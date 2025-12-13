Sociedad

Calor e inestabilidad: el AMBA se prepara para un fin de semana de altas temperaturas y tormentas aisladas

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indicó para esta tarde una máxima de 34°C. Y que coincidirán con lluvias aisladas que se prolongarán hasta el domingo por la noche, en donde se desatarán chaparrones

La hidratación, clave para afrontar las altas temperaturas de hoy (Grosby)

Las altas temperaturas persistirán en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hasta el domingo, con máximas que alcanzarán los 34 °C y bajo la influencia de alertas por tormentas y vientos intensos, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Este panorama climático, anticipa un fin de semana con condiciones inestables y variaciones térmicas notables.

Los valores de este sábado a las 7 (@SMN_OCBA)

El SMN advirtió que el domingo se producirá un descenso abrupto de la temperatura, con una máxima de 24 °C y una mínima de 19 °C, mientras que la probabilidad de chaparrones aumentará hasta el 70 % durante parte de la jornada.

Esta tendencia de inestabilidad y lluvias no se verá durante la semana laboral pero sí se presenciará cierta ambivalencia climática. Los valores mínimos quedarán registrados en los 17°C (martes 16, por la mañana) hasta llegar a un pico de 32°C (viernes 19, en horarios de la tarde).

El pronóstico del tiempo semanal en CABA (SMN)

Tras una noche sofocante, para la jornada de hoy, la máxima prevista es de 34 °C (tarde) y la mínima en horario nocturno rondará los 25 °C, tras las lluvias registradas el miércoles.

Las probabilidades de nuevas precipitaciones son bajas, con valores que oscilan entre el 10 % y el 40 %, y se esperan tormentas aisladas en horas de la tarde. El SMN detalló que durante las primeras horas del domigo también persistirá el clima inestable tormentas aisladas con vientos del sector este y sudeste.

El domingo se caracterizará por la presencia de tormentas aisladas durante toda la jornada y la continuidad del calor, con la temperatura más baja de este fin de semana (19 °C) y una máxima de 24 °C.

La noche del domingo estará protagonizada por tormentas (Lihueel Althabe)

Durante la madrugada del domingo, se prevén vientos con fuertes ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, lo que generará cierto descenso de la temperatura a comparación de un sábado caluroso. El sábado por la tarde el viento tendrá una variable entre los 42 y 50 km/h, franja que también se mantendrá durante todo el domingo.

Durante la noche del domingo, las lluvias aisladas se transformarán en chaparrones lo que generará cierto alivio en materia de temperatura para que el lunes amanezca con un valor de 18°C.

Alertas meteorológicas

El SMN emitió para hoy alerta amarilla por vientos fuertes en casi toda la Patagonia. Son ráfagas provenientes del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 100 km/h. Y en algunos sectores se aguardan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, especialmente en las áreas de mayor altitud.

Las alertas para este sábado 13 (SMN)

Para mañana, se alertan tormentas en Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, y alerta amarilla en el sector norte de la provincia de Buenos Aires como así también en sectores de Mendoza, San Luis, Córdoba, La Rioja y Salta. Además, el oeste del Chubut y todo Tierra del Fuego también están bajo alerta amarilla por caída de agua.

En Chubut como así también en Tierra del Fuego y Santa Cruz, el SMN alertó por la presencia de fuertes lluvias y vientos.

Las constantes precipitaciones también tendrán lugar en Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Luis y Santa Fe, provincias bajo la alerta amarilla, mientras que en Neuquén y Río Negro se aguardan ráfagas de gran intensidad.

Las advertencias en todo el país

