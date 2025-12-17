Las fiestas, más allá de Navidad y Año Nuevo: hay más de 300 celebraciones que conforman el calendario nacional

La entrevista completa a Rosendo Grobo acerca de las festividades en el país (Infobae en vivo)

“La celebración es fundamental para la vida comunitaria en la Argentina”, afirmó Rosendo Grobo, columnista de Infobae en Vivo, durante la edición matutina conducida por Gonzalo Sánchez.

A lo largo de una extensa conversación, Grobo propuso un recorrido reflexivo por las fiestas provinciales y nacionales, elogiando la pluralidad y riqueza de tradiciones a lo largo del país. “Hay más de 300 fiestas nacionales reconocidas cada año, y más de 3000 festividades de distinta escala que conforman nuestro calendario cultural”, reveló.

Al comenzar, Grobo agradeció la recepción y el clima festivo del programa, celebrando no solo el Martín Fierro obtenido por el equipo de trabajo, sino el valor simbólico del encuentro. “Yo tengo un querido amigo que siempre me dice que hay cuatro cosas que hay que saber hacer muy bien. La primera es soñar, la segunda es planificar, la tercera es ejecutar, laburar, y la cuarta dice -que se olvida muy fácilmente- es celebrar. Felicitaciones a ustedes y al equipo de Infobae”, dijo alzando una taza.

“La Navidad es una excusa para tomar perspectiva, hacer balance y pensar en la unidad a pesar de las diferencias", sostuvo el columnista de Infobae en Vivo.

Y utilizó esa imagen para remarcar el carácter colectivo de la celebración en la Argentina, y cómo el calendario de fiestas se vuelve una “excusa para tomar perspectiva, hacer balance y pensar en la unidad a pesar de las diferencias”.

Consultado sobre la Navidad en el país, el columnista diferenció la experiencia local de la visión extranjera: “Estamos como a contramano del imaginario cinematográfico hollywoodense, de nieve. En general, en Argentina, hace 40°C a la sombra”.

Y explicó que la extensión territorial genera realidades opuestas dentro del mismo país: “Como Argentina es un país tan grande, es uno de los diez países más grandes del mundo, posiblemente en Marambio va a hacer frío el 24. En Santiago del Estero te quiero ver el 24 de diciembre, van a pasar un calorcito”.

“La fiesta navideña obviamente es una mezcolanza de culturas. Estamos hablando de una fiesta que tiene una raíz religiosa, el nacimiento del niño Jesús, a la que se le han sumado capas: en Argentina el vitel toné es italiano, la ensalada rusa viene de otra tradición. Es una comida pensada para el compartir y la sobremesa”, relató Grobo, reivindicando el rol de las costumbres importadas por los inmigrantes en la construcción de las celebraciones nacionales.

Capioví, Misiones, según Grobo, "el lugar más navideño del país)

En su columna, compartió el caso de Capioví, Misiones, definido como “el pueblo supuestamente más navideño del país”, y remarcó la variedad de formas que asumen las festividades según la región: “Hay localidades en Argentina donde ‘la Navidad se vive en comunidad, con mesas en la plaza del pueblo’. Ojalá que esto lo vea la gente de Capioví; supuestamente es muy intensa la participación en la celebración navideña”.

En ese contexto, instó a la audiencia a “intentar mantener las cosas en paz”, como dicen las abuelas. Intentemos llevarnos todo bien. La fiesta tiene un momento muy lindo para mucha gente, el encuentro familiar, pero para otros puede evidenciar conflictos. Hay que buscar el equilibrio durante las fiestas”.

Las fiestas típicas del país

Grobo animó la emisión con preguntas sobre fiestas típicas, impulsando una trivia: “¿En qué provincia se festeja la Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal?”. La audiencia y panelistas votaron por distintos destinos, pero aclaró: “En Ataliva, en Santa Fe. El chorizo tradicional en Ataliva es el chorizo a la pomarola. Ya que estamos entrando en verano, no es tan livianito ni fresco, pero vale la pena celebrarlo”.

El recorrido abarcó grandes festividades como la Fiesta de la Vendimia en Mendoza, el Carnaval de Corrientes, la celebración de la Pachamama en el norte grande y los carnavales del litoral. “Cuando pensamos en fiestas populares, muchas veces se nos vienen a la cabeza las más populares o mainstream, pero la verdad es que la mayoría tiene un origen regional muy fuerte”, explicó.

La yerba mate, el trigo, el girasol, la manzana, la uva y el asado son algunos de los productos que tienen fiesta nacional propia en el país

Sumó ejemplos de identidad local como la Fiesta Nacional del Girasol en Carlos Casares, Buenos Aires, relacionada directamente con la inmigración: “Está muy ligada a los inmigrantes del Este de Europa que llegaron escapando de los totalitarismos, trayendo semillas de girasol en sus sacos. Así se desarrolló una identidad propia”.

Se mencionaron otros casos notables: la Fiesta Nacional del Trigo en Leones, Córdoba, la Fiesta Nacional de la Yerba Mate en Apóstoles, la Fiesta del Cantor Orillero en Huanguelén y la Fiesta del Asado en Ayacucho, además de festivales locales como la Fiesta del Petróleo en Ingeniero Juárez, Formosa.

Respecto a la transformación de las fiestas, Grobo introdujo el debate sobre la elección de reinas y la tensión cultural de los últimos años: “Una de las grandes tensiones de los últimos diez o quince años en este tipo de fiestas populares tiene que ver con la elección de reinas. Es un cambio y una tensión cultural en marcha”.

En el contrapunto internacional, Grobo dialogó con otros panelistas sobre la especificidad argentina: “Argentina tiene una de las riquezas culturales vinculadas a la música folclórica más amplia del mundo. Hay mucha variación, incluso cosas sutiles entre provincias, y muchas fiestas que sostienen la memoria y la identidad”.

El columnista dijo que los festejos por ganar el Mundial Qatar 2022 fue "una experiencia de cambio emocional para los argentinos” (Franco Fafasuli)

Profundizando sobre el sentido de las fiestas, Grobo insistió: “La mayoría de estas fiestas no nacen para el turismo; después, es cierto, hoy son una gran herramienta económica y de desarrollo local. Pero muchas nacen vinculadas a una industria o una comunidad. Mi papá me decía: la agricultura adentro de su palabra tiene la palabra cultura. Lo que nosotros hacemos es un hecho cultural”.

El columnista también abordó la pregunta sobre cuál sería la “gran fiesta” argentina capaz de unir a todo el país: “El Mundial de fútbol, la única que es general. La celebración del campeonato mundial de 2022 fue una experiencia de cambio emocional para los argentinos”. Y describió el impacto colectivo: “Somos muy procíclicos. Cuando las cosas van para arriba, vamos todos para arriba. Cuando las cosas van mal, se siente mucho. La Fiesta del Bicentenario fue otro momento de encuentro nacional, aunque tuvo su uso político”, destacó.

Desde su experiencia personal, Grobo recuperó el valor de las manifestaciones populares: “Construir un vínculo con la tradición es construir un orgullo en donde estamos”.

Hacia el final, el periodista resumió: “La tradición está con nosotros, aunque cambien los tiempos. Hay que encontrar un equilibrio entre conservar y dialogar con el pasado. Las fiestas populares son mucho más que folclore: son encuentros profundos, memoria viva y ritos que ayudan a que Argentina se reconozca a sí misma en la diversidad”.