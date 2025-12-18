Tras el regreso de las altas temperaturas, se esperan precipitaciones para el fin de semana: cuándo lloverá en el AMBA

Un sistema frontal frío provocará lluvias y tormentas aisladas en el sur y oeste de la provincia de Buenos Aires durante el fin de semana (Maximiliano Luna)

Tras el regreso de las altas temperaturas a la zona metropolitana, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó la llegada de precipitaciones para el fin de semana. En ese sentido, para este jueves, se había anticipado el inicio de una ola de calor.

Justamente, la tarde de este jueves fue la más cálida de toda la semana, con temperaturas máximas que rondaron los 34 grados y cielos mayormente despejados. Uno de los elementos determinantes para el rápido ascenso térmico fue el aporte de vientos secos provenientes del noroeste, capaces de acelerar el incremento en los registros térmicos.

Los pronósticos ahora advierten sobre un cambio de tendencia a partir del día viernes, cuando un sistema frontal frío comience su avance sobre el sur del área pampeana. Este fenómeno habilitará el ingreso de lluvias, chaparrones y tormentas, que en principio serán de carácter puntual y aislado. Sin embargo, implican el inicio de un periodo más inestable.

El lunes se prevé un leve descenso de temperaturas mínimas y persistencia de nubosidad, con vientos rotando del sur al este en el AMBA

Pese a este panorama, en el AMBA no se prevén lluvias durante el viernes, aunque sí se anticipan nubes pasajeras y prolongados lapsos de sol. Los vientos girarán del este, con algunas ráfagas en la mañana, aportando humedad al ambiente.

Las temperaturas se mantendrán elevadas. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima será por la tarde con 31 grados, mientras que la mínima rondará los 22 grados por la madrugada.

Sin embargo, la parte que se verá más afectada es el sur y oeste de la provincia de Buenos Aires. Localidades como Necochea, Olavarría, Laprida, Tres Arroyos, Puán, Pigüé, Trenque Lauquen, General Villegas y Coronel Suárez se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas.

La misma rige para el norte de Mendoza, San Luis, el sur de Córdoba, el norte de La Pampa y Jujuy. En el sur mendocino y norte de Neuquén la advertencia, del mismo color, es por vientos y se mantiene hasta el sábado.

Durante el fin de semana, el clima presentará modificaciones graduales. El sábado, según las proyecciones, aumentará la nubosidad y retornarán los vientos del sector norte, lo que puede considerarse una señal temprana de inestabilidad.

Las temperaturas mínimas se ubicarán en torno a los 23 grados, con máximas entre 25 y 27 grados. Existe probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, aunque podrían habilitarse mejoras temporarias transitorias en las horas de la tarde.

De acuerdo con los datos del SMN, el sábado es el día con mayor chances de que haya precipitaciones. Las posibilidades de lluvia están, aunque son bajas: rondan entre el 10% y el 40%. Las mismas estarán presentes desde la madrugada y persistirán hasta horas de la tarde, por la noche las chances desaparecen.

Durante la primera jornada del fin de semana, la alerta amarilla por tormenta se ubica hacia el norte bonaerense. Afecta a localidades como Las Flores, San Carlos de Bolívar, General Alvear, Saladillo, Lobos, 25 de Mayo, Lincoln, Junín, Salto, Pergamino, Chacabuco, Chivilcoy, entre otras.

El sábado se presenta como el día con mayor probabilidad de lluvias en el AMBA, aunque las chances de precipitaciones son bajas y temporarias

La misma se replica en San Luis, norte de La Pampa, Córdoba, Santa Fe, sur de La Rioja, Santiago del Estero, Entre Ríos, parte de Chaco y sur de Corrientes.

En esa línea, el domingo continuará bajo el protagonismo de nubosidad abundante y condiciones inestables, con posibilidad de chaparrones y tormentas aisladas. Las temperaturas máximas alcanzarán registros entre 28 y 30 grados. Podrían darse algunos momentos breves de sol, sin despejarse completamente el cielo durante la jornada.

El pronóstico del organismo nacional indica que durante la primera mitad del día las chances de que haya tormenta no superan el 10%. En cambio, en la segunda parte de la jornada alcanzan el 40%.

Para el lunes, los estimados prevén una continuación de condiciones nubosas, vientos de dirección sur durante la mañana y un leve descenso en las mínimas, manteniéndose luego valores térmicos similares a los del domingo con el pasaje del viento al sector este en la tarde.

Finalmente, hacia el martes 23, el desarrollo de un centro de altas presiones frente a la desembocadura del Río de la Plata generará una nueva rotación de vientos al norte sobre el AMBA.

Se espera nubosidad variable y extremos térmicos que oscilarán entre los 20 y los 30 grados. En paralelo, desde la madrugada, un frente frío avanzará desde el sudoeste por la diagonal que une Santa Rosa y Bahía Blanca, extendiéndose hacia el norte con lluvias y tormentas de distinta intensidad en varias provincias, entre ellas el centro bonaerense y la costa atlántica.