Tras el ataque a traición, el profesor de kickboxing habló de las secuelas: “No sé si voy a seguir peleando, me arruinó la vida”

El hecho ocurrió en la localidad de Carmen de Areco a principio de diciembre. El hombre era peleador profesional y recibió un golpe cuando estaba de espalda. Ahora, debe realizarse una intervención quirúrgica por las lesiones que le quedaron en la cabeza

La historia de Alexis Acuña (34) se empezó a conocer en los últimos días tras ser noticia por la brutal agresión a traición que recibió en el gimnasio donde trabajaba en Carmen de Areco, al noroeste de la provincia de Buenos Aires. El profesor de kickboxing estaba comenzando con su carrera profesional y ahora reveló que a doce días del ataque todavía no pudo ser atendido por un médico especialista para que vea las lesiones que tiene en su cabeza.

De acuerdo a lo que pudo saber Infobae, todo comenzó con una serie de amenazas vía mensaje que el agresor, identificado con las iniciales P.P., le envió después de que el dueño del gimnasio le haya pedido que deje ordenado el lugar y acusó a Acuña de delatarlo.

“Me mandó Cristian hoy que vos le dijiste q soy re desordenado no sé q problema tenés dos ejercicios ise nomás (sic)”, se lee en uno de los primeros intercambios. La respuesta de Acuña fue: “Pero yo no dije nada d los ejercicios man...! solo q luego tu e acomodar todo, no m cuesta nada! Pero si lo hacemos en equipo mucho mejor (sic)”.

El intercambio continuó con reclamos por las quejas debido al desorden que había en el lugar y escaló: “No me mandes más en algún momento nos vamos a cruzar en el gimnasio. Hablamos ahí. Yo voy todos los días”, fue otra de las réplicas por parte del agresor que en el video se lo ve con una musculosa de Los Angeles Lakers, equipo de la NBA.

“Yo no peleo amigo. Yo ago deporte. Querés pelear con migo? Preparate! Y nos vemos en un ring! O jaula!! Pero yo no peleo en la calle ni en ningún otro lugar. En un ring peleo yo amigo con un juego referí, bien legal. Aparte no era para que te pongas así (sic)”, se lee en otros de los mensajes que envió Acuña.

Tras el intercambio a través de mensajes, ambos sujetos se encontraron en el gimnasio el pasado 3 de diciembre, día en el que ocurrió la brutal agresión. En el video se escucha como ambos se recriminan cosas, hasta que Acuña lleva unos guantes de boxeo y lo invitó a subirse a un ring: “Vení, amigo, toma, vos que querés pelear. Vamos a pelear“. Sin embargo, todo terminó en el ataque a traición.

P.P. continuó con una serie de golpes cuando Acuña ya estaba desmayado sobre un banco y lo arrojó al piso donde le pegó patadas. “A que no te la bancas salame. Parate, dale parate ¿Tan piola sos?“, se escuchó en palabras del agresor.

Así fue el momento que el profesor de kickboxing sufrió el ataque por la espalda

En diálogo con este medio, Acuña contó su historia y reveló cómo vive hoy con las secuelas que le quedaron producto de las lesiones que le proporcionó el ataque por la espalda. “Al no tener una obra social o no tener cómo costear una operación, todavía no tengo turnos para un cirujano. No me vio un especialista. Ya hace doce días de este ataque que tengo la cara quebrada. Tengo fractura en el pómulo derecho y en maxilar derecho a causa de unos golpes fortísimos que me propinó este potencial asesino”, señaló.

Respecto a como vive el día a día, remarcó que sufre de dolores de cabeza, mareos y que hasta le cuesta comer comida sólida. “No puedo abrir la boca porque ahí es donde hace palanca el hueso de la mandíbula con el maxilar. No puedo masticar, no puedo alimentarme bien”, remarcó.

Alexis Acuña sufrió múltiples fracturas en la cara y reveló que todavía soporta las secuelas del ataque

Nacido y criado en la ciudad de Carmen de Areco, Acuña creció junto a ocho hermanos, una su melliza, y describe que es una “familia humilde, de gente trabajadora”. En ese sentido, desde joven se interesó por el deporte, primero con el fútbol en un club de barrio, pero al mismo tiempo salió a trabajar desde una edad temprana: “Me dediqué a la panadería. Trabajé muchos años, donde era chico con 12, 13 años, limpiando latas, barriendo la cuadra”.

“Vengo de un lugar donde, a veces, teníamos que salir a pedir fruta picada para comer algo, porque no teníamos nada. Éramos muchos hermanos. Mis viejos trabajaban, pero a veces no alcanzaba”, recordó sobre sus inicios como deportista.

Sin embargo, su verdadera pasión se despertó cuando de adolescente empezó a recorrer los gimnasios donde se practicaban diferentes deportes de combate. “Iba a entrenar boxeo, después iba a taekwondo, donde soy cinturón rojo punta negra. Las artes marciales era lo que me gustaba”, comentó sobre esos inicios en las peleas que lo llevaron a especializarse en el kickboxing, un deporte que se basa en golpes y patadas: “Yo quería pelear. Una pelea real, donde si me tienen que partir la boca, que me partan la boca. Quería una adrenalina que me llene el alma”, enfatizó.

"La verdad que este chico me arruinó la vida, la carrera", dijo Alexis que este año buscaba convertirse en profesional

Ese camino lo llevó a viajar por todo el país en busca de ese sueño de poder convertirse en peleador y aprender más de un deporte que era nuevo. “En el 2021 me sale la posibilidad de viajar a Tucumán. Me iban a conseguir una pelea para que yo pueda rendir cinturones y ya poder estar federado. Yo, sin decirle nada a nadie, me junté la plata y me fui para allá”, explicó Alexis, que fue en busca de su sueño a una edad de 27 años, bastante avanzada para lo que normalmente ocurre con los peleadores en este tipo de disciplinas.

“Me preparé, tuve mucho entrenamiento físico, de técnica y sparring para poder venirme a Buenos Aires a empezar mi carrera. A la semana que volví, me salió una pelea y debuté en kickboxing amateur a los 27 años. Me di cuenta de que era lo que me gustaba, que era lo que me llenaba el alma”, describió sobre sus inicios en el camino para poder alcanzar el profesionalismo y que tuvo un paso previo en MMA Dos Santos, en Benavides, a donde viajaba casi 150 kilómetros para entrenar.

Así alcanzó el semi-profesionalismo, donde llegó a debutar con 15 peleas ganadas y ninguna perdida. Ese camino que ya estaba en pleno andar lo llevó a tener combates en estadios como Tecnópolis, Atlanta e incluso llegó a tener una pelea en Tacna, Perú, una localidad que está a 500 metros de altura sobre el nivel del mar.

Acuña llegó a pelear en más de 40 combates entre amateur y semi profesional antes del brutal ataque a tración

Ya con la cabeza puesta en pasar al profesionalismo para dedicarse al cien por ciento al deporte, todavía seguía dando clases de artes marciales a chicos, jóvenes y adultos en el gimnasio donde sufrió la agresión. “Con 34 años pensaba ya el año que viene empezar a pelear profesional, pero ahora con esto no sé si voy a seguir peleando. La verdad que este chico me arruinó la vida, la carrera. Una carrera humilde que venía haciendo", lamentó.

“Este chico me lastimó, pero en mi espalda para lesionarme gravemente. Hoy en día todavía no tengo equilibrio, me duele mucho la cabeza, no puedo abrir la boca para morder nada. Puedo hablar porque tengo la carretilla sana. Pero cuando muerdo es cuando me duele. No puedo alimentarme bien, tengo que tomar líquidos, yogur, mate, té, café, leche, puré de papa, puré de zapallo. Parezco un bebé”, describió Alexis, que el próximo 25 de enero realizará un evento con la ayuda de otros profesores de kickboxing para recaudar fondos y así realizar las operaciones que necesita.

En relación al agresor, P.P., Alexis remarcó que "no pagó por las lesiones que me causo, por el intento de homicidio que tuvo, porque encima me había amenazado por mensaje". “Él lo que quería era pegarme, no pelear conmigo. Entonces, me arruinó, me siguió pegando en el piso, me arrastró, me pateó la cabeza. Me arruinó la vida, una vida llena de adrenalina que tenía, de preparación física y que por eso también no me mató, porque yo estoy preparado físicamente”, apuntó.

“El chico hizo conmigo lo que quiso, me denigró, me minimizó. Tiene que ir preso porque si no va a seguir actuando de la misma manera y va a lograr matar a alguien. Estamos esperando que la Justicia haga lo suyo, que trabaje bien y que proceda a meterlo preso”, completó.

La causa quedó bajó la UFI 4 de Mercedes y ayudantía fiscal de Carmen de Areco. El agresor fue notificado de la causa en su contra por lesiones graves, aunque permanece el libertad.