Chocaron un colectivo y un camión de repartos en Nueva Pompeya: hay tres heridos

Un fuerte choque ocurrió en las primeras horas de hoy en el barrio porteño de Nueva Pompeya. Por el siniestro, entre un colectivo y un camión, se registraron tres heridos. Dos de ellos fueron trasladados al hospital.

El SAME atendió heridos en el lugar.

De acuerdo con las primeras informaciones, el episodio ocurrió en la intersección de Abraham J. Luppi y Del Barco Centenera, cuando, por razones que aún se investigan, chocó un colectivo de la línea 44 con un camión de reparto de bebidas.

Ocurrió en la intersección de Abraham J. Luppi y Del Barco Centenera.

Por el impacto, el conductor del camión tuvo que ser asistido por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) en el lugar, mientras que otros dos ocupantes fueron trasladados al Hospital General de Agudos José María Penna con traumatismos varios. No hubo traslados para pasajeros.

Así quedó la traza después del impacto.

El tránsito en la zona permanece interrumpido y hay mercadería desparramada sobre la traza. En tanto, la trompa del colectivo terminó destrozada.

Otro choque ocurrió esta madrugada en el barrio porteño de La Boca.

Asimismo, otro choque ocurrió esta madrugada en el barrio porteño de La Boca. El siniestro se registró alrededor de la 01:30 en la intersección de Brandsen y Practico Poliza, según confirmaron fuentes policiales a Infobae. Al lugar acudieron SAME, Bomberos de Vuelta de Rocha y personal de la Comisaría Comunal 4C para asistir a los involucrados y controlar la escena.

Cinco personas resultaron heridas.

Las fuentes precisaron que se trató de un choque frontal entre dos autos. Cinco personas resultaron heridas: cuatro hombres y una mujer, todos adultos de entre 24 y 61 años. Presentaron lesiones leves y no requirieron traslado a hospitales.

Los heridos no requirieron traslado.

Las primeras versiones señalan que uno de los vehículos habría circulado a contramano al momento de la colisión, lo que habría provocado el episodio.

Choque y vuelco en Flores: atropelló a una familia que caminaba por la calle y hay una mujer en grave estado

Cerca de las 3 de la madrugada de este lunes, un impresionante choque y vuelco se produjo en una de las intersecciones del bajo Flores, en donde una familia que caminaba por la zona resultó gravemente herida, al igual que un hombre que estaba estacionado con su camioneta.

El episodio tuvo lugar en la intersección de Avenida Mariano Acosta y Zuviría, donde chocaron un Hyundai Santa Fe y un Toyota Etios que terminó volcado sobre la vereda. El conductor de este último vehículo, un joven de 24 años, fue derivado al Hospital Santojanni y quedó en condición de detenido tras constatarse que había cruzado con el semáforo en rojo.

Hay una mujer en grave estado por el choque.

En tanto, los cuatro peatones que transitaban por la zona —una abuela con sus nietos, uno de ellos menor de edad— fueron asistidos y derivados al Hospital Piñero. De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, la mujer se encuentra en grave estado.

Un familiar de los heridos, llamado Eduardo Benjamin, habló sobre el episodio y contó que el grupo se iba de vacaciones y se dirigía a pie a la terminal de micros de Dellepiane que se encuentra a metros de la zona del accidente, cuando fueron impactados por un vehículo descontrolado que volcó.

El auto impactó contra otro estacionado y le provocó heridas a una persona que estaba en el interior (Foto: SAME)

“Mi suegra es la que se llevó la peor parte porque no pudo reaccionar cuando venía el auto: tiene fracturas en la clavícula, los brazos y las piernas, tiene perforado el bazo, perdió mucha sangre y la tiene que operar”, comentó en declaraciones a Radio Mitre. “Los nietos sí pudieron cubrir al nene más chico, pero quedaron todos atrapados abajo del vehículo”, apuntó.

En la misma entrevista, Benjamín aportó más detalles del contexto en el que se produjo el siniestro: “Yo no estaba en el momento, pero me cuentan que fue un choque bastante fuerte, uno de los autos vuelca y justo va para el lado donde estaban ellos (sus familiares) esperando que vuelva mi suegro (habría ido a buscar un bolso que olvidaron); en ese momento es cuando el auto les da de lleno. Por suerte, el nene más chico, no sé cómo, salió de entre los autos, tiene una herida cortante en la cabeza, le pusieron un collar en el cuello y deberá estar internado por lo menos 24 horas. Mi suegra se encuentra en estado crítico”.