Sociedad

Apareció uno de los cetáceos menos conocidos del mundo en San Clemente: el operativo para rescatarlo

Se trata de un zifio. Pese a los esfuerzos para devolverlo al mar, el animal fue hallado sin vida a la mañana siguiente

Las tareas de rescate del equipo de la Fundación Mundo Marino

Un operativo nocturno se desplegó el martes pasado en la localidad balnearia de San Clemente del Tuyú para asistir a un zifio, un cetáceo de mar abierto cuya presencia cerca de la costa resulta inusual. Pese a los esfuerzos del equipo de la Fundación Mundo Marino, el animal fue hallado sin vida a la mañana siguiente, aparentemente a causa de una neumonía.

Según informaron desde la fundación, el aviso sobre el varamiento llegó cerca de las 19.30 del martes, cuando integrantes del equipo de rescate estaban en sus hogares. El protocolo se activó en ese momento y el grupo se dividió: uno se acercó a la playa céntrica para evaluar el cuadro y otro preparó el equipamiento necesario en el llamado Centro de Rescate.

En el lugar, comenzaron las maniobras para asistir al zifio, un ejemplar macho, juvenil, de 4,32 metros de largo y un peso estimado de una tonelada. Las tareas resultaron especialmente exigentes por la baja visibilidad y por el tamaño del animal.

Durante horas, los especialistas realizaron varias acciones para reintroducirlo en el mar y evitar que volviera a tierra, pero el zifio insistía con natación circular y regresos sistemáticos a la playa. Según explican los especialistas, ese comportamiento suele verse en cetáceos que atraviesan cuadros graves cuando quedan varados.

“El animal salía varias veces hacia el mar, pero al pasar la rompiente volvía de manera sistemática. Ese comportamiento nos indicaba que el cuadro era delicado. Aun así, seguimos intentando ayudarlo, sosteniéndolo, reflotándolo y dándole tiempo para que pudiera recuperarse y salir nadando por sus propios medios”, explicó Sergio Rodríguez Heredia, responsable del Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino.

Las tareas siguieron hasta casi las 21, cuando la oscuridad obligó a suspender el operativo. El animal ya se había alejado mar adentro y el equipo dejó la zona por falta de luz natural.

Durante la recorrida de monitoreo en la mañana siguiente, el zifio apareció sin vida cerca del punto donde lo habían asistido.

“Es una pena que el animal no haya logrado sobrevivir, pero estamos conformes con el trabajo realizado durante toda la noche anterior. Cada individuo importa, y el hecho de intentar o no puede marcar la diferencia para que un animal tenga una segunda oportunidad. Sabemos que la muerte forma parte del ciclo natural, pero siempre vamos a estar presentes cuando exista la posibilidad de ayudar”, señaló Rodríguez Heredia.

De acuerdo al veterinario Juan Pablo Loureiro, en la Argentina los varamientos de zifios vivos son eventos excepcionales, más frecuentes en el sur del país, con apenas cuatro casos registrados desde 1987 por la propia fundación.

El cuerpo se trasladó al Centro de Rescate para una necropsia. Las muestras fueron enviadas a distintos laboratorios de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata y los resultados preliminares indicaron un cuadro de neumonía y una alta carga parasitaria gastrointestinal como posibles causas principales del desenlace.

El zifio forma parte de la familia Ziphiidae y suele vivir en mar abierto, donde alcanza profundidades extremas para alimentarse principalmente de calamares y peces. Se sabe poco sobre esta especie porque permanece poco tiempo en la superficie y habita muy lejos de la costa, lo que vuelve a estos casos especialmente valiosos para la ciencia.

A nivel global se reconocen más de 20 especies de zifios, muchas de ellas con rasgos externos muy similares, lo que hace que la identificación precisa de la especie no pueda realizarse únicamente a partir de la observación en campo.

