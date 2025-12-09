Buscan intensamente a un adolescente de 13 años arrastrado por el río Neuquén

A partir de las 6:30 de la mañana se reanudó la búsqueda de Thiago, el adolescente de 13 años arrastrado este lunes por la corriente del río Neuquén, en el sector del barrio Nueva España, Centenario. Puntualmente, el hecho ocurrió cerca del loteo Sommadossi y Primera Terra

Desde primeras horas de este martes, equipos de emergencia llevan adelante una intensa búsqueda de un adolescente de 13 años arrastrado por la corriente del río Neuquén en un sector no habilitado para bañistas. El episodio generó gran conmoción en la zona, mientras familiares y vecinos mantienen la esperanza a la vera del cauce.

El hecho ocurrió el lunes por la tarde, cerca de las 19:45, cuando Thiago, un joven residente del barrio Nueva España, disfrutaba de una jornada calurosa junto a su familia y tres primos en cercanías al loteo Sommadossi y Primera Terra. La presencia de familias fue numerosa durante esa tarde, aunque el sitio carece de habilitación y servicios de guardavidas.

Durante un breve descuido, mientras los adultos recogían sus pertenencias, el chico perdió pie y fue arrastrado por el agua. Su madre y tías alcanzaron a notar la situación alertadas por los gritos. “Pasó muy rápido. Salimos corriendo, nos estábamos preparando como para irnos”, relató la tía de Thiago, Nilda Díaz, a Radio 7.

En minutos, un primo mayor de Thiago intentó auxiliarlo, aunque la corriente los separó y solo uno de los jóvenes logró regresar a tierra por sus propios medios. Los adultos presentes lograron retirar a los otros dos niños que se encontraban cerca, pero el adolescente desapareció en un remanso, según la descripción de Raúl Cabeza, subcomisario a cargo del operativo de rescate, recogida por Neuquén en Noticias.

Bomberos y policías recorren zonas de peligrosidad en el río Neuquén, una región marcada por pozones y corrientes variables

La alerta se extendió rápidamente y motivó la llegada de efectivos de la Comisaría 20 de Parque Industrial, personal de la Comisaría Quinta de Centenario y el cuartel de Bomberos de la Policía del Neuquén, quienes iniciaron las labores de rastrillaje en la zona. Al caer la noche, la falta de visibilidad forzó la suspensión de la búsqueda. “Nos pidieron que nos quedemos acá”, contó una de las tías al mismo medio. La madre de Thiago decidió permanecer a la orilla del río toda la noche, acompañada por otros familiares.

A las 6:30 del martes, las tareas se reactivaron. Equipos técnicos, buzos especializados y embarcaciones semirrígidas participaron del operativo, que se expandió varios cientos de metros a lo largo del cauce. Según Cabeza, se destinaron recursos para revisar remansos, remolinos y zonas con vegetación sumergida, donde muchas veces las corrientes provocan “enganches”. El propio jefe de rescate alertó acerca de las condiciones del sitio: “El Neuquén tiene muy poco caudal, pero eso hace que gane mucha profundidad a muy pocos metros de la orilla”, transmitió en diálogo con LU5.

Una característica que complica la labor es la irregularidad del fondo y la presencia de álamos tanto en la ribera como dentro del río, sumados a restos de árboles arrastrados por crecientes previas. La propia Policía del Neuquén reconoció las dificultades que implica la zona, al tiempo que detalló que “los familiares ubican ese punto como el último lugar donde lo vieron”.

Una tía de Thiago, Liliana, pidió colaboración de la comunidad y reclamó apoyo de más personal especializado durante la búsqueda matinal. “Son muy pocos. La Prefectura nos dijo que van a aparecer como a las 9:30”, expresó. También resaltó que la familia, originaria de Paraguay y radicada en Neuquén desde hacía siete años, solo había visitado esa zona recreativa en dos ocasiones.

El tramo abarcado por el operativo se extiende desde el barrio Nueva España hasta la confluencia de los ríos Neuquén y Limay

El despliegue de bomberos y policías abarca un sector comprendido entre el lugar de la desaparición y la confluencia del río Neuquén con el río Limay. Las autoridades describieron la extensión revisada: “Tenemos más o menos 1.700 metros para el tercer puente de la circunvalación y luego aproximadamente 9 kilómetros para la confluencia de ríos para recorrer”, detalló Cabeza en conversación con LU5.

Durante toda la jornada, la familia permaneció junto a la costa, acompañada por vecinos y testigos, en espera de novedades sobre el operativo. Las maniobras incluyeron un trabajo con canes y personal de Montadas para el rastrillaje terrestre de ambas márgenes, así como equipos de rescate acuático.

El mayor riesgo hoy reside en el poco caudal del río. Esto hace que se gane profundidad muy cerquita de lo que es la correntada y a pocos metros de la costa. Según datos de Neuquén en Noticias, una embarcación semirrígida con motor fuera de borda y tres buzos dieron inicio a la búsqueda superficial, mientras se fijaban puntos de interés basados en la experiencia de otros rescates similares.

Con cada fase del operativo, los rescatistas avanzan por el área, mientras los allegados a Thiago se mantienen atentos a cualquier avance. Desde el comienzo de la búsqueda, todas las acciones son seguidas de cerca por familiares y vecinos del barrio Nueva España, que trasladan su preocupación al personal de las fuerzas de seguridad en el lugar.

Los equipos especializados de la Policía del Neuquén señalaron que la operación seguirá durante las próximas horas, recorriendo tanto el agua como la costa en busca de indicios sobre el adolescente. El ambiente es de expectativa y vigilia, mientras continúa la labor coordinada de bomberos, policías y equipos de rastreo en la zona marcada por los pozones de profundidad y la ausencia de habilitación