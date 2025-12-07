Cuándo reabrirá la autopista Dellepiane tras el cierre por obras de este fin de semana largo

Cierran la autopista Dellepiane durante el fin de semana largo

El avance de las obras de modernización en la autopista Dellepiane provocó un cierre total que complica a quienes circulan diariamente por esta arteria clave de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el viernes a las 22, el tramo comprendido entre avenida General Paz y avenida Escalada quedó sin acceso debido a las tareas previstas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa Autopistas Urbanas (AUSA).

La autopista permanecerá cerrada hasta el martes a las 5 de la mañana. Esta restricción resulta indispensable para la demolición del puente peatonal ubicado a la altura de la calle Piedra Buena y el puente vehicular emplazado en la esquina con la calle Río Negro. No se trata de una medida puntual ni aislada: estos trabajos forman parte del plan de renovación integral que busca convertir a la traza en la primera Autopista Parque de la Ciudad.

Las operaciones, impulsadas por el Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad, implican la presencia permanente de operarios y maquinaria pesada, lo que exige máxima precaución al circular por las inmediaciones. El cierre se definió en jornada extendida para aprovechar el fin de semana largo y reducir la afectación en días laborales. A lo largo de la zona de obras, se desplegaron señalizaciones que indican las rutas alternativas y los desvíos específicos para cada tipo de vehículo.

Las alternativas de circulación han ocupado el centro de la escena desde que se hizo oficial la noticia. Según el comunicado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los vehículos particulares, camiones y colectivos que habitualmente usan la Dellepiane deben optar por rutas alternativas bien puntualizadas.

Entre las 22 horas del viernes 5 y las 5 de la mañana del martes 9 de diciembre, más de 200.000 vehículos diarios y numerosos usuarios de líneas de colectivo verán modificados sus recorridos habituales

Quienes viajen desde la Riccheri hacia el centro tienen la posibilidad de desviar a través de la avenida General Paz, para continuar por la autopista Perito Moreno y, más adelante, seguir por la AU 25 de Mayo.

Hacia Ezeiza o Cañuelas, el recorrido disponible combina las mismas tres arterias: Perito Moreno, General Paz y, finalmente, Riccheri. Las opciones adicionales incluyen la avenida Directorio, avenida San Juan, avenida Independencia, avenida Alberdi, avenida Roca o el puente La Noria, más el paso sobre la avenida 27 de Febrero y la AU7 Cámpora.

Una de las claves del operativo reside en garantizar que la circulación no colapse mientras persistan los trabajos. Quienes dependían del cruce por Río Negro podrán utilizar temporalmente la calle Murguiondo, que funcionará como cruce alternativo hasta la inauguración del nuevo puente. La organización del tránsito se acompaña de refuerzos en el esquema de señalización y la asistencia de personal especializado en seguridad vial.

La reapertura de la autopista Dellepiane se realizará cuando finalicen los operativos de demolición y limpieza. Una salvedad importante: el puente vehicular de Río Negro permanecerá clausurado hasta abril de 2026, según la información presentada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, periodo previsto para la finalización y habilitación de una nueva estructura acorde al rediseño vial.

El cierre de la autopista Dellepiane abarca intervenciones planificadas entre las calles General Paz y Escalada para modernizar la infraestructura, el tránsito encuentra desvíos señalizados

El cruce peatonal en Piedra Buena ya cuenta con un reemplazo instalado previamente junto al original, cuyo diseño responde a los requerimientos de la trazabilidad futura de la autopista.

Varias líneas de colectivo se ven obligadas a modificar sus recorridos y paradas en virtud de los desvíos y afectaciones del cronograma. Líneas como la 56, la 114, la 180, la 7, la 101, la 193, la 86 y la 145 anuncian cambios desde el 15 de diciembre, de acuerdo con las obras que avanzan sobre la Colectora Dellepiane Sur y Lacarra.

Todos los usuarios del transporte público deben prestar especial atención a los mapas y comunicados oficiales para no extraviarse en los trayectos transitorios.

El plan maestro que se despliega en la autopista Dellepiane prevé múltiples mejoras de largo alcance. El diseño incluye la reconfiguración de accesos y egresos, la instalación de nuevas defensas laterales y amortiguadores de impacto, el desarrollo de un corredor exclusivo para colectivos en el eje central —de doble mano y seis paradores separados por defensas de hormigón— y la construcción de pasarelas elevadas que garanticen la accesibilidad, incluso para personas con movilidad reducida y familias con cochecitos. Este corredor, que nacerá en Piedra Buena y se conectará con el Metrobus de la AU 25 de Mayo, promete mayor fluidez en la circulación y una reducción de los cruces entre colectivos y vehículos particulares.