Tras la explosión en un edificio de Neuquén, una mujer continúa internada en grave estado y su pronóstico es reservado

Los vecinos presenciaron el momento y sintieron la vibración por la detonación

La Municipalidad de Neuquén difundió detalles actualizados sobre la explosión registrada en un edificio ubicado en la calle Santamaría, en pleno barrio centro oeste de la ciudad de Neuquén. El incidente se produjo al mediodía del miércoles y generó preocupación entre los residentes y autoridades locales, además de activar la intervención de múltiples organismos de emergencia y peritaje.

Personal de la subsecretaría de Obras Particulares, liderado por Luis López de Murillas, accedió a la estructura durante la mañana del jueves, cerca de las 9:30, para llevar a cabo la primera revisión integral del edificio de cinco pisos y de una vivienda familiar adyacente. El objetivo de esta inspección inicial fue evaluar las condiciones generales del inmueble tras la explosión, evento que desencadenó la evacuación total y la interrupción de los servicios básicos en toda la cuadra.

Según confirmaron fuentes oficiales de la Municipalidad al medio local LM Neuquén, por el momento el edificio permanece deshabilitado para el uso residencial, ya que persisten dudas acerca de la seguridad estructural, a pesar de que los primeros indicadores geométricos y físicos recopilados no muestran daños graves aparentes.

Las autoridades municipales de Neuquén confirmaron que el edificio permanece inhabilitado por dudas sobre la seguridad estructural tras la explosión

La palabra de López de Murillas fue enfática sobre la importancia de efectuar un estudio riguroso y pormenorizado antes de autorizar el retorno de los residentes. Entre los factores a verificar figuran posibles alteraciones en columnas, ángulos de unión con vigas, fisuras en suelos y resquebrajamientos en muros exteriores, además de chequeos para detectar si hubo expansión anómala en algún sector de la estructura.

La responsabilidad de estos estudios detallados recae en el consorcio del edificio, que debe contratar a profesionales habilitados, ya sean ingenieros o arquitectos, indicó el medio neuquino. Estos especialistas se encargarán de identificar cualquier afectación y recomendarán las acciones necesarias para restablecer las condiciones de habitabilidad y seguridad del inmueble.

Por otro lado, desde el punto de vista del suministro de servicios, el funcionario puntualizó que la empresa Camuzzi ya restableció el gas para el resto de la cuadra, aunque dentro del edificio aún se requiere completar estudios complementarios de seguridad antes de reactivar la provisión. Esta precaución obedece a la necesidad de descartar cualquier riesgo adicional derivado de la explosión.

La empresa Camuzzi restableció el gas en la cuadra, pero el edificio afectado sigue sin suministro hasta completar peritajes de seguridad

Las investigaciones efectuadas por la división Bomberos Central, bajo la dirección del comisario Enrique Fraile, arrojaron luz sobre las causas del siniestro. En diálogo con LU5, Fraile señaló que la explosión tuvo epicentro en el departamento de la joven de 23 años, quien resultó gravemente herida y permanece bajo atención médica en el Hospital Castro Rendón.

El jefe de Investigaciones precisó que la acumulación de gas en ese departamento saturó los ambientes y, al entrar en contacto con alguna fuente ígnea, provocó una “deflagración”, una combustión violenta que desembocó en la explosión.

Fraile explicó: “Había gas acumulado donde tuvo su epicentro la explosión. El gas había saturado los ambientes. Se produjo una deflagración por alguna llama existente en el interior de ese departamento y desencadenó una explosión. Por eso decimos que hay una deflagración, porque tiene quemaduras y demás”.

Además, confirmó que la joven se arrojó desde el balcón y no que fue impulsada por la fuerza de la explosión, como habían dicho los vecinos. La víctima sufrió contusiones y quemaduras, y fue intervenida quirúrgicamente por esas lesiones. Los Bomberos lograron mantener una breve charla con ella tras el suceso, aunque oficialmente su estado permanece reservado.

Bomberos de Neuquén identificaron la acumulación de gas en un departamento como la causa principal de la explosión

El operativo de evacuación y el despliegue de asistencia durante el miércoles involucraron a Bomberos de la Policía, equipos de seguridad y unidades del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN). La explosión generó pánico entre las personas presentes, alarmó tanto a residentes como a comerciantes de la zona y motivó una respuesta inmediata de los servicios de emergencia.

“Estaba sentado en la vereda cuando sentí el estruendo. Todo tembló y los vidrios de las ventanas salieron disparados, cubriendo la calzada”, relató un comerciante del kiosco ubicado a escasa distancia del edificio sobre el instante del estallido.

Esa mañana, aproximadamente a las cinco, un testigo notó la presencia de un fuerte olor a gas en las cercanías. Distintos vecinos informaron que durante varias horas anteriores al incidente ya percibían este intenso aroma en la zona.

“No quedó nada. Volaron las paredes, el escritorio... Solo alcancé a agarrar el celular antes de salir”, relató un vecino de 75 años que vivía en uno de los departamentos afectados, al describir las secuelas que observó en su hogar.