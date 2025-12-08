Sociedad

Un auto atropelló a un nene de 10 años en Córdoba y el conductor quedó demorado

El menor se encuentra internado en el Hospital de Niños de la capital provincial tras el siniestro ocurrido en la avenida Rancagua al 5300 de Villa El Retiro

Guardar
La avenida Rancagua al 5300
La avenida Rancagua al 5300 en Villa Retiro en la ciudad de Córdoba donde el auto arrolló al menor (Google Maps)

Un niño de 10 años resultó gravemente herido tras ser atropellado por un automóvil en Villa Retiro, provincia de Córdoba, durante la madrugada del domingo. De acuerdo con el reporte policial, el siniestro involucró a una camioneta Renault Duster conducida por un hombre mayor de edad.

Luego del impacto, el niño quedó herido y tirado sobre la vía pública hasta que un equipo de emergencias médicas acudió al lugar y dispuso su traslado inmediato al Hospital Elpidio Torres, donde los profesionales constataron la existencia de una fractura de cadera y múltiples traumatismos.

Ante la gravedad del cuadro, se resolvió derivarlo al Hospital de Niños para una atención especializada. Desde allí confirmaron que el paciente permanecía internado bajo monitoreo constante y control especializado.

De acuerdo con la información obtenida por el medio local ElDoce.tv, la Policía de Córdoba abrió de inmediato una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho. Mientras los peritos trabajaban en la escena durante las primeras horas de la mañana, las autoridades demoraron al conductor implicado hasta tanto tomaran muestras y se identificaban posibles testigos presenciales.

Personal de la División Accidentología Vial revisó los registros de las cámaras de seguridad en la zona de la avenida Rancagua y solicitó la colaboración a cualquier persona que haya presenciado el episodio.

Tras el incidente vial, el
Tras el incidente vial, el menor fue trasladado al Hospital de Niños de Córdoba (NA)

Un día antes, también en la provincia de Córdoba, un choque frontal dejó dos víctimas fatales en la Ruta Nacional 60, en el tramo que enlaza Deán Funes con Quilino, al norte provincial.

El impacto, producido bajo una lluvia intensa en el kilómetro 838, interrumpió el tránsito y movilizó a personal policial, bomberos voluntarios y equipos de rescate.

En el siniestro colisionaron de frente un Ford Focus y un Peugeot 408. En el primer vehículo viajaban dos hombres adultos que murieron como consecuencia del impacto. Iban acompañados por otros dos ocupantes que resultaron heridos y fueron derivados rápidamente al Hospital Dr. Ernesto Romagosa, donde siguen bajo observación médica.

En el otro automóvil viajaba una familia compuesta por un hombre y una mujer de 38 años, junto a tres menores de 5, 10 y 12 años. Todos ellos resultaron heridos y fueron asistidos primero en el Hospital Romagosa, para luego trasladar a los menores al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba para una mejor valoración.

Murió una niña de 13 años y su hermano lucha por su vida tras ser atropellados cuando cruzaban la calle

Una niña de 13 años murió y su hermano de 10 años permanece internado en estado grave tras ser atropellados cuando cruzaban la calle en la ciudad de Malargüe, Mendoza. El episodio se produjo la semana pasada, en horas de la tarde, en la intersección de las calles Roca y Llancanelo. Los menores fueron embestidos por un BMW que circulaba en sentido este por calle Roca.

Cuando los servicios de emergencia llegaron junto a los efectivos policiales, confirmaron que la niña presentaba lesiones mortales y falleció en el mismo lugar del hecho. Su hermano fue asistido por el equipo médico, estabilizado y trasladado de urgencia al Hospital Regional Malargüe, donde se le diagnosticaron fracturas expuestas en las extremidades y heridas de gravedad.

El conductor del BMW, un hombre de 31 años, fue demorado y quedó bajo custodia policial a disposición de las autoridades. Según el informe oficial, el test de alcoholemia realizado tras el siniestro arrojó un resultado de 0,14 gramos de alcohol por litro de sangre. Aunque la cifra se ubica por debajo del máximo permitido para conductores particulares, según algunas legislaciones, la normativa vigente en Mendoza establece tolerancia cero para el consumo de alcohol en quienes conducen vehículos terrestres.

La Oficina Fiscal de Malargüe instruyó la causa y dispuso la recolección de testimonios de testigos presenciales, así como peritajes accidentológicos para determinar la mecánica del accidente y la responsabilidad del conductor involucrado.

Temas Relacionados

neneautofractura de caderaCórdoba

Últimas Noticias

Detuvieron a cuatro mujeres por robar celulares y billeteras durante un recital en Rosario

Los delitos sucedieron durante el show de la banda mexicana Molotov. Los damnificados pudieron recuperar sus pertenencias

Detuvieron a cuatro mujeres por

Tormentas y altas temperaturas: cómo estará el tiempo este lunes feriado y el resto de la semana

El noreste argentino arranca la semana bajo alerta amarilla por tormentas, mientras Neuquén y Río Negro se preparan para afrontar temperaturas que podrían alcanzar los 38 grados, el norte patagónico también espera cambios significativos en los próximos días

Tormentas y altas temperaturas: cómo

Cayó un miembro de la banda que se dedica a robar motos a conductores de aplicación en La Plata

El detenido era buscado desde principios de noviembre, cuando participó de un robo a un trabajador. En ese momento, lo amenazaron con un arma, forcejearon y la pistola se disparó. Afortunadamente, la víctima no resultó herida

Cayó un miembro de la

Encontraron más de un kilo de cocaína oculto en el baño de un micro que viajaba de Salta hacia Neuquén

El control se realizó sobre la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 1358. Las autoridades lograron identificar al portador y quedó detenido

Encontraron más de un kilo

Discutió con su pareja y le fracturó la cara a golpes cuando regresaron de un boliche en Neuquén

El agresor quedó imputado por lesiones graves y amenazas por la Justicia, pero no consideraron necesario dictar una prisión preventiva

Discutió con su pareja y
DEPORTES
Toques, lujos y el único

Toques, lujos y el único fanático de Argentinos Juniors que viajó: a 40 años de la mejor final de la historia de la Copa Intercontinental

Cámaras corporales y controles en tiempo real: los cambios en el arbitraje que estudia FIFA para el Mundial 2026

La lista de futbolistas de Boca Juniors que se irán del club tras la eliminación

Claudio Úbeda explicó el discutido cambio de Zeballos en la derrota de Boca ante Racing y reveló por qué no entró Cavani

10 frases de Costas tras el triunfo de Racing ante Boca: qué dijo en el entretiempo y cuánto incidió la salida de Zeballos

TELESHOW
La fiesta de casamiento de

La fiesta de casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino: “Nos faltaba dar este paso”

El espectacular casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo en un bosque cordobés: todas las fotos

Martín Fierro de Cine y Series 2025: todos los nominados y lo que hay que saber para seguir la gala

Pretty Woman, el musical abrió la temporada teatral de Mar del Plata a pura ovación para Florencia Peña y Juan Ingaramo

El casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino para celebrar su amor: las mejores fotos

INFOBAE AMÉRICA

Luego de tres días de

Luego de tres días de bloqueo, el Consejo Nacional Electoral de Honduras anunció el reinicio del escrutinio de las elecciones

Zelensky se reúne con los aliados europeos en Londres luego de que Trump lo cuestionara por demorar la respuesta a su plan de paz

Tailandia lanzó ataques aéreos contra Camboya tras denunciar la muerte de un soldado en nuevos enfrentamientos fronterizos

Crisis institucional en Honduras: la candidata oficialista anunció que no reconoce los resultados de las elecciones

Una muestra ingresa en la I.A. y las conspiraciones, con una instalación que invita a desafiar la realidad