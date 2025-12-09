Perdió el control de su camioneta y chocó contra el paredón de una plaza en Miramar: hay dos muertos y una herida

La Plaza Garibaldi de la ciudad de Miramar, donde ocurrió la tragedia este lunes por la tarde (Google Maps)

Una tarde que parecía transcurrir con tranquilidad en Miramar se transformó en una tragedia este lunes en horas de la tarde. Poco antes de las 17:30, un vehículo fuera de control irrumpió en la plaza Garibaldi y provocó un desenlace fatal.

La trágica secuencia tuvo lugar en la intersección de calle 37 y Avenida 12, cuando Un hombre de 89 años conducía su Volkswagen Saveiro a una alta velocidad. En circunstancias aún no precisadas, el rodado se desvió, se subió a la vereda y embistió contra un paredón de piedras.

El impacto rompió la barrera y desplazó la camioneta hasta un banco donde se encontraban sentadas dos mujeres adultas tomando mate. Una de ellas, cuya identidad no trascendió, perdió la vida en el acto.

También falleció el conductor, aunque todavía se desconoce si fue producto del choque o de una descompensación previa que habría causado el despiste.

La segunda mujer, de 43 años, sufrió politraumatismos y lesiones internas graves. Fue trasladada de inmediato al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanece bajo estricta observación, según notificaron autoridades sanitarias locales.

La mujer herida fue trasladada al Hospital Interzonal de Agudos de la ciudad de Mar del Plata (google maps)

Según informó el portal del diario La Capital, testigos dieron aviso al sistema de emergencias apenas aconteció el siniestro. Personal médico y de la Estación de Policía Comunal de Miramar arribó al lugar para auxiliar a las víctimas y controlar la situación. Tras constatar el deceso de la mujer y del conductor, los efectivos resguardaron la zona para facilitar las tareas de peritaje.

Las diligencias, a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos, buscan establecer si el desenlace fatal se produjo exclusivamente a raíz de la colisión o si el estado de salud del conductor incidió de manera determinante.

La hasta ahora única sobreviviente del hecho, de 43 años, fue derivada al área de emergencias del Hospital Interzonal General de Agudos. Desde la institución médica, se indicó que continúa internada en estado reservado y bajo monitoreo permanente debido a la gravedad de las lesiones internas y fracturas en extremidades.

Atropelló a una<b> </b>familia que caminaba por la calle y hay una mujer en grave estado

Un choque y vuelco ocurrido cerca de las 3 de la madrugada en la intersección de Avenida Mariano Acosta y Zuviría, en el barrio de Flores, dejó a una familia gravemente herida y a un hombre lesionado. El incidente involucró a un Toyota Etios, que terminó volcado sobre la vereda tras cruzar un semáforo en rojo, y a un Hyundai Santa Fe.

El conductor del Toyota Etios, un joven de 24 años, fue trasladado al Hospital Santojanni y quedó detenido luego de que se confirmara que había cruzado con el semáforo en rojo. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el vehículo circulaba a alta velocidad y cruzaba la intersección sin respetar la señal, según relató Marcelo, conductor del Hyundai, a C5N: “Yo cruzo en verde, me embiste, quise esquivarlo y por eso quedó como quedó. El tipo estaba cruzando en velocidad y en rojo. Tengo una fractura en un dedo, golpes y latigazos”.

Entre los heridos se encuentra una abuela y sus nietos, uno de ellos menor de edad, quienes caminaban hacia la terminal de micros de Dellepiane para iniciar sus vacaciones. Eduardo Benjamín, familiar de las víctimas, explicó a Radio Mitre que la mujer “tiene fracturas en la clavícula, los brazos y las piernas, tiene perforado el bazo, perdió mucha sangre y la tiene que operar”. Añadió que “los nietos sí pudieron cubrir al nene más chico, pero quedaron todos atrapados abajo del vehículo”. El menor sufrió una herida cortante en la cabeza, recibió un collar cervical y deberá permanecer internado al menos 24 horas.

El auto responsable del siniestro terminó volcado contra la pared de una vivienda, mientras que la camioneta estacionada resultó destruida en la parte delantera. En el lugar intervinieron Bomberos de la Ciudad - Estación 7 Flores, Policía de la Ciudad - Comisaría 7A, tres ambulancias del SAME y una unidad de triage, que continuaban con las tareas de investigación y verificación del estado de los heridos.