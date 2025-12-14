Sociedad

Descenso abrupto de temperatura y alerta por tormentas: así estará el tiempo este domingo en el AMBA

Luego de varios días de calor intenso, llega la tormenta a gran parte de la provincia de Buenos Aires y CABA. Además, el SMN emitió alertas en diferentes regiones del país

Tras varios días con un calor intenso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el último día del fin de semana será diferente y emitieron distintas alertas por tormentas y vientos intensos.

Este domingo se producirá un descenso abrupto de la temperatura, con una máxima de 24 °C y una mínima de 19 °C, mientras que la probabilidad de tormentas fuertes aumentará hasta el 70 % durante parte de la jornada. Es por eso que desde el SMN lanzaron una alerta amarilla.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional son:

  1. Evitá salir.
  2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Esta tendencia de inestabilidad y lluvias no se verá durante la semana laboral, pero sí se presenciará cierta ambivalencia climática.

Para el lunes, el SMN pronostica un cielo mayormente nublado con una mínima de 17 °C y una máxima de 27 °C. Tanto el martes como el miércoles, la tendencia es similar: la mínima se mantiene en 17 °C y la máxima sube hasta los 28 °C.

Jueves y viernes, en la antesala del fin de semana, la temperatura tendrá un nuevo incremento: una mínima de 20 °C para ambos días, mientras que la máxima será de 30 °C y 32 °C, respectivamente.

Sin embargo, el sábado volverán las condiciones adversas. Si bien no se esperan lluvias, el cielo estará nublado y la temperatura oscilará entre 22 °C y 26° C.

Alertas meteorológicas

No solo la provincia de Buenos Aires y CABA están bajo alerta amarilla por tormentas, también rigen sobre San Juan, Santa Fe y Tucumán. Además, en Catamarca, Córdoba, La Rioja, San Luis y Santiago del Estero el nivel de la alerta es naranja.

Estas últimas provincias serán afectadas por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Para las provincias en las que rige el alerta nivel naranja, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

  1. Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
  2. Salí solo si es necesario.
  3. Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
  4. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  5. Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
  6. Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
  7. Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
  8. Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
  9. Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía

Por otro lado, el SMN emitió una alerta amarilla por lluvia en parte de Chubut, Mendoza y Tierra del Fuego.

Por último, en La Rioja, Mendoza y San Juan rige una alerta amarilla por viento zonda.

Este lunes, la tormenta se desplazará hacia parte de la región pampeana, noroeste y nordeste del país: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Tucumán y Catamarca.

