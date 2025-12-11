Atropellaron a una adolescente de 14 años cuando regresaba de jugar al fútbol y se encuentra en grave estado

El kilometro 393 de la Autovía 2 a la altura del puente peatonal Camet donde la menor fue atropellada ayer miércoles por la tarde (Google Maps)

Una menor de 14 años resultó gravemente herida después de ser atropellada por un vehículo cuando cruzaba la Autovía 2, a la altura de Estación Camet, junto a su padre.

La rápida intervención del SAME y la movilización de recursos de emergencia permitieron el inmediato traslado de la adolescente al Hospital Interzonal de Agudos de Mar del Plata (HIGA), según informó el portal 0223.

La joven, que había salido de jugar al fútbol en la cancha de Deportivo Norte, fue atropellada por un Honda City color gris mientras intentaba cruzar la autovía a través del puente peatonal.

Aunque se hallaba en compañía de su padre, el automóvil conducido por un hombre de 66 años no logró evitar la colisión. Según informaron testigos y voceros de la policía, otros ocupantes del vehículo —una mujer de 61 años y una menor de 11— resultaron ilesos.

En el lugar, le realizaron un test de alcoholemia al conductor, que arrojó un resultado negativo.

El accidente obligó a la presencia inmediata de la Policía Científica y generó demoras y balizamiento en el sector, dispuesto por AUBASA, con interrupción del tránsito sobre el carril izquierdo mientras se realizaban pericias.

De acuerdo con el último parte del SAME, la menor fue trasladada en código rojo, presentando una fractura de fémur, doble fractura en el miembro inferior y traumatismo de cráneo grave.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía correspondiente, que abrió una investigación para determinar la mecánica del hecho y posibles responsabilidades. Se solicitaron grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios de testigos presenciales.

El Hospital Interzonal de Agudos de Mar del Plata donde la menor está internada en grave estado de salud (Google Maps)

Un nene de 11 años murió atropellado en la Autopista Buenos Aires-La Plata

A mediados del mes pasado, un nene de 11 años murió después de ser atropellado en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del kilómetro 18, sobre el partido de Quilmes. El conductor que embistió al menor fue detenido poco después por la Policía.

El hecho ocurrió el 15 de noviembre, pasado el mediodía, cuando un auto Volkswagen Up gris circulaba en sentido hacia La Plata y embistió al niño, que cruzaba la traza a la altura del barrio Villa El Monte. Según fuentes policiales, el menor perdió la vida en el lugar.

Instantes más tarde, familiares y vecinos de la zona salieron a la autopista y comenzaron un corte en ambos sentidos para reclamar justicia, lo que provocó que se congestionara la circulación y se generaran largas demoras.

El conductor del vehículo, un joven de 25 años, siguió la marcha tras el impacto. Fue interceptado por personal policial en la bajada de Bernal, sobre la calle Espora, cerca del kilómetro 17,5. Los efectivos trasladaron inmediatamente al sospechoso a la dependencia correspondiente.

Mientras tanto, personal de AUBASA y agentes de tránsito trabajaron en la zona para ordenar el operativo y resguardar la escena. Durante varias horas, la autopista permaneció cortada, y muchos autos y colectivos quedaron detenidos.

Más tarde se habilitaron parcialmente los carriles, aunque el tránsito continuó con demoras

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°22 de Quilmes, que caratuló el hecho como “homicidio culposo” e inició las actuaciones judiciales, aguardando las pericias para esclarecer cómo sucedió el accidente.