Sociedad

“Pensé que del arte no se podía vivir”: la artista argentina que pasó de pintar en las calles a dejar su huella en Qatar

Con un mate y el ritmo de la cumbia de fondo, Graciela Goncalves Da Silva representa al país por todo el mundo. Bajo su característico sello “Animalitoland”, la artista se enfrentó al desafío de romper la barrera cultural con la sociedad qatarí

Guardar
Graciela fue la única artista
Graciela fue la única artista argentina en ser convocada a participar de Years of Cultura Qatar-Argentina 2025

Hace quince años, Graciela Goncalves Da Silva se animaba por primera vez a plasmar su arte en las paredes del barrio porteño de Villa Urquiza. Sin embargo, lo que comenzó como un espacio de disfrute y relax se transformó en un cohete que la llevaría a representar a la Argentina en festivales de todo el mundo.

Así, su participación en el World Wide Walls de Qatar, una propuesta que reunió a varios exponentes del street art, le dio la oportunidad de teñir de colores a una ciudad marcada por tonos desérticos.

“Por esto es por lo que vale la pena todo lo que uno hace”, reflexionó la artista creadora de Animalitoland, el nombre que azarosamente eligió para su sello, sin imaginar que sería la forma en la que la reconocerían internacionalmente.

A sus espaldas, un inmenso mural que logró captar la mirada de los vecinos, transeúntes, y hasta los conductores que circulaban por las calles de la capital qatarí de Doha. Pero para llegar a este punto, tuvo que animarse a salir a la calle a dar sus primeros pinceladas.

Graciela decidió dejar su trabajo
Graciela decidió dejar su trabajo convencional para poder dedicarse al arte

Mirándolo desde lejos, parece otra vida. Una en la que se dedicaba al diseño gráfico y, si bien diseñaba y pintaba digitalmente, la artista recuerda que se sentía encasillada. También presionada por la exigencia y correcciones que recibía. “En realidad, yo estudié diseño gráfico y estaba trabajando. Pensé que del arte no se podía vivir, menos en Argentina”, menciona entre risas al admirar el giro de 360 grados que dio su vida.Sobre esa etapa en su vida, todavía persisten las memorias de estar encerrada entre cuatro paredes frente a una computadora. Durante un diálogo con Infobae, rememoró que deseaba más que nada “salir al sol, dejar de estar encerrada y dibujar lo que se me antojara”. Hasta que un día, una amiga que se aventuraba en las técnicas del graffiti, la incentivo a comprar su primer aerosol. Juntas plasmaron unas caritas felices, pero solo eso basto para darle rienda suelta a su imaginación y descubrir un estilo que vivía escondido en ella.“Una vez estaba pintando y alguien me dice: ‘Che, ¿vos, vos pintaste en la esquina de tal y cual, no?’”, señaló sobre el instante en el que registró el impacto que sus obras podían tener en los vecinos del barrio. La pregunta también la tomó por sorpresa, reconoció al consultarle el motivo de su interrogante. “‘Porque es el mismo estilo’, me dice. Y yo ni sabía que tenía un estilo”. Con el diario del lunes, la artista admitió no ser buena para las estrategias de marketing, ya que nunca dejaba un nombre o un contacto en cada animal que pintaba. “Yo firmo con un simbolito. No lo estaba pensando como es una publicidad que me pueden llamar. Yo quería salir a disfrutar”, se sinceró al plantear que, para ella, el arte tiene una motivación social y no solo como un medio para buscar reconocimiento y/o rédito económico.

Para este evento, Animalitoland pintó
Para este evento, Animalitoland pintó dos murales con referencias a las tradiciones qataríes

“De hecho, yo soñaba, fantaseaba con viajar por el mundo y pintar un edificio”, mencionó al repasar su trayectoria hasta este punto. Fiel a sus inicios, Graciela continúa retratando animales a cada lugar que va. No obstante, la convocatoria que recibió para participar del intercambio cultural promovido por el programa Years of Culture Qatar-Argentina 2025 se presentó como un enorme desafío.La barrera cultural entre ambas naciones la sumergió en un profunda investigación, que transformó al jerbo, un pequeño roedor saltarín que habita en la región de Asia y África, en un punto de conexión. El tamaño de la pared que le cedieron en el distrito de Al Aziziyah (Doha) le dio el poder a este animal que no supera los 25 centímetros de largo para volverse gigante.Más la obra de Goncalves Da Silva invitó a pensar desde otra perspectiva, ya que en el diseño también se puede ver como un niño lo monta como si de un caballo se tratara. “Es un poco una invitación a jugar con la mirada. Desde una apreciación de la fauna local, va a un concepto más profundo que es que las cosas no tienen un peso y una magnitud establecida, sino que depende de la mirada que uno le pone”, puntualizó.Desde que llegó a Doha, la artista se enfocó en conocer a fondo a la sociedad qatarí y sus costumbres. Esto no solo le dio otro nivel de entendimiento, sino que, inevitablemente, la llevó a cambiar su diseño original. El diseño del fondo fue el más contundente, ya que decidió recrear los textiles de la jaima, es decir, la tradicional tienda que es utilizada hasta estos días para pasar la noche en el desierto.

La artista eligió ilustrar al
La artista eligió ilustrar al tradicional jerbo que habita en los continentes de Asia y África

La idea surgió durante una visita al Museo Nacional de Qatar, donde al ver una foto de la carpa árabe, una de las organizadoras le contó que tenía muchos recuerdos familiares de viajar hacia las dunas y mantener viva una práctica ancestral. “Entonces dije: ‘Ay, acá, acá hay un sentimiento’. Dentro de todas las cosas del museo, hay una persona diciendo: ‘Esta es mi parte favorita de mi infancia’”, recordó al interpretar que quizás ese sentir podría ser compartido por otros qataríes.Y, aparentemente, su interpretación no estuvo errada. Pues, desde que comenzó a trabajar en el mural, la artista reconoció haber recibido varias muestras de afecto inesperadas. “Las caras de la gente me lo dijeron todo. O sea, un día yo estoy pintando y escucho unas bocinas fuertísimas. Me doy vuelta y una chica manejando me hace el gesto del corazón”, relató.“Los vecinos de acá me invitaron a su casa a tomar el té”, contó Graciela como una muestra de haber podido sortear las diferencias entre la cultura argentina y la qatarí. Sobre todo, porque en esta clase de sociedades la privacidad y el hogar son considerados como ámbitos sagrados. Por esto, no es tan común recibir un tipo de invitación como esta y, sin dudas, creó un lazo a través de su arte.

Temas Relacionados

Graciela Goncalves Da SilvaAnimalitolandQatarDohaYears of CultureWorld Wide WallsStreet artÚltimas noticias

Últimas Noticias

Imputaron a los agresores que prendieron fuego a dos hermanos en situación de calle: uno de ellos pelea por su vida

Uno de los detenidos declaró que les habrían robado elementos de su vehículo

Imputaron a los agresores que

Silvina Ocampo: esa hermana menor que rodeada de lo más prestigioso de la literatura del siglo XX escogió la libertad de las sombras

Era la más pequeña de las seis Ocampo. Creció entre lujos, idiomas y servidumbre. Fue hermana de Victoria, amiga de Borges, esposa de Bioy Casares. Y en esa vida de la cultura culta compartida con apellidos de prestigio, desde los segundos planos, se convirtió en una escritora fundamental. Su muerte, el 14 de diciembre de 1993, no la detuvo: hubo obras póstumas y un gran reconocimiento que ella no llegó a ver

Silvina Ocampo: esa hermana menor

El comienzo de Janucá, la celebración judía de las luces que conmemora el triunfo de la fe

“Nunca digas imposible”: con ese mensaje a la comunidad, el rabino Tzvi Grunblatt invita a vivir Janucá como una oportunidad para responder a la adversidad encendiendo luz. Durante ocho noches, la festividad judía recuerda la rededicación del Templo de Jerusalén y el milagro del aceite, y propone renovar la fe, la esperanza y los valores éticos en el presente

El comienzo de Janucá, la

“Lo estoy viviendo como un reality”: Moria Casán y sus días presa en Paraguay por la desaparición de un collar de 80 mil dólares

En diciembre de 2015 viajó a Asunción para destrabar una causa judicial en la que estaba imputada por el presunto hurto de un collar —de dudoso material y valor— perteneciente al joyero Armando Benítez. Nunca imaginó que la jueza interviniente ordenaría su detención y que pasaría nueve días en prisión, donde fue recibida por las internas con una ovación: “Moria, te amamos”. El relato de sus días tras las rejas y la estrategia legal que le permitió recuperar la libertad

“Lo estoy viviendo como un

La nueva era del hampa peruana en Argentina: los narcos mayoristas y la advertencia de una fiscal

El triple crimen de Florencio Varela reveló cómo se reconfigura el negocio de la droga tras más de dos décadas de control armado en las villas de CABA. Las fallas en el sistema

La nueva era del hampa
DEPORTES
Elecciones en Newell’s: quiénes son

Elecciones en Newell’s: quiénes son los candidatos y las figuras del fútbol que aparecen en escena

La historia completa de cómo Colapinto luchó contra la adversidad en 2025 y sembró una revancha que cosechará en la F1

Los memes de la final del Torneo Clausura que Estudiantes le ganó a Racing en los penales

Estudiantes de La Plata ganó el Clausura y sumó su estrella número 18: así está la tabla histórica de títulos

La entrega de premios a Estudiantes de La Plata tras el título de campeón del Torneo Clausura

TELESHOW
Donna, la hija de Gabriela

Donna, la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman, sorprendió con su actuación en el show de María Becerra

El Mago Jansenson celebra 40 años arriba del escenario: “La verdadera magia es transformar al público”

Hoy se entregan los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming: el listado completo de los nominados

Flor Viterbo, del Bailando a brillar como coreógrafa en Cabaret Courage: “Son muchas vidas en una sola”

Araceli González se quebró en llanto al hablar de su relación con Adrián Suar: “Lo amé con toda mi alma y tuve que soltar”

INFOBAE AMÉRICA

Pablo Braun, en el 20

Pablo Braun, en el 20 cumpleaños de Eterna Cadencia: “Nací en cuna de oro, con la librería salí a otro mundo”

Para Marco Rubio, la estrategia para Cuba pasa por Venezuela

El mundo es un poco mejor desde que aparecieron Los Beatles: la saga ‘Anthology’ nos lo recuerda

La nueva vida en el exilio de Rosie O’Donnell, la enemiga pública n°1 de Donald Trump

Alemania frustró un presunto atentado islamista contra un mercado navideño en Baviera y arrestó a cinco sospechosos