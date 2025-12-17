Sociedad

Jornada calurosa en el AMBA y alerta por fuertes vientos en siete provincias

El Servicio Meteorológico Nacional además informó que siete provincias están bajo alerta amarilla por fuertes vientos

Guardar
El SMN indicó que el
El SMN indicó que el cielo está ligeramente a parcialmente nublado, con ráfagas de viento (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amaneció con un panorama climático dominado por el cielo despejado y temperaturas que se ubican en los 17°C al inicio de la mañana. El pronóstico destacó condiciones estables para el resto del día, caracterizadas por las nulas probabilidades de precipitaciones y valores térmicos elevados. Además, siete provincias están bajo alerta amarilla por fuertes vientos.

Hoy la humedad alcanza el 70%. El viento sopla desde el norte a 12 kilómetros por hora (7,5 mph), favoreciendo una jornada con sensación térmica confortable para la región. Sin embargo, durante esta mañana y a la tarde se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora (km/h). A su vez, a la tarde la temperatura máxima ascenderá hacia los 31°C.

El pronóstico extendido para el
El pronóstico extendido para el AMBA.

Para el jueves se anticipa la llegada de nubosidad leve, aunque se conservará el predominio del calor. Las temperaturas oscilarán entre 23°C y 34°C, con ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora durante todo el día. El viernes contará con condiciones similares, pero sin vientos.

El sábado estará inestable, ya que se aguardan tormentas aisladas en la mañana, con ráfagas de viento; mientras que a la tarde directamente estará nublado, con una temperatura que se ubicará entre los 23°C y los 29°C. El domingo tendrá condiciones parecidas a su día predecesor, con una muy baja probabilidad de precipitaciones del 10% durante toda la jornada y cielo cubierto.

El tiempo para la provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del miércoles, hay fuertes vientos en el sector suroeste, mientras en el centro está parcialmente nublado y al norte la nubosidad es ligera. Sin embargo, hacia la tarde se aguardan tormentas aisladas en el suroeste, sur y centro, como también en parte de la costa (desde Necochea hasta San Clemente del Tuyú).

En la madrugada de mañana persistirán las lluvias en dicho sector de la costa atlántica. Sin embargo, desde la mañana y hasta la noche se contempla que esté parcialmente nublado en toda la provincia de Buenos Aires. El viernes a la mañana tendrá condiciones similares, pero a la tarde volverá la inestabilidad, con el pronóstico de tormentas en el suroeste, afectando a localidades como Coronel Suárez, Bahía Blanca, Monte Hermoso y Sierra de la Ventana.

Para el sábado a la mañana, el frente tormentoso se trasladará hacia el este y el norte, mientras que a la tarde cesarán las precipitaciones, dando lugar a un clima nuboso, con mayor predominancia de nubes al norte. Finalmente, el SMN contempla tormentas aisladas en el norte y se prevé precipitaciones y actividad eléctrica desde San Nicolás de los Arroyos y San Pedro hasta San Carlos Bolívar y General Villegas.

Las alertas por fuertes vientos
Las alertas por fuertes vientos en el país.

Las alertas en el resto del país

El SMN indicó que para hoy rige alerta amarilla por fuertes vientos en la provincia de Buenos Aires, San Luis, Córdoba, La Rioja, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas Malvinas. En estos casos, se recomienda:

  • Evitá salir.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Tené precaución al conducir.
El SMN indicó altas temperaturas
El SMN indicó altas temperaturas al sur bonaerense.

A su vez, el SMN estableció que se mantiene una alerta amarilla por temperaturas extremas de calor en el sector sur y suroeste de la provincia de Buenos Aires, que afectará durante todo el día a Coronel Suárez, Coronel Pringles y Pigüé. En este punto, se recomienda:

  • Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
  • Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
  • Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
  • Ingerí frutas y verduras.
  • Reducí la actividad física.
  • Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
  • Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

  • Solicitar de inmediato asistencia médica.
  • Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasServicio Meteorológico NacionalClima

Últimas Noticias

Los trabajadores de la Línea B del subte realizan una medida de fuerza

Las acciones se focalizan en la estación Federico Lacroze, en reclamo por la persistencia de asbesto. Se espera que los metrodelegados ofrezcan una conferencia de prensa

Los trabajadores de la Línea

Detuvieron a una mujer trans en San Juan por extorsionar a un joven con difundir fotos íntimas

El chantaje habría comenzado, luego de que el joven decidiera cortar la comunicación al enterarse de la identidad de género de la acusada

Detuvieron a una mujer trans

Capturaron a un hombre que era buscado por la Policía, circulaba alcoholizado y tenía dos lingotes de oro en su poder

Otro hombre se trasladaba con él. Además, las autoridades encontraron 2 mil dólares y 1 millón 400 mil pesos

Capturaron a un hombre que

Intentaron ingresar drogas a una comisaría ocultas dentro de una bolsa con papas y otros alimentos

Los policías se percataron de un corte anormal en una de las papas y, al abrirla, hallaron dosis de cocaína y marihuana

Intentaron ingresar drogas a una

Se conocieron los detalles de la autopsia del adolescente apuñalado a la salida de una fiesta de egresados en Jujuy

La víctima fue abordada por un grupo de jóvenes cuando salió a comprar alcohol. La hipótesis principal apunta a un hecho premeditado por una disputa entre barrios

Se conocieron los detalles de
DEPORTES
Sorpresa en el boxeo por

Sorpresa en el boxeo por el retiro de Terence Crawford tras vencer a Canelo Álvarez: su impactante récord como campeón mundial

El argentino que inauguró un museo con 22.000 autos a escala, tiene un Batimóvil original y sorprendió a Colapinto

El mercado de Boca Juniors: el lugar a reforzar, los nombres que circulan, la posible venta y los jugadores que podrían irse

La sorprendente reacción del ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov por el nuevo hito alcanzado por Faustino Oro

“Le diría que lo extraño, que me disculpe”: la profunda emoción de José Luis Clerc al recordar a Guillermo Vilas

TELESHOW
Malena Guinzburg detrás del humor:

Malena Guinzburg detrás del humor: “Me maltraté tanto mendigando amor que me avergüenzo”

Quién es el participante de MasterChef Celebrity que Maxi López quiso presentarle a Zaira Nara: “Está loco”

El enojo de Wanda Nara con Maxi López que terminó en una indirecta a la China Suárez: “Tatiana hay una sola”

El tierno álbum de fotos de Juana Repetto junto a sus hijos en la recta final de su embarazo: “Mi vida entera”

Marixa Balli explicó por qué no saludó a Yanina Latorre en su debut en MasterChef: “Ella no tiene el ritmo del programa”

INFOBAE AMÉRICA

El lujoso apartamento en Punta

El lujoso apartamento en Punta del Este de imputada por megaestafa ganadera será rematado

Los turistas argentinos se sorprenden cuando llegan a Uruguay y deben multas de hasta 10.000 dólares del verano pasado

¿El esfuerzo mental quema calorías? Lo que dicen los estudios científicos

Durante 12 años recibió cartas con amenazas de muerte y abuso: el acoso que sufrió la actriz Eva LaRue junto a su hija

Dos libros argentinos fueron elegidos entre los mejores del año por The New Yorker