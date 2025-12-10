Se esperan lluvias en el AMBA y hay avisos por tormentas: cómo estará el tiempo durante el resto de la semana

Las lluvias intensas y las ráfagas de viento de hasta 59 km/h impactan en la provincia de Buenos Aires

El cierre de la primavera en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) viene marcada por jornadas de altas temperaturas que superan los 30 grados y luego por intensas precipitaciones que interrumpen los calores. Para esta semana, se espera una dinámica similar.

Luego de un comienzo de semana caluroso, la noche del miércoles traerá consigo fuertes tormentas que impactarán en la Ciudad de Buenos Aires, así como en la provincia.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habrá una fuerte tormenta, con probabilidad entre el 70% y 100%. A su vez, habrá viento intenso con ráfagas que rondarán los 51 y 59 kilómetros por hora.

Localidades como Bolívar, Pehuajó, Tandil y Necochea registran las primeras tormentas y caída de granizo durante la tarde del miércoles

Sin embargo, en varios puntos de la provincia de Buenos Aires las precipitaciones comenzaron durante la tarde. De acuerdo con los avisos a muy corto plazo del sistema de alarmas del SMN, se trata de tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Las localidades implicadas son: A. González, Chaves, Benito Juárez, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tandil, Tres Arroyos, Ayacucho, Balcarce, Mar Chiquita, Azul, Laprida, Olavarría, General Alvear, Las Flores, Rauch, Saladillo, Tapalqué, 25 de Mayo, Bolívar, 9 de Julio, Alberti, Bragado, Carlos Tejedor, Florentino Ameghino, General Pinto, General Villegas y Lincoln.

Incluso, a través de sus redes sociales, el organismo nacional advirtió que a las 15:45 llegaron las primeras tormentas en el centro y peste bonaerense, impactó en la zona de Bolívar, Pehuajó y alrededores.

Todas las zonas de las localidades mencionadas, así como el AMBA, se encuentran bajo alerta amarilla por tormenta. En lo que es el área atlántica bonaerense la alerta seguirá durante el jueves, mientras que el resto del territorio dejará de tener advertencias.

El pronóstico del SMN anticipa tormentas fuertes con probabilidad de entre el 70% y el 100% para la noche del miércoles en el AMBA

Esta tormenta no afecta solamente a Buenos Aires, sino a la parte central del país. Durante el cierre del miércoles también se esperan fuertes tormentas en el sur de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. También afecta en parte de la provincia de San Luis, Mendoza, Neuquén, La Pampa y Río Negro.

Incluso estas últimas regiones se encuentran bajo alerta amarilla también, situación que comparte el sur de Entre Ríos. El acúmulo de agua total en algunos sitios del país podría llegar hasta los 50 milímetros.

Cómo seguirá el tiempo

El jueves en CABA se esperan temperaturas máximas de 32 grados, cielo nublado y baja probabilidad de precipitaciones tras las lluvias del miércoles

En lo que respecta a CABA, el jueves seguirán las temperaturas altas, con el cielo nublado y poca probabilidad de precipitaciones.

Según los datos del SMN, la máxima será de 32 grados, mientras que la mínima descenderá a 22 grados, por la madrugada tras la lluvia del miércoles. Las chances de que vuelva a caer agua son pocas, pero las probabilidades están: varían entre el 10% y el 40%.

El viernes, si bien habrá poca nubosidad, la estabilidad llegará y el calor seguirá siendo la tendencia. La máxima será la más alta de la semana con 34 grados, mientras que la mínima nuevamente será de 22. Durante la madrugada habrá vientos fuertes con ráfagas que podrían llegar hasta los 59 kilómetros por hora.

El fin de semana volverán las probabilidades de tormenta, pero con porcentajes bajos. El sábado la máxima será de 33 grados, llegará en la segunda mitad del día con 10% de chances de lluvia. La mínima será de 23 grados.

En lo que es el domingo, durante las primeras horas de la jornada la probabilidad de tormenta incremente a 40%. Además, habrá un brusco descenso de la temperatura: máxima de 26 grados y mínima de 19. Esta tendencia seguirá durante los primeros días de la próxima semana.