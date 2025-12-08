Un auto atropelló a un nene de 10 años en Córdoba y el conductor quedó demorado

La avenida Rancagua al 5300 en Villa Retiro en la ciudad de Córdoba donde el auto arrolló al menor (Google Maps)

Un niño de 10 años resultó gravemente herido tras ser atropellado por un automóvil en Villa Retiro, provincia de Córdoba, durante la madrugada del domingo. De acuerdo con el reporte policial, el siniestro involucró a una camioneta Renault Duster conducida por un hombre mayor de edad.

Luego del impacto, el niño quedó herido y tirado sobre la vía pública hasta que un equipo de emergencias médicas acudió al lugar y dispuso su traslado inmediato al Hospital Elpidio Torres, donde los profesionales constataron la existencia de una fractura de cadera y múltiples traumatismos.

Ante la gravedad del cuadro, se resolvió derivarlo al Hospital de Niños para una atención especializada. Desde allí confirmaron que el paciente permanecía internado bajo monitoreo constante y control especializado.

De acuerdo con la información obtenida por el medio local ElDoce.tv, la Policía de Córdoba abrió de inmediato una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho. Mientras los peritos trabajaban en la escena durante las primeras horas de la mañana, las autoridades demoraron al conductor implicado hasta tanto tomaran muestras y se identificaban posibles testigos presenciales.

Personal de la División Accidentología Vial revisó los registros de las cámaras de seguridad en la zona de la avenida Rancagua y solicitó la colaboración a cualquier persona que haya presenciado el episodio.

Tras el incidente vial, el menor fue trasladado al Hospital de Niños de Córdoba (NA)

Un día antes, también en la provincia de Córdoba, un choque frontal dejó dos víctimas fatales en la Ruta Nacional 60, en el tramo que enlaza Deán Funes con Quilino, al norte provincial.

El impacto, producido bajo una lluvia intensa en el kilómetro 838, interrumpió el tránsito y movilizó a personal policial, bomberos voluntarios y equipos de rescate.

En el siniestro colisionaron de frente un Ford Focus y un Peugeot 408. En el primer vehículo viajaban dos hombres adultos que murieron como consecuencia del impacto. Iban acompañados por otros dos ocupantes que resultaron heridos y fueron derivados rápidamente al Hospital Dr. Ernesto Romagosa, donde siguen bajo observación médica.

En el otro automóvil viajaba una familia compuesta por un hombre y una mujer de 38 años, junto a tres menores de 5, 10 y 12 años. Todos ellos resultaron heridos y fueron asistidos primero en el Hospital Romagosa, para luego trasladar a los menores al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba para una mejor valoración.

Murió una niña de 13 años y su hermano lucha por su vida tras ser atropellados cuando cruzaban la calle

Una niña de 13 años murió y su hermano de 10 años permanece internado en estado grave tras ser atropellados cuando cruzaban la calle en la ciudad de Malargüe, Mendoza. El episodio se produjo la semana pasada, en horas de la tarde, en la intersección de las calles Roca y Llancanelo. Los menores fueron embestidos por un BMW que circulaba en sentido este por calle Roca.

Cuando los servicios de emergencia llegaron junto a los efectivos policiales, confirmaron que la niña presentaba lesiones mortales y falleció en el mismo lugar del hecho. Su hermano fue asistido por el equipo médico, estabilizado y trasladado de urgencia al Hospital Regional Malargüe, donde se le diagnosticaron fracturas expuestas en las extremidades y heridas de gravedad.

El conductor del BMW, un hombre de 31 años, fue demorado y quedó bajo custodia policial a disposición de las autoridades. Según el informe oficial, el test de alcoholemia realizado tras el siniestro arrojó un resultado de 0,14 gramos de alcohol por litro de sangre. Aunque la cifra se ubica por debajo del máximo permitido para conductores particulares, según algunas legislaciones, la normativa vigente en Mendoza establece tolerancia cero para el consumo de alcohol en quienes conducen vehículos terrestres.

La Oficina Fiscal de Malargüe instruyó la causa y dispuso la recolección de testimonios de testigos presenciales, así como peritajes accidentológicos para determinar la mecánica del accidente y la responsabilidad del conductor involucrado.