Crimen y Justicia

Otra pelea callejera: un grupo de hombres se enfrentó a los golpes, patadas y botellazos en Córdoba

Las agresiones entre dos grupos de hombres incluyeron daños materiales e insultos durante la madrugada del lunes


La discusión incluyó insultos, patadas, golpes y elementos por el aire (Video X: @CVNvaCba)

Una violenta pelea fue registrada durante la madrugada de este lunes en la ciudad de Córdoba, en donde un grupo de hombres se enfrentó a golpes y patadas, al tiempo que arrojaban elementos de la vía pública.

La secuencia quedó grabada por un vecino, quien posteriormente difundió las imágenes a través de una cuenta de redes sociales de la ciudad. El enfrentamiento tuvo como protagonistas alrededor de cinco personas, mientras el resto observaba lo que ocurría desde distintos puntos sobre la calle San Lorenzo al 150.

Tres de los involucrados, que se encontraban en la vía pública, comenzaron a increpar verbalmente a los otros dos, quienes permanecían cerca de un automóvil estacionado sobre la mencionada arteria, con intenciones de subirse. En la escena aparecía un trabajador del sector de estacionamiento informal, conocido localmente como “naranjita”, que intentaba interceder y evitar que la discusión terminara en golpes, aunque esto no fue posible.

A pesar de las intervenciones, la situación escaló rápidamente, luego de que uno de los hombres del grupo de más miembros arrojara un elemento contundente, golpeando en la cabeza al joven que estaba parado en la puerta del auto estacionado. De acuerdo con lo señalado por ElDoce, uno de ellos, gritó “somos de Villa El Libertador, otario”, mientras continuaban las agresiones físicas y verbales.

La pelea duró aproximadamente un minuto y medio hasta que los agresores se retiraron corriendo del lugar. Los daños ocasionados al vehículo quedaron asentados en la denuncia policial presentada por el propietario minutos después de lo sucedido.

Las autoridades locales confirmaron que tomaron conocimiento de los hechos tras el llamado al 911 e iniciaron una investigación en función de las imágenes y los testimonios recabados. No se reportaron detenciones hasta el momento y no se registraron heridos de gravedad, según el parte oficial de la policía de Córdoba.

El hecho sucedió en Córdoba y tenía antecedentes por hechos similares en la zona

Días atrás, en el mismo barrio, un limpiavidrios fue detenido tras protagonizar una pelea callejera y causar daños a un patrullero durante su traslado, confirmaron fuentes oficiales. El incidente ocurrió el miércoles pasado sobre la Avenida Ambrosio Olmos al 1100, cerca de la esquina con Richardson, en una zona habitual de actividad comercial y tránsito vehicular.

La Policía de Córdoba acudió al lugar tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre una disputa entre dos personas que realizaban tareas de limpiavidrios en la zona. Según fuentes policiales, la secuencia fue monitoreada a través del sistema de cámaras de seguridad urbana, lo que permitió seguir el desarrollo del altercado desde su inicio. Al llegar, los efectivos lograron separar a los involucrados y restablecer el orden en el sector.

De acuerdo con el relato del comisario, el hombre aprehendido presentaba una actitud violenta y ofreció resistencia a la intervención policial. Finalmente, fue reducido, neutralizado y trasladado al interior del móvil policial, donde persistió en su conducta agresiva y rompió el cristal trasero del patrullero. El hecho quedó registrado por las cámaras de monitoreo y los agentes procedieron a trasladarlo a la dependencia policial.

Las autoridades precisaron que la persona detenida ya había protagonizado otros episodios similares. Según consta en registros previos, el individuo tenía varios antecedentes por causar daños en comercios de la zona y por conflictos violentos en la vía pública. El hombre permanecía bajo custodia a disposición de la Justicia local, mientras avanza la investigación judicial sobre los hechos.

La policía señaló que pudieron detenerlo gracias a las cámaras de seguridad urbana para documentar tanto la pelea callejera como la posterior agresión dentro del patrullero. El operativo para controlar la situación y proceder al arresto se realizó en plena vía pública y bajo supervisión directa del sistema 911.

