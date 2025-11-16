Crimen y Justicia

Un nene de 11 años murió atropellado en la autopista Buenos Aires-La Plata: detuvieron al conductor

Ocurrió a la altura del kilómetro 18, sobre el partido de Quilmes. Familiares y vecinos realizaron un corte en ambos sentidos para reclamar justicia

Guardar
Un nene murió atropellado en la autopista Buenos Aires-La Plata y detuvieron al conductor

Un nene de 11 años murió este sábado después de ser atropellado en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del kilómetro 18, sobre el partido de Quilmes. El conductor que embistió al menor fue detenido poco después por la policía.

El hecho ocurrió pasado el mediodía, cuando un auto Volkswagen Up gris circulaba en sentido hacia La Plata y embistió al niño, que cruzaba la traza a la altura del barrio Villa El Monte. Según fuentes policiales, el menor perdió la vida en el lugar.

Instantes más tarde, familiares y vecinos de la zona salieron a la autopista y comenzaron un corte en ambos sentidos para reclamar justicia, lo que provocó que se congestionara la circulación y se generaran largas demoras.

El conductor del vehículo, un joven de 25 años, siguió la marcha tras el impacto. Fue interceptado por personal policial en la bajada de Bernal, sobre la calle Espora, cerca del kilómetro 17,5. Los efectivos trasladaron inmediatamente al sospechoso a la dependencia correspondiente.

Mientras tanto, personal de AUBASA y agentes de tránsito trabajaron en la zona para ordenar el operativo y resguardar la escena. Durante varias horas, la autopista permaneció cortada, y muchos autos y colectivos quedaron detenidos.

Recién poco antes de las 17 se habilitaron parcialmente los carriles, aunque el tránsito continuaba con demoras. La situación se normalizó un rato más tarde.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°22 de Quilmes, que caratuló el hecho como “homicidio culposo” e inició las actuaciones judiciales, aguardando las pericias para esclarecer cómo sucedió el accidente.

A mediados de esta semana, la autopista Buenos Aires-La Plata fue escenario de otra manifestación relacionada con un hecho policial. Familiares y amigos de Hugo Agustín González, un joven de 22 años asesinado a balazos el lunes pasado en Tolosa, reclamaron justicia mediante un corte en la bajada de la autopista, sobre avenida 520. El grupo pidió respuestas al no haber detenidos a tres días del crimen.

La movilización empezó en la calle 522, entre 120 y 121, y avanzó hacia la autopista, donde los manifestantes manifestaron el reclamo con bombos y quema de gomas. Luego, la caravana siguió hasta la Comisaría Sexta de Tolosa.

El caso de Agustín González ocurrió cuando el joven conversaba con un amigo en la esquina de 118 y 521. Un grupo de hombres, que buscaba al acompañante por una discusión previa, se acercó y, tras un altercado en el que la víctima tomó la gorra de uno de ellos, decidió retirarse. Pocos minutos después, regresaron, y uno de los jóvenes disparó contra González, quien murió tras recibir dos balazos. El asesino escapó junto a sus cómplices.

Tras la manifestación, la Policía Bonaerense detuvo a un sospechoso de 19 años, señalado por facilitar el arma homicida, aunque el autor material continúa prófugo.

En la causa intervienen la UFI N°11 y el Juzgado de Garantías N°5 de La Plata. Los investigadores intentan dar con el resto de los implicados mientras analizan cámaras de seguridad y testimonios para reconstruir el hecho.

Temas Relacionados

QuilmesBernalAutopista Buenos Aires La PlataAccidente de tránsitoSiniestro vialÚltimas noticias

Últimas Noticias

El gobierno de Chaco elogió la condena por el asesinato de Cecilia Strzyzowski: “El clan Sena era sinónimo de impunidad”

El ministro de Gobierno y Justicia de la provincia, Jorge Gómez, destacó la decisión del jurado y responsabilizó a la gestión anterior por años de protección política a los grupos piqueteros

El gobierno de Chaco elogió

Un femicidio planificado: qué hizo cada uno de los condenados en el crimen de Cecilia Strzyzowski, según la fiscalía

Un jurado popular concluyó que en el hecho participaron César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Gustavo Obregón. En cambio, la acusada restante, Griselda Reinoso, fue absuelta tras ser declarada inocente

Un femicidio planificado: qué hizo

El momento en el que condenaron al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski y la eufórica reacción en la calle

El veredicto fue anunciado por un jurado popular. De los siete imputados, solo uno fue absuelto. Las penas se conocerán en los próximos días

El momento en el que

Así fue el femicidio de Cecilia Strzyzowski: las claves del crimen que terminó con el clan Sena condenado

César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron declarados culpables este sábado por un jurado popular. También consideraron responsables a tres de sus colaboradores

Así fue el femicidio de

Violento asalto a una matrimonio de jubilados en La Plata: los golpearon y les robaron 200 mil pesos

Ocurrió la tarde del viernes dentro del domicilio de las víctimas. Fueron dos los ladrones que ingresaron a la casa

Violento asalto a una matrimonio
DEPORTES
San Lorenzo igualó 1-1 con

San Lorenzo igualó 1-1 con Sarmiento en la última fecha del Clausura y aseguró su clasificación a la Sudamericana

Midland se consagró campeón absoluto y logró un histórico ascenso a la B Nacional: el festejo de Agustín Orion en la tribuna

Independiente busca una victoria ante Rosario Central en el cierre del Torneo Clausura que le permita soñar con la Sudamericana

“¡Roja al del carrito!”: la insólita escena que se vivió en el partido de Godoy Cruz que definió su descenso a la Primera B Nacional

El minuto a minuto de los partidos que definieron los descensos de Godoy Cruz y San Martín de San Juan

TELESHOW
La llamativa confesión de Sofía

La llamativa confesión de Sofía “La Reini” Gonet acerca de su economía: “Soy irresponsable”

La mejores fotos de la entrevista de la China Suárez y Mauro Icardi con Mario Pergolini: gestos, miradas y reacciones

Rocío Pardo habló sobre la posibilidad de tener un hijo con Nicolás Cabré: “No quiero decir no”

Entre risas y relax, Pampita compartió el día perfecto junto a su hija Anita

El inesperado encuentro de Calu Rivero y Juliana Awada: “Un placer verte”

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana incautó casi 500

República Dominicana incautó casi 500 kilos de cocaína en un operativo ligado a la Operación “Lanza del Sur” de EEUU

El crimen que horrorizó al Reino Unido: asesinó a su abuela de 96 años por una herencia y trato de encubrirlo con un incendio

Qué decisiones generan más estrés en 2025 y por qué el trabajo domina el ranking, según un nuevo estudio psicológico

Por qué casi todos son diestros y qué dice hoy la ciencia sobre genética, evolución y cultura

Unas 70.000 personas marcharon en Belém para cuestionar a la COP30 y exigir justicia climática