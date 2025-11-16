Un nene de 11 años murió atropellado en la autopista Buenos Aires-La Plata: detuvieron al conductor

Un nene murió atropellado en la autopista Buenos Aires-La Plata y detuvieron al conductor

Un nene de 11 años murió este sábado después de ser atropellado en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del kilómetro 18, sobre el partido de Quilmes. El conductor que embistió al menor fue detenido poco después por la policía.

El hecho ocurrió pasado el mediodía, cuando un auto Volkswagen Up gris circulaba en sentido hacia La Plata y embistió al niño, que cruzaba la traza a la altura del barrio Villa El Monte. Según fuentes policiales, el menor perdió la vida en el lugar.

Instantes más tarde, familiares y vecinos de la zona salieron a la autopista y comenzaron un corte en ambos sentidos para reclamar justicia, lo que provocó que se congestionara la circulación y se generaran largas demoras.

El conductor del vehículo, un joven de 25 años, siguió la marcha tras el impacto. Fue interceptado por personal policial en la bajada de Bernal, sobre la calle Espora, cerca del kilómetro 17,5. Los efectivos trasladaron inmediatamente al sospechoso a la dependencia correspondiente.

Mientras tanto, personal de AUBASA y agentes de tránsito trabajaron en la zona para ordenar el operativo y resguardar la escena. Durante varias horas, la autopista permaneció cortada, y muchos autos y colectivos quedaron detenidos.

Recién poco antes de las 17 se habilitaron parcialmente los carriles, aunque el tránsito continuaba con demoras. La situación se normalizó un rato más tarde.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°22 de Quilmes, que caratuló el hecho como “homicidio culposo” e inició las actuaciones judiciales, aguardando las pericias para esclarecer cómo sucedió el accidente.

A mediados de esta semana, la autopista Buenos Aires-La Plata fue escenario de otra manifestación relacionada con un hecho policial. Familiares y amigos de Hugo Agustín González, un joven de 22 años asesinado a balazos el lunes pasado en Tolosa, reclamaron justicia mediante un corte en la bajada de la autopista, sobre avenida 520. El grupo pidió respuestas al no haber detenidos a tres días del crimen.

La movilización empezó en la calle 522, entre 120 y 121, y avanzó hacia la autopista, donde los manifestantes manifestaron el reclamo con bombos y quema de gomas. Luego, la caravana siguió hasta la Comisaría Sexta de Tolosa.

El caso de Agustín González ocurrió cuando el joven conversaba con un amigo en la esquina de 118 y 521. Un grupo de hombres, que buscaba al acompañante por una discusión previa, se acercó y, tras un altercado en el que la víctima tomó la gorra de uno de ellos, decidió retirarse. Pocos minutos después, regresaron, y uno de los jóvenes disparó contra González, quien murió tras recibir dos balazos. El asesino escapó junto a sus cómplices.

Tras la manifestación, la Policía Bonaerense detuvo a un sospechoso de 19 años, señalado por facilitar el arma homicida, aunque el autor material continúa prófugo.

En la causa intervienen la UFI N°11 y el Juzgado de Garantías N°5 de La Plata. Los investigadores intentan dar con el resto de los implicados mientras analizan cámaras de seguridad y testimonios para reconstruir el hecho.