Jornada calurosa en el AMBA y alerta por fuertes vientos en siete provincias

El SMN indicó que el cielo está ligeramente a parcialmente nublado, con ráfagas de viento (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amaneció con un panorama climático dominado por el cielo despejado y temperaturas que se ubican en los 17°C al inicio de la mañana. El pronóstico destacó condiciones estables para el resto del día, caracterizadas por las nulas probabilidades de precipitaciones y valores térmicos elevados. Además, siete provincias están bajo alerta amarilla por fuertes vientos.

Hoy la humedad alcanza el 70%. El viento sopla desde el norte a 12 kilómetros por hora (7,5 mph), favoreciendo una jornada con sensación térmica confortable para la región. Sin embargo, durante esta mañana y a la tarde se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora (km/h). A su vez, a la tarde la temperatura máxima ascenderá hacia los 31°C.

El pronóstico extendido para el AMBA.

Para el jueves se anticipa la llegada de nubosidad leve, aunque se conservará el predominio del calor. Las temperaturas oscilarán entre 23°C y 34°C, con ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora durante todo el día. El viernes contará con condiciones similares, pero sin vientos.

El sábado estará inestable, ya que se aguardan tormentas aisladas en la mañana, con ráfagas de viento; mientras que a la tarde directamente estará nublado, con una temperatura que se ubicará entre los 23°C y los 29°C. El domingo tendrá condiciones parecidas a su día predecesor, con una muy baja probabilidad de precipitaciones del 10% durante toda la jornada y cielo cubierto.

El tiempo para la provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del miércoles, hay fuertes vientos en el sector suroeste, mientras en el centro está parcialmente nublado y al norte la nubosidad es ligera. Sin embargo, hacia la tarde se aguardan tormentas aisladas en el suroeste, sur y centro, como también en parte de la costa (desde Necochea hasta San Clemente del Tuyú).

En la madrugada de mañana persistirán las lluvias en dicho sector de la costa atlántica. Sin embargo, desde la mañana y hasta la noche se contempla que esté parcialmente nublado en toda la provincia de Buenos Aires. El viernes a la mañana tendrá condiciones similares, pero a la tarde volverá la inestabilidad, con el pronóstico de tormentas en el suroeste, afectando a localidades como Coronel Suárez, Bahía Blanca, Monte Hermoso y Sierra de la Ventana.

Para el sábado a la mañana, el frente tormentoso se trasladará hacia el este y el norte, mientras que a la tarde cesarán las precipitaciones, dando lugar a un clima nuboso, con mayor predominancia de nubes al norte. Finalmente, el SMN contempla tormentas aisladas en el norte y se prevé precipitaciones y actividad eléctrica desde San Nicolás de los Arroyos y San Pedro hasta San Carlos Bolívar y General Villegas.

Las alertas por fuertes vientos en el país.

Las alertas en el resto del país

El SMN indicó que para hoy rige alerta amarilla por fuertes vientos en la provincia de Buenos Aires, San Luis, Córdoba, La Rioja, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas Malvinas. En estos casos, se recomienda:

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

El SMN indicó altas temperaturas al sur bonaerense.

A su vez, el SMN estableció que se mantiene una alerta amarilla por temperaturas extremas de calor en el sector sur y suroeste de la provincia de Buenos Aires, que afectará durante todo el día a Coronel Suárez, Coronel Pringles y Pigüé. En este punto, se recomienda:

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

Solicitar de inmediato asistencia médica.

Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.