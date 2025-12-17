Video: brutal pelea entre un motociclista y un automovilista en Almagro

Brutal pelea entre un motociclista y un automovilista en Almagro

El barrio porteño de Almagro fue escenario de una discusión de tránsito entre un automovilista y un motociclista que derivó en una brutal pelea en medio de la vía pública, la cual fue registrada por un testigo que pasaba por la zona y utilizó su teléfono celular para filmar el altercado.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió este lunes, cerca de las 20.30, en el cruce de las calles Gallo y Guardia Vieja, a tan solo una cuadra del Shopping Abasto y en medio de un importante embotellamiento.

Según se observa en el video que encabeza esta nota, el motociclista involucrado aprovechó que el semáforo estaba en rojo y utilizó su casco para violentar el Fiat Cronos color gris de su adversario de turno.

El motociclista utilizó su casco para dañar el Fiat Cronos

“¡Bajate la concha de tu madre, bajate!“, gritaba una y otra vez el motociclista, mientras descargaba su enojo contra el vehículo. En medio de su ataque de furia, logró arrancarle el espejo retrovisor izquierdo y le dañó el parabrisas delantero.

Sin embargo, el conductor del auto no se quedó de brazos cruzados y, mientras el motociclista lo atacaba, le arrojó gas pimienta en el rostro.

El momento en que el automovilista le arrojó gas pimienta al motociclista que lo agredía

Al recibir el llamado al 911 por parte de un vecino de un edificio de la zona, el cual alertó sobre la discusión de tránsito, personal de la Comisaría Comunal 5A de la Policía de la Ciudad se acercó al lugar, pero los involucrados ya se habían retirado y no hubo denuncia formal al respecto. Hasta el momento, se desconoce cómo terminó la disputa.

Este hecho se suma a las peleas callejeras que se registraron durante este año en distintas partes del país. Una de las más recientes sucedió en los últimos días en la ciudad de Córdoba, donde un grupo de hombres se enfrentó a golpes y patadas, al tiempo que arrojaban elementos de la vía pública.

La secuencia quedó grabada por un vecino, quien posteriormente difundió las imágenes a través de una cuenta de redes sociales de la ciudad. El enfrentamiento tuvo como protagonistas alrededor de cinco personas, mientras el resto observaba lo que ocurría desde distintos puntos sobre la calle San Lorenzo al 150.

La pelea se registró en el barrio Nueva Córdoba

Tres de los involucrados comenzaron a increpar verbalmente a los otros dos, quienes permanecían cerca de un automóvil estacionado sobre la mencionada arteria, con intenciones de retirarse del lugar. En la escena aparecía un trabajador del sector de estacionamiento informal, conocido localmente como “naranjita”, que intentaba interceder y evitar que la discusión terminara en golpes, aunque esto no fue posible.

A pesar de las intervenciones, la situación escaló rápidamente, luego de que uno de los hombres del grupo de más miembros arrojara un elemento contundente, golpeando en la cabeza al joven que estaba parado en la puerta del auto estacionado. De acuerdo con lo señalado por ElDoce, uno de ellos, gritó “somos de Villa El Libertador, otario”, mientras continuaban las agresiones físicas y verbales.

La pelea duró aproximadamente un minuto y medio, hasta que los agresores se retiraron corriendo a toda velocidad. Los daños ocasionados al vehículo quedaron asentados en la denuncia policial presentada por el propietario poco después de lo sucedido.

Las autoridades locales confirmaron que tomaron conocimiento de los hechos tras el llamado al 911 e iniciaron una investigación en función de las imágenes y los testimonios recabados. No se reportaron detenciones hasta el momento y no se registraron heridos de gravedad, según el parte oficial de la policía de Córdoba.