó una deflagración: “Había gas acumulado donde tuvo su epicentro la explosión. El gas había saturado los ambientes. Se produjo una deflagración por alguna llama existente en el interior de ese departamento y desencadenó una explosión. Por eso decimos que hay una deflagración, porque tiene quemaduras y demás”.

Confirmó también que la joven saltó desde el balcón tras la explosión y no fue expulsada por el estallido, como sugirieron algunos testigos. Presentó quemaduras y politraumatismos, por los cuales fue intervenida y, aunque los Bomberos lograron conversar brevemente con ella, oficialmente su situación médica se mantiene en reserva.

El despliegue de emergencia al momento del incidente involucró a Bomberos de la Policía, personal de seguridad y componentes del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN). La explosión desató episodios de pánico entre quienes se encontraban en la zona, preocupando a residentes y comerciantes y provocando una reacción inmediata de los servicios de emergencia.