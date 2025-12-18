Una de las madres estafadas con la plata del viaje de egresados dijo que la acusada ya había engañado a otras personas

Enriquez se habría gastado el dinero recaudado por las familias en el casino.

A pocos días de la presunta estafa en la fiesta de egresados de Eldorado, donde una madre está acusada de haberse gastado más de 17 millones de pesos recaudados por el curso en el casino, el caso sigue sumando capítulos.

Ahora, las familias afectadas señalan que Romina Enríquez, principal acusada, también se habría apropiado de dinero de otros eventos en Misiones. Para algunos padres, la versión de la ludopatía no sería más que una estrategia legal para escudarse de la denuncia en su contra.

Mónica Biczyk, madre denunciante y docente de Lengua y Literatura en la Escuela Comercio N°19, en donde ocurrió el episodio, aseguró: “Pienso que no es verdad. Es algo que nunca se supo y de repente sale con esto. Para mí es una estrategia de defensa para zafarse de toda la situación. La conocemos y no es así”.

En diálogo con Infobae, la mujer señaló que -a raíz de la denuncia de las familias- comenzaron a salir a la luz casos similares de presuntas estafas que no se habían denunciado en Eldorado. La acusada solía organizar otros eventos, como fiestas y ‘noches retro’, e incluso invitaba a los padres del grupo.

“Comienzan a comentarnos a nosotros que la conocían y que no era la primera vez que lo hacía. Gente que trabaja con ella en el hospital dice que organizaba eventos y también hacía eso. Nosotros no teníamos conocimiento”, advirtió.

Los afectados son alumnos y familias de la Escuela Comercio N°19.

Biczyk fue la primera en enterarse de la presunta estafa, cuando la dueña del salón de fiestas se comunicó con ella para alertarla de que el pago no se había realizado. Entonces, su esposo presentó la denuncia en la comisaría, y el resto de los padres empezó a aportar sus testimonios y comprobantes de pago a modo de prueba.

Sobre el estado de ánimo de los menores, agregó: “Ellos todavía no pueden creer que ella les haya hecho esto. Los chicos confiaban mucho en ella. Mostraba una personalidad muy carismática, les organizaba campamentos y hasta una serenata para los profes. Sienten cariño hacia ella. Fue un golpe duro para ellos, una traición".

Según la docente, Enríquez había sido elegida para organizar la fiesta de egreso debido a sus contactos y experiencia en eventos. Sin embargo, aunque las familias habían solicitado varias veces los comprobantes de pago, siempre buscaba una excusa para no hacerlo.

Este martes, la sospechosa presentó un pedido de eximición de prisión a través de su abogado defensor, Matías Sotelo. Al mismo tiempo, adjuntó un certificado psiquiátrico que indica reposo médico, emitido por una profesional y validado por la Policía de Misiones.

Romina Enríquez, la madre acusada de gastarse en el casino los fondos recaudados para la fiesta de egresados del curso de su hija.

La denuncia penal, radicada por padres de los alumnos damnificados, habla de un perjuicio económico estimado en 25 millones de pesos, una cifra superior a la que trascendió inicialmente. Según las actuaciones, la acusada integraba la comisión organizadora y estaba a cargo de la administración de los fondos recaudados durante el año para la fiesta de egresados. Sin embargo, el dinero finalmente no fue destinado al pago de proveedores ni del salón contratado.

La recaudación se transfirió a través de una billetera virtual y en ocho meses se habrían reunido 17.500.000 pesos, pero menos del 15% del presupuesto fue abonado.

Frente al riesgo de que la celebración se cancelara, los padres de los 35 estudiantes afectados se reunieron de urgencia en el Salón Pirámide, elegido para realizar el evento, y lograron reorganizar los pagos más urgentes con el apoyo del intendente local. Pudieron reunir un faltante estimado en 8.300.000 pesos, lo que permitió desarrollar la fiesta como estaba planeado. “La fiesta se hizo igual, gracias al esfuerzo de todos”, confirmaron los alumnos.

El abogado y padre de un egresado, Ramón Mercado, aseguró que se trata de “una de las estafas más grandes que se conocen en Eldorado”, en diálogo con el medio MisionesOnline. Las familias estuvieron juntando cuotas mensuales de cerca de 68.000 pesos para cubrir salón, fotografía, decoración, sonido y catering.

La denuncia penal fue radicada el pasado viernes y la Fiscalía de instrucción N° 2, a cargo de Bibiana Maria Alderice, lleva adelante la investigación, mientras continúa la búsqueda de Enríquez. En medio de la crisis, un gesto de los estudiantes sorprendió a las familias: decidieron que la hija de la mujer denunciada participara de la fiesta, “porque ella no tiene la culpa y también merecía vivir su noche”, según expresaron los padres.