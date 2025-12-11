Sociedad

Atropellaron a una adolescente de 14 años cuando regresaba de jugar al fútbol y se encuentra en grave estado

En el lugar, las autoridades realizaron el test de alcoholemia al conductor del vehículo y arrojó un resultado negativo

Guardar
El kilometro 393 de la
El kilometro 393 de la Autovía 2 a la altura del puente peatonal Camet donde la menor fue atropellada ayer miércoles por la tarde (Google Maps)

Una menor de 14 años resultó gravemente herida después de ser atropellada por un vehículo cuando cruzaba la Autovía 2, a la altura de Estación Camet, junto a su padre.

La rápida intervención del SAME y la movilización de recursos de emergencia permitieron el inmediato traslado de la adolescente al Hospital Interzonal de Agudos de Mar del Plata (HIGA), según informó el portal 0223.

La joven, que había salido de jugar al fútbol en la cancha de Deportivo Norte, fue atropellada por un Honda City color gris mientras intentaba cruzar la autovía a través del puente peatonal.

Aunque se hallaba en compañía de su padre, el automóvil conducido por un hombre de 66 años no logró evitar la colisión. Según informaron testigos y voceros de la policía, otros ocupantes del vehículo —una mujer de 61 años y una menor de 11— resultaron ilesos.

En el lugar, le realizaron un test de alcoholemia al conductor, que arrojó un resultado negativo.

El accidente obligó a la presencia inmediata de la Policía Científica y generó demoras y balizamiento en el sector, dispuesto por AUBASA, con interrupción del tránsito sobre el carril izquierdo mientras se realizaban pericias.

De acuerdo con el último parte del SAME, la menor fue trasladada en código rojo, presentando una fractura de fémur, doble fractura en el miembro inferior y traumatismo de cráneo grave.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía correspondiente, que abrió una investigación para determinar la mecánica del hecho y posibles responsabilidades. Se solicitaron grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios de testigos presenciales.

El Hospital Interzonal de Agudos
El Hospital Interzonal de Agudos de Mar del Plata donde la menor está internada en grave estado de salud (Google Maps)

Un nene de 11 años murió atropellado en la Autopista Buenos Aires-La Plata

A mediados del mes pasado, un nene de 11 años murió después de ser atropellado en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del kilómetro 18, sobre el partido de Quilmes. El conductor que embistió al menor fue detenido poco después por la Policía.

El hecho ocurrió el 15 de noviembre, pasado el mediodía, cuando un auto Volkswagen Up gris circulaba en sentido hacia La Plata y embistió al niño, que cruzaba la traza a la altura del barrio Villa El Monte. Según fuentes policiales, el menor perdió la vida en el lugar.

Instantes más tarde, familiares y vecinos de la zona salieron a la autopista y comenzaron un corte en ambos sentidos para reclamar justicia, lo que provocó que se congestionara la circulación y se generaran largas demoras.

El conductor del vehículo, un joven de 25 años, siguió la marcha tras el impacto. Fue interceptado por personal policial en la bajada de Bernal, sobre la calle Espora, cerca del kilómetro 17,5. Los efectivos trasladaron inmediatamente al sospechoso a la dependencia correspondiente.

Mientras tanto, personal de AUBASA y agentes de tránsito trabajaron en la zona para ordenar el operativo y resguardar la escena. Durante varias horas, la autopista permaneció cortada, y muchos autos y colectivos quedaron detenidos.

Más tarde se habilitaron parcialmente los carriles, aunque el tránsito continuó con demoras

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°22 de Quilmes, que caratuló el hecho como “homicidio culposo” e inició las actuaciones judiciales, aguardando las pericias para esclarecer cómo sucedió el accidente.

Temas Relacionados

menorinternadagraveatropelladaautoMar del Plata

Últimas Noticias

Se negó a hacer un test de alcoholemia porque su auto estaba estacionado y terminó absuelto

El tribunal de Mar del Plata determinó que el acusado no debía someterse al control porque el vehículo tenía el motor apagado. Sin embargo, mantuvieron la sanción por circular en contramano

Se negó a hacer un

Una boa de más de dos metros apareció en una casa en Salta y se desplegó un operativo de rescate

El ejemplar se había refugiado en el sector del lavadero, camuflado entre objetos y botellas acumuladas

Una boa de más de

Dos minutos de terror en Morón: la golpearon para robarle la moto y dispararon contra los vecinos durante la huida

Los delincuentes atacaron a la mujer cuando circulaba a plena luz del día; ante su resistencia, la arrojaron al suelo y le pegaron patadas en la cabeza. Un auto que pasaba por el lugar intentó detenerlos, pero terminó chocando contra un árbol

Dos minutos de terror en

Dos delincuentes asaltaron y abusaron sexualmente de un hombre en La Plata

La víctima fue interceptada en la calle 57 y 115 detrás del Colegio Albert Thomas, en la zona del Paseo del Bosque

Dos delincuentes asaltaron y abusaron

Estuvo 10 años preso por un doble crimen y era inocente: “La cárcel es el peor infierno, si estoy vivo es gracias a mi mujer”

Este jueves 11 de diciembre se cumplen dos años de la liberación de Clemente Vera, quien había sido condenado a prisión perpetua por el asesinato y violación de dos turistas francesas, en Salta, en julio de 2011

Estuvo 10 años preso por
DEPORTES
El “plantel B”: los 26

El “plantel B”: los 26 futbolistas de Boca Juniors que volverán al club luego de sus préstamos

El argentino Kevin Vallejos afrontará un desafío que puede dar un giro a su carrera en la UFC: “Tengo miedo, no subimos a jugar”

De soñar con llegar a la F1 al ritual secreto para que su hijo sea campeón: la asombrosa historia de la madre de Max Verstappen

Jornada clave en Las Finales: se confirmaron los cruces de semifinales en ambas ramas

El análisis del jefe de Mercedes sobre el Alpine de Franco Colapinto que genera ilusión para el 2026 en la F1

TELESHOW
Silvina Escudero: “Estoy rota por

Silvina Escudero: “Estoy rota por dentro”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: la despedida que llegó luego de versiones de enojo y conflictos

Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron imágenes inéditas del día de su casamiento: baile, juegos y besos

Nancy Duplaa y Pablo Echarri, juntos y enamorados en Río de Janeiro tras de más de dos décadas de amor

La reacción de Moria Casán al ver las fotos de Cecilia Roth caracterizada en su biopic: “Personalmente es más impactante”

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército de Honduras prometió

El Ejército de Honduras prometió garantizar la transición presidencial cuando se conozcan los resultados oficiales del CNE

Al menos 22 muertos en los nuevos choques fronterizos entre Tailandia y Camboya, en medio de la expectativa por el llamado de Trump

La OTAN y Japón expresaron su “grave preocupación” por los ejercicios conjuntos de Rusia y el régimen chino en la región

El Senado de Brasil aprobó una ley que endurece las penas contra el crimen organizado e incorpora el delito específico de “facción criminal”

La Corte Constitucional de Ecuador abrió la revisión de la sentencia que mantiene prófugo al ex presidente Jamil Mahuad desde hace más de 20 años