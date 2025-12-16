María Migliore destacó la importancia de “abrir las puertas de casa” en Navidad: “El verdadero gesto es hacerle un lugar al otro”

Más allá de la mesa familiar: otras formas de vivir la Navidad, por la politóloga María Migliore

En vísperas de las Fiestas, la politóloga María Migliore trazó una reflexión profunda sobre el significado actual de la Navidad durante su columna final del año que realizo este martes en Infobae en Vivo. “Creo que el verdadero espíritu es el del encuentro, el de abrirnos al otro y poder compartir. No se trata solo de abrir un regalo, sino de haberse hecho un espacio para el otro y poder celebrar y encontrarnos”, afirmó, subrayando la relevancia de revalorizar el sentido de comunidad en una fecha que puede ser difícil para muchos.

En diálogo con Gonzalo Sánchez, Maru Duffard y Ramón Indart, Migliore planteó abiertamente los contrastes emocionales que produce la llegada de la Navidad: por un lado, la alegría del reencuentro familiar y, por el otro, la soledad y los conflictos latentes que pueden emerger en estas fechas. “Navidad es una fecha, para algunos, superlinda, de encuentro, celebración, ver a la familia, y para otras personas también una fecha muy triste, donde también se siente la soledad, los conflictos salen”, sostuvo, invitando a la audiencia a la empatía y a reconocer estas realidades diversas.

Migliore no solo abordó su propia experiencia personal y familiar respecto a la Navidad, sino que también relató múltiples historias colectivas y solidarias recogidas a través de sus redes sociales. Al referirse a su celebración en familia, explicó: “Yo la festejo en la casa de mis papás, cerca de mi casa, en San Miguel, con mis hermanos, familia, la familia de la novia de uno de mis hermanos. La cosa bien familiar”. Y añadió que en su mesa navideña suelen evitar debates políticos para priorizar la armonía, aunque fuera de la fecha “se discute un montón de política y mis hermanos tienen todas las visiones que quieras, recontra liberales y otros más peronistas”.

La politóloga valoró el dinamismo y los distintos formatos familiares que hoy existen en la sociedad, mencionando que ser parte de una familia numerosa —ella tiene cinco hermanos— es cada vez menos frecuente. Ante la observación que las grandes reuniones familiares se volvieron una rareza, Migliore propuso: “Un día tenemos que hablar de formatos de familia. Me parece que son un gran tema, cambiaron muchísimo. Porque familias grandes ya es rareza. Eso no se ve tanto”.

La exministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de CABA también compartió diversas iniciativas de solidaridad que afloran en vísperas de Navidad, y que le acercaron a través de su comunidad online. “La gente me compartió historias divinas: desde una fundación en Mendoza que organiza festejos en la cárcel llevando a voluntarios, hasta familias que recorren hospitales en Nochebuena para compartir con quienes están ahí”, describió. Hizo mención especial a Andrés Jatún, “un gran profesor que habla de Recursos Humanos”, quien cada año abre las puertas de su casa para recibir a personas que no tienen dónde pasar la Navidad, siguiendo una tradición familiar de generosidad: “Que cada amigo venga con un amigo y traiga algo, se armaban cenas y encuentros lindos”.

La presencia argentina en distintos puntos del país y del mundo fue otro elemento destacado por la columnista. Narró experiencias de grupos que cruzan los Andes en Navidad, aficionados a la montaña que se reúnen en refugios de Bariloche para celebrar en comunidad, y familias que reinventan la festividad con propuestas como la cena de disfraces. “Más allá de la religión, más allá de que cada uno crea o no, Navidad sigue siendo, y está bueno que así sea, un momento de encontrarnos y hay mil maneras de celebrarla”, evaluó.

Durante la charla, se abordó incluso la cuestión de las discusiones familiares típicas de las fiestas. “En mi casa se discute un montón de política, pero en Navidad tratamos de que no. Tratamos de que seamos pacíficos”, reconoció. Después, reflexionó sobre el desafío de poner límites y reglas explícitas para evitar tensiones innecesarias: “Hay que poner reglas. ¿Discutimos? ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos una bomba a la mesa hasta las 12 de la noche y tratemos de evitar esa discusión? Mejor hablemos de la ensalada rusa”.

Directora de Integración Socioproductiva en el instituto de investigación Fundar, Migliore planteó que en todos los entornos hay alguien que puede estar solo, y propuso abrazar la oportunidad de ser solidarios en esta época. “Siempre creo que en todos nuestros entornos hay alguien o un tío que la pasa solo, o un amigo de un amigo que no tiene dónde pasar esta Navidad. Abrir un poco las puertas de nuestra casa, tener ese gesto de ir a hacer un regalo, ayudar a una fundación. Poder en esta Navidad recuperar el espíritu, que creo que el verdadero espíritu es el del encuentro”.

El debate se enriqueció con anécdotas de celebraciones atípicas y relatos conmovedores acerca de las Navidades más singulares vividas por los panelistas. Migliore rememoró una Navidad en soledad en España, donde el ritual de las doce uvas a medianoche fue un aprendizaje intercultural y una oportunidad de valorar la libertad de compartir con desconocidos sin emocionales ataduras. Mientras que los periodistas Sánchez, Duffard e Indart sumaron historias de fiestas masivas, misas, reuniones con grandes familias y momentos entrañables, junto con episodios insólitos, como la quema accidental de un árbol de Navidad por parte de un tío eufórico.

La reflexión sobre la aceleración de los tiempos modernos también estuvo presente. Migliore observó que “antes se planificaba más la Navidad, se esperaba más”. Y en ese sentido, agregó: “Ahora es la semana que viene y estamos todos corriendo”. Además, marcó las diferencias entre el modo de vivir las fiestas en la infancia versus la adultez: “Cuando era chica, todo se sentía más esperado. Ahora, entre los chicos, el trabajo y la locura, el tiempo se pasa más rápido”.

Gran parte de la conversación giró en torno a las expectativas infantiles, los regalos, y las múltiples formas de hacer de la Navidad un momento especial, aunque las circunstancias sean diferentes. Se destacaron propuestas para que niños y adultos participen en organizaciones sociales que recaudan y distribuyen juguetes o cenas para quienes menos tienen. “En esta Navidad, hay muchísimas iniciativas solidarias, de todo tipo y color de organizaciones sociales, gente que sale a organizar cenas o que recorre las calles para compartir con quienes están en situación de calle”, relató.

Incluso, surgió la inquietud sobre cómo transformar la Navidad en un acto de solidaridad familiar, incentivando a los hijos a regalar juguetes a otros niños en situación vulnerable: “Estaría bueno ir y comprar un regalito nuevo para que otros chicos también puedan tener algo”. Migliore animó a buscar tiempo y lugar para concretar estas acciones: “La cantidad de gente que me acercó iniciativas solidarias en todo el país fue increíble. Desde Mendoza, Salta o el norte, hay familias que arman mesas en la calle para compartir incluso con personas a las que no conocen”.

A lo largo de la conversación, se mantuvo la consigna de transformar las fiestas “en un verdadero espacio de inclusión y solidaridad”. Colaborar con una fundación, invitar a alguien a la mesa que no tenga donde estar, o simplemente abrir el círculo a lo inesperado y compartir con desconocidos, fueron algunas de las propuestas concretas que surgieron en la emisión.

A modo de síntesis, Migliore invitó a volver a lo esencial. “Recuperar el espíritu de apertura, encuentro y comunidad. Poder hacerle un espacio al otro en la mesa y en la vida”, concluyó.

