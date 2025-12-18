Sociedad

El gobierno porteño destacó el bajo nivel de delitos en la Ciudad de Buenos Aires, a 9 años de la creación de su propia policía

Durante la celebración por el noveno aniversario de la conformación de la fuerza, el alcalde Jorge Macri dijo que la delincuencia se redujo a mínimos históricos, hecho que calificó como un “hito institucional”

La fuerza policial porteña cuenta


La Ciudad de Buenos Aires celebró este jueves los nueve años desde la creación de su propia policía y, según el gobierno local, el delito en el distrito se encuentra en su nivel más bajo desde entonces. El evento tuvo lugar en Costanera Sur, donde el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, acompañado por autoridades de distintos niveles, destacó que la reducción de los delitos marca un “hito institucional” para la capital. Durante la ceremonia, Macri aseguró que la baja en todos los indicadores de criminalidad “llena de orgullo” a la administración y reafirmó el compromiso para sostener el descenso con la premisa de que “el orden y la seguridad no se negocian”.

El contexto del aniversario estuvo atravesado por una marcada defensa de la propiedad privada, el refuerzo del control sobre el espacio público y la consolidación de la política de seguridad como eje central. Macri afirmó que su gestión no permitirá que los ciudadanos “sean rehenes de minorías que gritan fuerte para defender privilegios”. Bajo esa consigna, se comprometió a mantener la lucha contra las usurpaciones y la ocupación ilegal de viviendas, áreas que definió como prioritarias en el esquema de seguridad porteña.

En el desarrollo del evento, que contó con un desfile de más de 300 efectivos y 125 vehículos de la Policía de la Ciudad sobre la avenida Calabria, el gobierno porteño hizo un repaso de las principales acciones adoptadas en 2025 para reforzar la seguridad. Entre las medidas implementadas se incluye la incorporación de 2.500 policías en tareas de patrullaje, la puesta en funcionamiento de más de 680 móviles, el despliegue de 400 Puntos Seguros y la instalación de 16.000 cámaras de videovigilancia en diferentes zonas. A esos recursos se suman las unidades de Despliegue de Intervenciones Rápidas y la Patrulla de Control de Accesos, que según el gobierno permitieron evitar ilícitos y secuestrar más de 4.000 vehículos por infracciones.

La gestión de Macri enfatizó la respuesta policial ante situaciones de riesgo, con el secuestro de más de 11.500 armas blancas en controles preventivos. La fuerza incorporó recientemente 600 armas de baja letalidad —entre ellas, dispositivos Taser y Byrna—, con el objetivo de mejorar las condiciones de intervención y resguardar tanto a los agentes como a la población. El ministro de Seguridad, Horacio Giménez, agradeció públicamente el “firme apoyo” del jefe de Gobierno y afirmó que “todos los delitos bajaron en la Ciudad”, lo cual consideró como uno de los logros más significativos de la actual administración.

El programa de seguridad permitió


Durante la jornada, también se pusieron en primer plano los operativos para el restablecimiento del orden en espacios públicos, en particular la intervención ante la presencia de manteros, vendedores informales y organizaciones que bloquean calles o ejercen extorsión bajo la figura de “trapitos”. Macri remarcó que “la Ciudad volvió a ser de todos y no es más territorio del prepotente” y que la decisión política ha sido central para poner fin a prácticas previamente “naturalizadas”, como la ocupación irregular de viviendas.

El programa de seguridad porteño incluyó la restitución de inmuebles ocupados: según lo informado durante el acto, más de 530 propietarios pudieron recuperar sus viviendas en el último año. El jefe de Gobierno destacó que estos resultados no responden a cambios legislativos, sino a la decisión de su administración de actuar de manera firme. “En la Ciudad la propiedad privada se respeta”, sostuvo Macri, quien insistió en que el retorno de la tranquilidad a los barrios es uno de los factores que explican la satisfacción ciudadana.

La Policía de la Ciudad fue creada en 2016 tras la integración de la antigua Policía Metropolitana y parte del personal de la Policía Federal Argentina. Desde entonces, la fuerza —que hoy cuenta con más de 27.000 agentes equipados con tecnologías de última generación y formación continua— despliega sus operativos en las quince comunas porteñas, según datos suministrados durante el acto oficial.

SeguridadCiudad de Buenos AiresPolicía de la CiudadJorge MacriCostanera SurPolicíaPrefectura Naval
















