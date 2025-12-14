Fueron a jugar a la plaza y nunca volvieron: buscan a dos hermanos de 14 y 5 años que están desaparecidos desde el viernes

Margarita Aynara Díaz y Bautista Sebastián Banegas Díaz son intesamente buscados desde el viernes

Una intensa búsqueda se mantiene activa en el barrio J.J. Gómez, en la ciudad rionegrina de General Roca, luego de que se confirmara la desaparición de dos hermanitos de 14 y 5 años que salieron de su casa con destino a una plaza cercana y nunca regresaron. El caso generó una profunda preocupación en la comunidad y motivó un amplio operativo policial con pedido de colaboración ciudadana.

Según informaron fuentes oficiales al diario Río Negro, los niños se ausentaron de su vivienda durante la tarde del viernes con la intención de pasar un rato en la plaza del barrio, una actividad habitual para ellos. Sin embargo, al caer la noche y no tener noticias de su regreso, la familia realizó la denuncia correspondiente, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda.

La última vez que ambos fueron vistos fue el sábado 13 de diciembre alrededor de las 16 horas. Desde entonces, personal policial, familiares, vecinos y voluntarios trabajan de manera coordinada para intentar reconstruir el recorrido que habrían realizado y obtener datos que permitan dar con su paradero. Las tareas incluyen rastrillajes en distintos puntos del barrio, recorridas por zonas aledañas y la revisión de registros de cámaras de seguridad públicas y privadas.

La adolescente desaparecida fue identificada como Margarita Aynara Díaz, de 14 años. De acuerdo con la descripción aportada, mide aproximadamente 1,55 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, tiene el cabello negro, largo hasta los hombros, y ojos marrones.

Al momento de ausentarse vestía un pantalón largo azul con blanco, una remera negra y zapatillas negras con detalles violetas. Además, se indicó que llevaba consigo un teléfono celular y una tarjeta de colectivo, elementos que podrían haber facilitado algún tipo de desplazamiento.

El hermano menor es Bautista Sebastián Banegas Díaz, de 5 años. Mide cerca de un metro, pesa alrededor de 19 kilos y es de contextura delgada. Tiene tez trigueña, cabello corto negro y presenta dientes careados, un rasgo distintivo que podría ayudar a su identificación. Vestía una remera fucsia, un pantalón corto naranja con dibujos de Bob Esponja y crocs azules, sin medias.

Desde la Policía de Río Negro señalaron que no se descarta ninguna hipótesis y que la investigación se maneja con absoluta reserva para no entorpecer el trabajo en curso. “Se están siguiendo todas las pistas que van surgiendo y se prioriza la búsqueda en lugares donde podrían haberse dirigido los menores”, indicaron voceros policiales.

La desaparición de los hermanos generó una fuerte movilización en el barrio J.J. Gómez, donde vecinos organizaron cadenas de difusión a través de redes sociales y grupos de mensajería para amplificar el pedido de ayuda. También se sumaron organizaciones sociales y comunitarias que colaboran en la distribución de la información y en las tareas de búsqueda.

Las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a toda la comunidad. Ante cualquier dato que pueda resultar útil, se solicita comunicarse de inmediato con la Comisaría 47 del barrio J.J. Gómez, acercarse a la unidad policial más cercana o llamar al 911. Cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave para encontrar a Margarita y Bautista y lograr que regresen sanos y salvos junto a su familia.