Video: se incendió un colectivo en Ciudad Universitaria y las llamas consumieron el vehículo

Los Bomberos de la Ciudad lograron controlar el fuego, pero no pudieron evitar que quede carbonizado. Los pasajeros evacuaron por sus propios medios y no se registraron heridos

La unidad recalentó motor y se prendió fuego por completo, no hubo víctimas (@MarceloBaio2)

Bomberos de la Ciudad respondieron al llamado por un incendio en un colectivo de pasajeros correspondiente a un interno de la línea 160, que circulaba en servicio sobre Avenida Intendente Cantilo, a la altura del segundo pabellón de Ciudad Universitaria.

La intervención del cuerpo de emergencia incluyó el despliegue de una línea de 38 mm para combatir las llamas y controlar la propagación del fuego en el rodado. El mismo comenzó alrededor de las 14:20.

Mientras se trabajaba para apagar el incendio, se verificó que no hubo pasajeros ni personal heridos. Lo que sí, el vehículo quedó completamente destruido por las llamas.

Bomberos de la Ciudad controlaron el incendio del colectivo en Avenida Intendente Cantilo, aunque la unidad quedó carbonizada (@Andrebona16)

Durante el desplazamiento, el personal de la dotación se encontró con el colectivo envuelto en un proceso de fuego generalizado, que afectó por completo la unidad.

Según indicaron las autoridades en el lugar, el incendio tuvo origen a raíz de un recalentamiento del motor.

De acuerdo con información oficial, la totalidad de los pasajeros descendió por sus propios medios, en orden y sin registrar situaciones de pánico. El protocolo de emergencia no requirió asistencia adicional ni procedimientos formales de evacuación.

Una vez que los Bomberos lograron apagar las llamas, la unidad del 160 quedó completamente carbonizada, ya que el fuego se había propagado por todo el colectivo. No hubo daños materiales en el riel del metrobus a pesar de que las llamas estuvieron cerca del techo de una de las paradas.

Otro colectivo quedó consumido por el fuego

En San Justo, localidad del partido de La Matanza, se registró un incendio en una unidad de la línea 242 que quedó completamente envuelto por el fuego poco antes de las 9:00. La alarma y el nerviosismo se apoderaron de la zona, mientras testigos describían la intensa situación.

Un caso similar ocurrió en San Justo, donde un colectivo de la línea 242 se incendió y fue evacuado a tiempo

Medios locales informaron que el interno 88, que cubría su recorrido habitual, fue sorprendido por las llamas de manera repentina. La reacción inmediata del chofer permitió evacuar a todos los pasajeros antes de que el incendio se propagara y, gracias a ello, nadie resultó herido.

Quienes transitaban por la esquina de Ambrosetti y Adolfo Berro, en pleno Villa Constructora, relataron el desconcierto vivido ante la rapidez del siniestro.

Según lo publicado por Viví el Oeste, el fuego destruyó la unidad e incluso alcanzó los cables eléctricos de la calle, lo que incrementó la preocupación de los vecinos y peatones que se encontraban en el área.

Al lugar acudieron tres dotaciones de los Bomberos Voluntarios de La Matanza, que lograron controlar las llamas después de una intensa labor. La magnitud del incendio generó temor entre los residentes y los pasajeros, quienes percibieron de cerca el riesgo cuando el colectivo fue consumido.

La causa específica que provocó el incendio se desconocía al momento que sucedió el hecho, aunque todo apuntaba a un fallo técnico en el vehículo como hipótesis principal.

Testimonios difundidos en diversos medios dieron cuenta del impacto emocional. “No hubo heridos de milagro. El chofer salió justo. Tuvimos mucho miedo”, expresó una vecina a El 1 Digital. La difusión de videos grabados en el momento ayudó a viralizar el episodio en redes sociales.

Por otro lado, un colectivo de la línea 107 ardió en la vía pública del barrio porteño de Parque Avellaneda durante el mes de abril, sin registrarse heridos entre los pasajeros. El único perjudicado resultó ser el chofer, quien fue asistido y posteriormente trasladado por personal médico tras presentar dificultades respiratorias a causa de la inhalación de humo.

Un peatón observó el incendio y avisó sobre lo ocurrido, por lo que los Bomberos de la Ciudad se dirigieron rápidamente al cruce de las avenidas Olivera y Directorio. Utilizaron dos líneas de 38 mm para combatir el incendio y lograron erradicar las llamas.

Las autoridades indicaron que los pasajeros desalojaron el vehículo sin sufrir lesiones. El conductor, por su parte, recibió atención médica en el sitio y fue llevado después al Hospital Piñero, donde se le administró oxígeno debido a inhalación de gases; el informe oficial aclara que no corre riesgo su vida.

El fuego destruyó todo el colectivo, consumiendo por completo la estructura del vehículo, según muestran las imágenes obtenidas en el lugar. Hasta ahora, no se ha informado acerca del origen del incidente.

