Confirmaron un caso de tos convulsa en una beba de Neuquén

El aumento de casos de tos convulsa en Argentina afecta a menores de dos años y se concentra en Centro y Sur del país

La provincia de Neuquén registró en las últimas horas un nuevo caso confirmado de tos convulsa. El Ministerio de Salud de Neuquén anunció la confirmación del diagnóstico en una beba de dos meses, internada en el Hospital Dr. Horacio Heller.

La paciente, que presentaba antecedentes de dificultades respiratorias, permanece en aislamiento bajo asistencia de oxígeno, evalúa la cartera sanitaria provincial.

De acuerdo con información de LMNeuquén, la niña atraviesa el cuadro en condiciones estables y sin riesgo inmediato. A su vez, se encuentra acompañada por su familia. Cumple con la primera dosis de la vacuna quíntuple correspondiente a su edad, un punto que vuelve a poner en agenda la importancia de los esquemas completos de inmunización.

La novedad en Neuquén aparece en un contexto de inquietud a nivel nacional. Según el Ministerio de Salud de la Nación, la tos convulsa—también conocida como coqueluche o tos ferina—registra este año un repunte considerable en la Argentina. El último Boletín Epidemiológico Nacional indica que se acumulan 5.110 sospechas y 688 casos confirmados hasta mediados de noviembre, una cifra que representa la tasa más alta desde 2020. El documento oficial subraya: “En lo que va del año, se han registrado siete fallecimientos, todos en menores de dos años”.

El análisis sanitario revela una concentración de infecciones en las regiones Centro y Sur, principalmente en la Provincia de Buenos Aires y asociada al brote de Tierra del Fuego, área identificada como uno de los epicentros recientes. Desde la semana 27 de 2025—principios de julio—se observa una curva ascendente, inicialmente motivada por los brotes en Ushuaia y un incremento sostenido en la Región Centro. La tendencia aún no muestra signos de reversión.

El riesgo para los más pequeños y el rol de la vacunación

La vacunación en embarazadas y niños de corta edad reduce la morbi mortalidad por tos convulsa en los primeros meses de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud de Neuquén instó a sostener la prevención y recordó que el mayor impacto de la coqueluche se verifica entre lactantes y menores de edad, mientras que adolescentes y adultos pueden cursar la infección con síntomas leves o atípicos, pasando muchas veces inadvertidos. Esta circunstancia potenció el alerta en torno a la transmisión hacia los más chicos.

La importancia de la vacunación vuelve a instalarse como el eje fundamental de las estrategias preventivas. El esquema nacional contempla la vacuna con componente pertussis a los dos, cuatro, seis, entre quince y dieciocho meses, sumado a los cinco y once años. Desde 2012, por recomendación oficial, se sugiere una dosis a las embarazadas a partir de la semana veinte de gestación en cada embarazo.

“Existen vacunas seguras y efectivas para prevenir la infección por Bordetella pertussis. Sin embargo, se registra a nivel mundial, regional y nacional un descenso progresivo de las coberturas que redunda en una acumulación de personas susceptibles a contraer la enfermedad”, se amplía en el último boletín del Ministerio.

Provincias como Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan figuran entre las que mejores tasas de inicio y refuerzo de esquemas conservan, mientras que distritos como Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Misiones evidencian niveles intermedios o bajos, especialmente en los refuerzos de los cinco y once años.

Síntomas, diagnóstico y recomendaciones oficiales

En el país siete menores de dos años fallecieron y se reportaron más de 600 casos confirmados de tos convulsa solo en el último año (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tos convulsa es una enfermedad respiratoria aguda y sumamente contagiosa. El cuadro clínico suele distinguirse por episodios de tos intensa y persistente, con posibles vómitos, dificultad respiratoria, color facial inusual o pausas temporales en la respiración. En lactantes menores de seis meses, muchas veces el síntoma predominante es la dificultad para respirar, aun en ausencia de tos aparente.

“La consulta médica oportuna es decisiva ante ataques de tos prolongados, coloración azulada o pálida, dificultad respiratoria, vómitos o pausas notables en la respiración”, recomiendan tanto el Ministerio de Salud como organismos internacionales.

El patrón cíclico de la coqueluche, con picos cada tres a cinco años, intensifica la vigilancia epidemiológica. La evolución clínica contempla tres fases: catarral, paroxística y de convalecencia. Los casos graves corresponden mayormente a quienes no han recibido las vacunas de rutina o no completaron el esquema.